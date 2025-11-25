عدوان: برّي والمجلس مسؤولان عن أي خلل في موعد الانتخابات النيابية

اكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان ان رئيس مجلس النواب والمجلس مسؤولين عن اي خلل بموعد الانتخابات النيابية لافتا الى ان المسؤولية هذه مهمة تجاه كل اللبنانين سواء كانوا مقيمين او غير مقيمين.