اللجنة المنظمة تكشف تفاصيل زيارة قداسة البابا: إجراءات أمنية دقيقة ونصائح للحضور

عقدت اللجنة الرسميّة المنظِّمة لزيارة قداسة البابا إلى لبنان مؤتمرًا صحافيًا أعلنت خلاله أبرز الترتيبات اللوجستيّة والأمنيّة الخاصة بالمحطّات المختلفة للزيارة. وأكّدت اللجنة أنّ من المتوقّع أن يشارك أكثر من 120 ألف شخص في القدّاس الالهي على الواجهة البحرية لبيروت، داعية الحاضرين إلى إحضار ما يقيهم من الأمطار في حال كان الطقس ماطرًا.



كما أوضحت أنّ الذين لم يُسجِّلوا ولا يملكون بطاقات يمكنهم التواجد في المحيط الخارجي لمكان القدّاس، وبامكانهم المشاركة وقوفًا.



وفي السياق الأمني، أعلن رئيس أركان لواء الحرس الجمهوري أنّ عمليات التفتيش ستشمل كل النقاط المحيطة بالبقعة التي سيتواجد فيها البابا، إضافة إلى المسالك التي سيمرّ عليها الموكب، مع انتشار عناصر أمنية مُجهَّزة وسيُمنع استخدام المسيرات للتصوير، ودعا الحضور إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والالتزام بعدم إحضار مواد قابلة للاشتعال والاكتفاء بحمل علم لبنان أو علم الفاتيكان.



من جهته، كشف مدير مكتب الإعلام في القصر الجمهوري رفيق شلالا أنّ 1350 إعلاميًا من لبنان والعالم سجّلوا لتغطية الزيارة، فيما أعلن العميد جوزيف مسلّم أنّ خطوط غرف العمليات مفتوحة لأي استفسار، موضحًا أنّ البابا سيصل في اليوم الأول إلى المطار ثم يتوجّه إلى القصر الجمهوري فالسفارة البابوية، على أن تُغلق الطرقات فقط قبيل مرور الموكب وتُعاد فتحها بعد مروره.



كما أعلنت اللجنة أنّ 21 طلقة مدفعية ستُطلق عند وصول قداسة البابا، وطلبت من المواطنين التوجّه إلى موقع القداس عند الخامسة صباحًا والالتزام بالباصات المخصّصة وفق الألوان المحدّدة.