وزارة الطاقة والمياه تفتح باب الترشح لعضوية مجلسي ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه البقاع

أخبار لبنان
2025-11-25 | 07:44
وزارة الطاقة والمياه تفتح باب الترشح لعضوية مجلسي ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه البقاع
وزارة الطاقة والمياه تفتح باب الترشح لعضوية مجلسي ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه البقاع

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان فتح باب الترشح لملء موقع اعضاء غير متفرغين من داخل أو من خارج الملاك لمجلسي إدارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه البقاع.

وأوضحت أن ذلك، في إطار تفعيل الإدارة في الوزارة والمؤسسات التي تحت وصايتها وضمن المسار الإصلاحي ومن أحد ابوابه ملء الشغور. 

وأشارت الى أن مهلة الترشيح تمتد من 25/11/2025 حتى 9/12/2025 ضمناً.

وأكدت أن "هذه التعيينات ستتم وفقاً للأحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء وعملاً بالمراسيم المرتبطة بها في النظام العام للمؤسسات العامة وبآلية التعيين التي أقرها مجلس الوزراء والتي تنص على تعيين الأعضاء غير المتفرغين من قبل الوزير مباشرة".

ولفتت الى أن الوزير جو الصّدي "وضع آلية ترتكز على الشفافية والحوكمة الرشيدة وتتوخى الاستعانة بمجموعة من الخبراء المتخصصين للمساهمة بدرس ملفات المرشحين وإجراء مقابلات شفهية مع الذين يتمتعون بالمؤهلات والموصفات المطلوبة".

وأعلنت أنه للإطلاع على الشروط المطلوبة للتعيين والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والموانع ادخل على الرابط الآتي:

- إعلان لملء مركز عضو في مجلس ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، اضغط هنا

- إعلان لملء مركز عضو في مجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع، اضغط هنا

وإرسال السير الذاتية مرفقة بالمستندات يتم عبر البريد الالكتروني الآتي:

  - لعضوية مجلس إدارة بيروت وجبل لبنان: EBMLJobs@outlook.com

  - لعضوية مجلس إدارة البقاع: BWEJobs@outlook.com

وأكدت  وزارة الطاقة والمياه  أنه "لن يقبل" أي طلب يقدّم باليد الى الوزارة .


