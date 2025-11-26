مجلس التنفيذيين اللبنانيين ينتخب هيئته الإدارية و لجانه القطاعية..

عقد مجلس التنفيذيين اللبنانيين جمعيته العمومية وتم استعرض المجلس إنجازات المرحلة السابقة وأقرار خطة العمل لعام 2026، والتي تشمل تنظيم مؤتمر اغترابي سنوي في لبنان تحت عنوان "خبرات اغترابيه في خدمة لبنان " على غرار مؤتمر الحكومة الذكية الذي انعقد في حزيران 2025، واقر المجلس إقامة حفل عشاء بمناسبة عيد الاستقلال الثاني والثمانين.

كما تم تشكيل اللجان القطاعية وتعيين رؤسائها، وانتخاب الهيئة الإدارية وهيئة الشرف.

حضر جانب من الاجتماع القائم بأعمال السفارة اللبنانية في الرياض السفير سلام الأشقر والسفير فؤاد خزاقة.

نتائج الانتخابات:

هيئة الشرف:

•باسل البطل

• رائد العياش

•سامر شقير



الهيئة الإدارية:

oربيع الأمين – رئيس

oأنطوان الراعي – نائب الرئيس

oنضال خطار – أمين السر

oعامر شاهين – أمين المالية

oد. ماهر كحيل – رئيس لجنة الإنشاء والمقاولين والمهندسين

oالمحامي د.وسيم أبو ناضر – رئيس لجنة الشؤون القانونية والاستشارات

oمحمد ربيع عيتاني – رئيس لجنة المال والاستثمار والعقارات

oمارون نجار – رئيس لجنة الإعلان والعلاقات العامة والمؤتمرات والمعارض

oبلال حمادة – رئيس لجنة التكنولوجيا والابتكار

oجان صليبا – رئيس لجنة الضيافة والتجزئة وخدمات المستهلكين

oالسيدة ساندرا مسعود – مقرر

وفي ختام الاجتماع، شكر الرئيس ربيع الأمين باسم الهيئة الإدارية المنتخبة الهيئة العامة على ثقتها.