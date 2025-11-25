الرئيس عون استقبل المجلس الجديد للكتاب العدل وتسلم منه مذكرة مطلبية

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيسة مجلس الكتاب العدل رندا عبود مع وفد ضم: وسام بكري، سارة هاشم، تمام جنحو الهريش، كريستيان تامر، مهى القصير، ساندرا ناصيف، فرح الشوفي وسامي قيس.



وتحدثت عبود بإسم المجلس، فهنأت الرئيس عون بعيد الاستقلال، وعرضت للدور الذي يقوم به قطاع الكتاب العدل الذي "لم يلجأ يومًا إلى الاعتكاف أو الاضراب، بل بقي كمرفق مساند للدولة ومؤسساتها لتأمين الخدمات بكفاءة وعدالة".



وسلمت عبود الرئيس عون مذكرة حول ابرز مطالب الكتاب العدل في لبنان.



وبدوره، هنئًا المجلس الجديد للكتاب العدل، منوها بـ"الدور الدقيق والمهم الذي يقوم به الكتاب العدل في لبنان والمسؤوليات التي يتحملونها في إطار قيامهم بعملهم الذي يمس مباشرة اللبنانيين وجميع المقيمين على الأراضي اللبنانية".



ودعا كتاب العدل إلى "الوفاء بقسمهم وأن يكونوا حريصين على المحافظة على الحقوق الشخصية والعامة تطبيقًا للقانون".



في سياق منفصل، عرض الرئيس عون مع النائب إيهاب مطر التطورات في لبنان، خصوصًا ما يتعلق بما يشهده البلد من استهدافات إسرائيلية.



كما تطرق البحث إلى ملف الانتخابات النيابية وأوضاع طرابلس وأبناء الشمال.