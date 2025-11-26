الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وثائقي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مجلس التنفيذيين اللبنانيين ينتخب هيئته الإدارية و لجانه القطاعية..

أخبار لبنان
2025-11-26 | 04:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مجلس التنفيذيين اللبنانيين ينتخب هيئته الإدارية و لجانه القطاعية..
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مجلس التنفيذيين اللبنانيين ينتخب هيئته الإدارية و لجانه القطاعية..

 عقد مجلس التنفيذيين اللبنانيين جمعيته العمومية وتم  استعرض المجلس إنجازات المرحلة السابقة وأقرار خطة العمل لعام 2026، والتي تشمل تنظيم مؤتمر اغترابي سنوي في لبنان تحت عنوان "خبرات اغترابيه في خدمة لبنان "  على غرار مؤتمر الحكومة الذكية الذي انعقد في حزيران 2025، واقر المجلس إقامة حفل عشاء بمناسبة عيد الاستقلال الثاني والثمانين.
كما تم تشكيل اللجان القطاعية وتعيين رؤسائها، وانتخاب الهيئة الإدارية وهيئة الشرف. 
حضر جانب من الاجتماع القائم بأعمال السفارة اللبنانية في الرياض السفير سلام الأشقر والسفير فؤاد خزاقة.
نتائج الانتخابات:
هيئة الشرف: 
•باسل البطل
• رائد العياش
•سامر شقير

الهيئة الإدارية:
oربيع الأمين – رئيس
oأنطوان الراعي – نائب الرئيس
oنضال خطار – أمين السر
oعامر شاهين – أمين المالية
oد. ماهر كحيل – رئيس لجنة الإنشاء والمقاولين والمهندسين
oالمحامي  د.وسيم أبو ناضر – رئيس لجنة الشؤون القانونية والاستشارات
oمحمد ربيع عيتاني – رئيس لجنة المال والاستثمار والعقارات
oمارون نجار – رئيس لجنة الإعلان والعلاقات العامة والمؤتمرات والمعارض
oبلال حمادة – رئيس لجنة التكنولوجيا والابتكار
oجان صليبا – رئيس لجنة الضيافة والتجزئة وخدمات المستهلكين
oالسيدة ساندرا مسعود – مقرر
وفي ختام الاجتماع، شكر الرئيس ربيع الأمين باسم الهيئة الإدارية  المنتخبة الهيئة العامة على ثقتها.

أخبار لبنان

التنفيذيين

اللبنانيين

ينتخب

هيئته

الإدارية

لجانه

القطاعية..

LBCI التالي
الحجّار: الاعتداءات الإسرائيلية على أطفال لبنان تفرض توحيد الجهود خلف الدولة والجيش
عبد العاطي من قصر بعبدا: نبذل كل الجهد لتجنيب لبنان أي تصعيد والمطلوب البناء على رؤية الرئيس عون
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-21

المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-23

البخاري: الممكلة تؤكد دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية و احترام خيارات اللبنانيين

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-25

إعادة انتخاب جوزيف غريّب رئيسًا لمجلس نقابة مستوردي الأدوية وانتخاب خمسة أعضاء جدد

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-21

إعادة انتخاب النائب فريد البستاني رئيساً للجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:16

وزير الاتّصالات: نعمل على تصحيح الواقع عبر خطوات حاسمة

LBCI
أخبار لبنان
08:09

المالية: رواتب العاملين في القطاع العام متاحة للسحب إعتبارًا من الخميس

LBCI
أخبار لبنان
08:05

وزير الإعلام: لاستعادة دور الجامعة العربية كغطاء أساسيّ يحتاجه اللبنانيون

LBCI
أخبار لبنان
08:01

ممثل "اليونيسف" في لبنان : لإحترام اتفاقّية وقف إطلاق النار وإجراءات فورية لوضع حدّ للانتهاكات المرتكبة في حق الأطفال

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:13

مقتل خمسة مدنيين جراء انفجار في شمال غرب سوريا

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-01

"كان سيتمّ توزيعها على المطاعم والمحال"... ضبط حوالي 10 أطنان من لحوم الدجاج الفاسدة (فيديو وصور)

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-04

إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و7 جرحى في 7 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

LBCI
آخر الأخبار
05:32

الرئيس القبرصي: الاتفاقية تعزز آفاق التعاون في مجال الطاقة في الشرق الأوسط وتسمح بأن تكون منطقتنا ممراً بديلاً للطاقة إلى أوروبا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:48

العدّ العكسي لزيارة البابا لاوون إلى لبنان انطلق... التحضيرات تتكثّف في روما قبل انطلاقه الى تركيا

LBCI
أخبار دولية
06:50

ترامب: لم يجر تحديد موعد صارم لأوكرانيا وروسيا للتوصل إلى اتفاق سلام

LBCI
أخبار لبنان
06:18

لبنان وقبرص يوقّعان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية: إنجاز استراتيجي يفتح أبواب التعاون في الطاقة والاقتصاد والأمن

LBCI
أخبار لبنان
04:22

عبد العاطي من قصر بعبدا: نبذل كل الجهد لتجنيب لبنان أي تصعيد والمطلوب البناء على رؤية الرئيس عون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

سمّوها باسمها: مش تعدّي عالعرض… هذه جريمة عنف جنسي

LBCI
أخبار لبنان
13:57

السيدة الأولى: مشروع مدرسة المواطنية يرسخ الانتماء للبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

شباب لبنان يستعدون للقاء البابا وهذه آخر التحضيرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

رحلة التأهل لكأس العالم في كرة السلة بدأت... منتخب الأرز يغادر الى الدوحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

في أقل من ساعة غرقت طرقات لبنان بالسيول وتعطلت حركة السير

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:36

ديوانُ المحاسبة عن ملف "مبنى قصابيان": إعفاء حرب من العقوبات وتحميل صحناوي مسؤولية الأضرار اللاحقة بالخزينة العامة

LBCI
أخبار دولية
13:17

بالصور... سيارة البابا فرنسيس تحوّلت إلى عيادة متنقلة لأطفال غزة

LBCI
أمن وقضاء
09:20

ضبط شحنة مخدرات موضّبة داخل هيكل سيارة آتية من أوروبا... وتفكيك شبكة تهريب دولية بالتعاون مع السعودية

LBCI
أمن وقضاء
04:10

شعبة المعلومات كشفت ملابسات جريمة قتل في مخيّم شاتيلا ذهبت ضحيّتها سيدة

LBCI
أخبار لبنان
02:08

طقس مستقر … حتى السبت

LBCI
أخبار لبنان
10:53

جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي... إليكم جدول الأعمال

LBCI
خبر عاجل
12:16

ترامب هنأ رئيس الجمهورية بالاستقلال: أشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة وأتطلع إلى تعميق الشراكة بين بلدينا

LBCI
أخبار لبنان
12:38

العماد رودولف هيكل من جامعة الروح القدس - الكسليك: الجيش قوي ولا خوف عليه وهو قادر على الصمود بوجه العواصف

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More