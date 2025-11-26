الرئيس القبرصي في لبنان...

وصل الرئيس القبرصيّ نيكوس خريستودوليدس الى مبنى كبار الزوار في مطار رفيق الحريري الدولي_بيروت، حيث كان في استقباله وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني وسفيرة قبرص لدى لبنان Maria Hajitheodosiou وقائد جهاز امن المطار العميد فادي الكفوري وقائد سرية قوى الأمن الداخلي في المطار العميد عزت الخطيب ورئيس دائرة الأمن العام في المطار المقدم جورج داغر.



وقد أقيمت للرئيس القبرصي مراسم استقبال رسمية.