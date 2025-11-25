العماد رودولف هيكل من جامعة الروح القدس - الكسليك: الجيش قوي ولا خوف عليه وهو قادر على الصمود بوجه العواصف

بمناسبة العيد الثاني والثمانين للاستقلال، أقيمت في جامعة الروح القدس - الكسليك جلسة حوارية بين قائد الجيش العماد رودولف هيكل وطلاب الجامعة، بدعوة من إدارتها.



وحضر الجلسة رئيس الجامعة الأب البروفسور جوزيف مكرزل والأساتذة والطلاب، إضافةً إلى عقيلة قائد الجيش وعدد من الضباط، وجاءت في سياق تعزيز العلاقات بين المؤسسة العسكرية وفئة الشباب في الجامعات.

وفي بداية الجلسة، أعرب العماد هيكل عن اعتزازه بلقاء الطلاب، مؤكدا لهم أن رسالة الجيش هي الحفاظ على لبنان، أرضًا وشعبًا وهويةً، وتوفير الأمن للبنانيين على اختلاف انتماءاتهم، باعتباره مقوما أساسيا من مقومات استمرار لبنان.وشدد على أهمية الوحدة والتضامن بين اللبنانيين ووقوفهم جنبًا إلى جنب كي يتخطى الوطن الصعوبات التي يمر بها، داعيا الطلاب إلى الإيمان بلبنان والالتفاف حول الجيش، والتحلي بالعزيمة والثقة بالنفس من أجل تحقيق تطلعاتهم.وقال: "الجيش قوي ولا خوف عليه، وهو قادر على الصمود في وجه العواصف، ويضع نصب عينيه الدفاع عن لبنان بكل مكوناته. إن المؤسسة تنظر بعين واحدة إلى جميع اللبنانيين، وهي تبذل قصارى جهدها لأداء واجبها بشفافية واحتراف، وقد سقط منها العديد من الشهداء والجرحى على مذبح الوطن".وتلا ذلك طرح أسئلة على قائد الجيش من قبل الطلاب، عبّروا فيها بكل شفافية عن تساؤلاتهم وهواجسهم بشأن الوضع الراهن والأمور المتعلقة بمستقبلهم ومستقبل وطنهم.بعدها، توجّه العماد هيكل بالشكر إلى الجامعة على إقامة الجلسة.