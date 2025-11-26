أسرار الصحف 26-11-2025

اهتم اللبنانيون في اليومين الماضيين بالاعلان عن مقابلة متلفزة مع الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وما يمكن أن يقوله علناً بعد خروجه من السجن، وما اذا كان مسموحاً له اجراء مقابلات تلفزيونية.



في تقرير ديبلوماسي، ترجيح بأنّ عدداً من المطلوبين من العصابات وتجار المخدرات سافر إلى الخارج بجوازات سفر مزورة كان حصل عليها سابقاً.



يقول مصدر وزاري إنّ مافيا معامل الترابة تخترق حصون مجلس الوزراء ومجلس النواب، إذ إنّ عدد المدافعين عن القطاع أكثر من المدافعين عن حقوق الناس الذين يواجهون الضرر الناتج عنها.



لم يُحسَم حتى الساعة موقف مرجع سياسي من خوضه الانتخابات شخصياً أو ترشيح نجله، فيما تُرجّح أجواء ترشّحه الشخصي مجدّداً لجملة ظروف واعتبارات.



يسود القلق والمخاوف لدى أصحاب المؤسسات السياحية والفندقية وشركات السفر والسياحة، من حصول أي عدوان إسرائيلي قبل الأعياد، لما له من تأثيرات سلبية على هذه القطاعات.



يُنقَل عن أحد كبار تجار المخدرات في بعلبك - الهرمل قوله "يمكن إذا ما سلمنا حالنا بعد قليل، نموت، لأنّهم باعونا للدول العربية، ولم يعد لدينا غطاء". ويضيف: "إذا ضمنا خروجنا فنحن مستعدون لدفع ملايين الدولارات متل هنيبعل القذافي".



يتخوّف عدد كبير من حزبيِّين وموظفين ممّا قد يكشفه موقوف بارز من أسرار وأسماء ورشاوى وخوّات وفضائح قد تطالهم.



مسؤول كبير بعث برسالة إلى دولة إقليمية تتمحور حول ثلاث نقاط، أبرزها أنّ لبنان لم يَعُد يتحمّل، وأنّه لا بُدّ من العمل على تسوية عاجلة.



تكثر الشائعات حول خلفيات وطريقة توقيف مطلوب كبير، لكنّ الحقيقة أنّ مديرية المخابرات نجحت في إنجاز عملية مباغتة ومركبة.



حسب مصادر لبنانية فإن رسالة ترامب للتهنئة بالاستقلال تكرِّس الروحية التي يمارسها السفير الأميركي، كبدل عن أداء سابق لموفدين أميركيين معروفين..



بدأت جهات سياسية شن حملة تشهير بموظفين جدد، عبر وسائل التواصل، عينوا بمراكز في بعض مؤسسات المصالح العامة، ذات المنفعة العامة!



سجلت الاختراقات المعادية خطوات مفاجئة للمعنيين، بعد الدخول الى تخريب خطوات اعتمدت كبدائل في استخدام الخليوي بالنسبة لحركة عناصر حزبية في غير منطقة!



تؤكد مصادر أممية أن الطلبات بالانضمام إلى القوة الدولية الخاصة بغزة لا تزال معدومة وأن الضمانات التي تطلبها الدول المرشحة تتصل بالخشية من أمرين الأول أن تشكل المشاركة في ظل استمرار الاستهدافات الإسرائيلية في غزة وعدم وجود وقف ثابت ونهائيّ لكل أنواع إطلاق النار سبباً لملاحقة الدول المشاركة أمام المحاكم بجرم المشاركة في التغطية على جرائم الإبادة الذي لوحقت “إسرائيل” على أساسه، والأمر الثاني الخشية من أن يؤدي عدم وجود اتفاق واضح حول مستقبل سلاح حماس إلى تصرفات متعاكسة من “إسرائيل” وحماس يضع القوة الدولية في دائرة الشك من الطرفين، ويتسبب ذلك بعدم التعاون من الطرفين والقوة ليست قوة قتال بل قوة حفظ استقرار يجب أن يبنى على تفاهم القوى المسلحة المعنية وتتولى القوى تنفيذ التفاهمات الناجمة عنه، وهذا غير موجود.



طلبت سفارات العديد من الدول الغربية والعربية في بيروت ودمشق تقارير مفصلة عن تظاهرات الساحل السوري وتفاصيل تتعلق بحجمها وعدد المدن المشاركة والشعارات التي رفعت فيها وكيفيّة تعامل قوى السلطة معها بعيداً عن ما تروّجه وسائل الإعلام الحكومية وعن التظاهرات المضادة وشعاراتها، وذلك لتقدير الموقف حول مرحلة ما بعد هذه التظاهرات إذا كانت بداية نهوض شعبي احتجاجي ضد السلطة أو بداية قواعد جديدة للتعامل السلمي بين السلطة والاحتجاجات أو بداية احتقان طائفيّ سوف ينتقل إلى الشارع فيبدأ بالتظاهرات والتظاهرات المضادة وسرعان ما يتحوّل إلى صدام بينها والخلاصة هي البحث عن جواب على سؤال هل خرج الساحل عن صمته وخرج مجدداً إلى الضوء السياسي؟ وسؤال موازٍ هل غادرت السلطة مرحلة تصفية الحسابات الطائفيّة مع الساحل وتيقنت من الحاجة للعودة إلى السياسة؟