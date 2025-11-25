الرئيس عون استقبل رئيس "الفيفا" شاكرًا دعمه لكرة القدم اللبنانية ومبادراته في تطويرها

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جياني إنفانتينو خلال زيارته لبنان.



وأعرب إنفانتينو عن سعادته بوجوده في لبنان، مشيرًا إلى أنه" سيتوجه لاحقًا إلى قطر لحضور المباراة بين منتخبي لبنان والسودان ضمن التصفيات المؤهّلة لكأس العرب".



ورحّب الرئيس عون بإنفانتينو، شاكرًا دعمه لكرة القدم اللبنانية ومبادراته في تطويرها.