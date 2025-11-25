الأمم المتحدة: ​استشهاد 127 مدنيًا على الأقل في هجمات إسرائيليّة داخل لبنان منذ وقف إطلاق النار

استشهد 127 مدنيًا على الأقل في هجمات شنها الجيش الإسرائيليّ داخل لبنان منذ وقف إطلاق النار قبل نحو عام، وفق ما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

ودعت المفوضية إلى إجراء تحقيق واحترام الهدنة.

وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان خلال إفادة صحفية في جنيف: "بعد مرور عام تقريبًا على اتفاق لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار، لا نزال نشهد هجمات متزايدة من الجيش الإسرائيليّ".

واضاف: "ما أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير أهداف مدنية في لبنان، إضافة إلى تهديدات تبعث على القلق بشن هجمات أوسع نطاقًا وأكثر كثافة".

وأوضح أنّ هذا العدد يشمل الوفَيات التي تحققت منها المفوضية بأسلوبها الدقيق، لكن العدد الحقيقيّ قد يكون أكبر.