عون يؤكّد للسفير الأميركي حرصه على تعزيز العلاقات ويعلن جهوزيته لتلبية دعوة ترامب إلى واشنطن

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان السيد ميشال عيسى وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة. وتمنى الرئيس عون للسفير عيسى التوفيق في مهامه معلقا أهمية على دوره في تعزيز العلاقات بين البلدين نظرا لمعرفته بالأوضاع في لبنان وقدرته على المساهمة في إيجاد السبل الآيلة الى مساعدة لبنان في الظروف الراهنة.



وحمّل الرئيس عون السفير الأميركي شكره للتهنئة التي وجهها اليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمناسبة ذكرى الاستقلال، ولما صدر عنه في مؤتمره الصحافي الأخير عن رغبته في توجيه دعوة للرئيس اللبناني لزيارة الولايات المتحدة الأميركية. وعبّر رئيس الجمهورية عن امتنانه للدعوة وجهوزيته لتلبيتها.