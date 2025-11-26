لبنان وقبرص يوقّعان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية: إنجاز استراتيجي يفتح أبواب التعاون في الطاقة والاقتصاد والأمن

وقع لبنان وقبرص اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وقد وجه الرئيس جوزاف عون في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القبرصي دعوة واضحة صريحة لاستكمال هذا التفاهم البحري مع كل من يريد التعاون معنا والخير لشعوبنا.



وأضاف: " هذا الإنجاز سيسمح للبنان وقبرص ببدء استكشاف ثرواتهما البحرية. كما بالتعاون المشترك بين البلدين في هذا المجال".



واضاف: "بعد ترسيم البحر، يمكننا الآن العمل جديا على تطوير اتفاقيات ثنائية، لتسهيل وتطوير عمل الشركات المستكشفة بين بلدينا.‏كما العمل على إطلاق مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة خصوصاً، والاتصالات وخطوط نقلها، والسياحة وبرامجها. ‏وأيضا، في مجال الأمن والدفاع، مع مشروع "مركز البحث والإنقاذ"، المشترك بين وزارتي الدفاع في بلدينا.

‏ثانيا، نحن نتطلع إلى انطلاق رئاستكم للاتحاد الأوروبي بعد أسابيع قليلة، مطلع العام المقبل.

‏لنكثف ونسرع آليات تفاعلنا مع أوروبا وتعاوننا معها.

‏وهنا تعرفون بلا شك، أن على أجندتنا الأوروبية محطات مهمة جداً. أبرزها مشروع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين لبنان والاتحاد الأوروبي. والتي نرجو صدقاً، أن نوقعها في ظل رئاستكم للاتحاد.



‏فضلاً عن المشاريع ذات المصلحة المشتركة. مثل الجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط. والإمكانات الموعودة والمطلوبة، لاستكمال واستدامة هذه المهمة الحيوية لأمن أوروبا ولسيادتنا. خصوصاً بعدما بذل لبنان جهوداً واضحة في هذا المجال. وهو ما تعرفونه بلا شك.



‏ثالثاً، لا بد من التكرار مرة ثالثة، كما بعد زيارتكم الأولى إلينا، وبعد تشرفي بزيارتكم في تموز الماضي، بأن تعاوننا هذا، لا يستهدف أحداً ولا يستثني أحداً. ولا هو قطعٌ للطريق على أي جار أو صديق أو شريك. ‏بل على العكس تماماً. نريد لهذا الاتفاق أن يكون لُبنة أولى في جسر من التعاون الدولي، نتمناه على امتداد منطقتنا كلها، ‏بما يؤمن الاستقرار والازدهار لكل بلدانها وشعوبها"ز



أضاف عون :"‏نحن نوجه دعوة واضحة صريحة، لاستكمال هذا التفاهم البحري، مع كل من يريد التعاون معنا والخير لشعوبنا. ‏وهو ما نؤمن أنه السبيل الوحيد للتخلي عن لغة العنف والحرب والدمار وسياسات الهيمنة والأطماع، التي كلفت منطقتنا وناسها، أثمانا هائلة".



بدوره، اعتبر الرئيس القبرصيّ نيكوس خريستودوليدس أن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية إنجاز استراتيجي، واشار إلى "اننا نبعث عبره رسالة قوية بأن قبرص ولبنان واستناداً الى القانون الدولي يواصلان الاستثمار في تعزيز الثقة والتعاون الاقليمي والاستقرار، والاتفاقية تعزز آفاق التعاون في مجال الطاقة في الشرق الاوسط وأن تكون منطقتنا ممراً بديلاً للطاقة الى أوروبا".



واضاف: "أرحّب بالحوار الذي بدأناه بشأن الربط الكهربائي بين قبرص ولبنان وسنتجه الى البنك الدولي لإعداد دراسة جدوى ذات صلة، ونحن ندرك التحديات التي يواجهها لبنان ونرحّب بتصميم الرئيس عون على قيادة لبنان نحو حقبة جديدة أفضل بوضوح، ونتطلع الى التطبيق الكامل من قبل جميع الأطراف لقرارات مجلس الأمن بشأن قوات "اليونيفيل" ولبنان المستقر والقوي هو أساس لشرق أوسط ينعم بالسلام والامن".