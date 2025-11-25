سلام استقبل لازاريني ووفدا من مجلس إدارة مرفأ طرابلس... كالامار: حرصاء على رؤية لبنان مدافعا قويا عن العدالة الدولية

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية ايناس كالامار التي قالت بعد اللقاء: "نحن ممتنون جدًا لأنه أتيحت لنا الفرصة للقاء رئيس الوزراء، ونحن حرصاء جدًا على رؤية هذه الحكومة تقوم بارساء القانون وفقًا للمبدأ الذي أوصلها إلى السلطة، كما اننا حرصاء جدًا على رؤية لبنان بشكل عام مدافعًا قويًا عن العدالة الدولية".واستقبل الرئيس سلام المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، في حضور مديرة شؤون الأونروا، دوروثي كلاوس ، ورئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني السفير رامز دمشقية.وتناول النقاش الأوضاع المالية للمنظمة وتأثير ذلك على المخيمات في لبنان.كما استقبل رئيس الحكومة وفدا من مجلس إدارة مرفأ طرابلس وعرض معه أوضاع المرفأ.