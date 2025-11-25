عون تلقى برقية تهنئة من بوتين بذكرى الاستقلال

تلقى رئيس الجمهورية جوزاف عون، بمناسبة ذكرى الاستقلال، برقية تهنئة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.



وأشار فيها بوتين الى أن "العلاقات بين روسيا ولبنان تتسم تقليديا بطابع ودي".



وقال: "أنا على ثقة بأنها ستستمر في التطور لصالح شعبينا، ولصالح تعزيز الامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط".



وأكد أن روسيا لا تزال ثابتة في دعمها لسيادة لبنان وسلامة اراضيه ووحدته الوطنية وأنها تعتبر أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للبلاد امرًا غير مقبول.

