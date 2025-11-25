الأخبار
مفاوضات حكومية بين لبنان وألمانيا حول التعاون الإنمائي... وبرلين تعلن عزمها تخصيص 149.65 مليون يورو لمشاريع طويلة الأجل

أخبار لبنان
2025-11-25 | 11:11
مفاوضات حكومية بين لبنان وألمانيا حول التعاون الإنمائي... وبرلين تعلن عزمها تخصيص 149.65 مليون يورو لمشاريع طويلة الأجل
3min
مفاوضات حكومية بين لبنان وألمانيا حول التعاون الإنمائي... وبرلين تعلن عزمها تخصيص 149.65 مليون يورو لمشاريع طويلة الأجل

شهد السراي الحكومي اليوم، أول مفاوضات حكومية بين لبنان وألمانيا حول التعاون الإنمائي، بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين. وتخللها إعلان ألمانيا عزمها تخصيص مبلغ إجمالي قدره 149.65 مليون يورو لعام 2025 لمشاريع طويلة الأجل تعنى بدعم الإصلاحات، والتعافي، والفئات الأكثر ضعفا.

وقد ترأس الوفد اللبناني الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير عبد الستار عيسى، بينما ترأست الوفد الألماني أنيت شماس من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية.

وحضر المفاوضات وزراء: الشؤون الاجتماعية حنين السيد، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الطاقة والمياه جوزيف الصدي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، الزراعة نزار هاني ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي.

كما شارك ممثلون عن رئاسة مجلس الوزراء في الوفد اللبناني، إلى جانب موظفين وممثلين عن وزارات مختلفة.

وضم الوفد الألماني ممثلين عن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية والسفارة الألمانية في بيروت وبنك التنمية الألماني KfW ووكالات التعاون الفني الألمانية GIZ وBGR.

عيسى

وقال عيسى في كلمته الافتتاحية: "ألمانيا صديقة قديمة للبنان وشريك وقف إلى جانبه على مر السنوات، وخصوصا خلال هذه المرحلة الصعبة التي يواجه فيها لبنان أزمة مالية حادة، فضلا عن تداعيات انفجار مرفأ بيروت والهجمات الإسرائيلية التي دمّرت البنى التحتية وسبل العيش في مناطق مختلفة من البلاد".

ستيلفرايد

من جهته، شدد السفير الألماني لدى لبنان كورت جورج شتكل-ستيلفرايد، على تعدد مجالات التعاون بين لبنان وبلاده المبنية على مصالح مشتركة.

شماس

وأكدت رئيسة الوفد الألماني أنه "لكي يتعافى لبنان من أزمات السنوات الأخيرة، يجب المضي سريعا في الإصلاحات الأساسية. وألمانيا على استعداد لدعم هذه الجهود الإصلاحية بالتعاون مع شركاء دوليين آخرين".

وأشارت إلى "التحديات الناتجة عن العدد الكبير من اللاجئين السوريين والأزمات المتعددة التي واجهها لبنان، وآخرها النزاع الذي تلى أحداث 7 تشرين الأول 2023"، لافتة إلى أن استعادة الثقة وتمكين التعافي الاقتصادي يتطلبان إصلاحات مالية ونقدية جوهرية".

المفاوضات

وأشار بيان الى أن "المفاوضات جرت في مناخ بنّاء وتعاوني. وقد أبدى الجانب اللبناني التزاما بالإصلاحات، مشيرا إلى أن ألمانيا قدمت مساعدات إنمائية كبيرة وموثوقة للبنان، يستفيد منها اللبنانيون بشكل أساسي وتسهم في تعزيز المؤسسات اللبنانية. كما سلطت المفاوضات الضوء على التحديات الأمنية والاقتصادية والمالية والسياسية الداخلية التي تواجه حكومة الإصلاح والإنقاذ.

وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة وتعميق التعاون الثنائي، مع تركيز قوي على دعم الإصلاحات في مجالات التعليم والمياه والحماية الاجتماعية، إلى جانب إصلاحات أوسع تهدف إلى تعزيز الحوكمة. كما شددت ألمانيا على استمرار دعمها للبنان في مواجهة التحديات الإنمائية الناجمة عن وجود اللاجئين، وعلى مساهمتها في تيسير العودة الطوعية إلى سوريا.

ومن المقرر عقد المفاوضات الحكومية المقبلة في برلين عام 2027.

مفاوضات حكومية

لبنان

ألمانيا

التعاون الإنمائي

