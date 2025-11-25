نقابة الدواجن متضامنة مع "هوا تشيكن": نطمئن اللبنانيين تأمين حاجة السوق

أبدت النقابة اللبنانية للدواجن أسفها الشديد على الحريق الذي حصل في مسلخ شركة هوا تشيكن الكائن في منطقة أنفة.

وأعربت عن تعازيها الحارة للشركة ولعائلات الضحايا وذويهم.

وأعلنت النقابة تضامنها الكامل مع "هوا تشيكن" ووقوفها صفًا واحدًا إلى جانبها.

وأشارت إلى انها تتابع الوضع مع ادارة الشركة التطورات الحاصلة، وابدت استعدادها للمساعدة ,اذا استدعى الأمر ذلك، لتمكينها من تخطي الأزمة واستمرار دورتها الانتاجية.

وطمأنت اللبنانيين بعدم حصول أي نقص في السوق من الدجاج لا سيما المقطعات.”

وأوضحت أنّ "الشركات الكبيرة العاملة في هذا القطاع ستعمل بالتكاتف والتضامن مع "هوا تشيكن" لتأمين حاجة السوق المحلية من مقطعات الدجاج، ومختلف المنتجات التي تنتجها المسالخ".