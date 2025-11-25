وزير الدفاع عرض مع خياري التعاون بين لبنان و"اليونيفيل" واستقبل رئيس المحكمة العسكرية

عرض وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في إدارتي الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام خالد خياري، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.



وتم التأكيد على أهمية دعم الاستقرار وتعزيز دور المؤسسات الشرعية اللبنانية في صون الأمن والحفاظ على السلم الأهلي.



كما تم التطرّق إلى التعاون القائم بين لبنان و"اليونيفيل"، لا سيما في ما يتصل بتطبيق القرارات الدولية.



وكذلك، أوضح الوفد الأممي "سعيه لوضع تصوّرات وخيارات تمهيدا لعرضها لاحقا على الأمين العام للأمم المتحدة، تتعلّق بإيجاد آليات مناسبة لمتابعة تطبيق القرار 1701 بعد انتهاء مهام قوات اليونيفيل في جنوب لبنان مع نهاية عام 2026".



وأكد الوزير منسى أن "موقف الجانب اللبناني لجهة الالتزام الكامل بتطبيق القرار 1701 واستعداد الجيش اللبناني لمواصلة القيام بواجباته في هذا الإطار".



كما شدّد على أن "الصعوبات التي تعترض عملية التنفيذ تتمثل في استمرار الخروق من قبل الجانب الإسرائيلي لاتفاق وقف الأعمال العدائية، إضافة إلى عدم التزامه تطبيق القرار 1701 وعدم انسحابه من المواقع التي لا يزال يحتلها في جنوب لبنان".



وأكد الطرفان على "أهمية دعم الجيش اللبناني لتمكينه من الاضطلاع بمهامه الوطنية بكفاءة، مع تأكيد ضرورة حث الدول الصديقة على مواصلة تقديم الدعم اللازم له في مختلف المجالات".



كذلك، استقبل وزير الدفاع رئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض، الذي قدم له التهنئة بمناسبة عيد الاستقلال، وبحث معه في الشؤون المرتبطة بسير عمل المحكمة العسكرية والتنسيق القائم ضمن الأطر القانونية المعتمدة.