مرقص بحث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء الاعلام العرب في التعاون الاعلامي واقترح اضافة الى البيان الختامي للجامعة

التقى وزير الإعلام بول مرقص، لمناسبة اجتماع الدورة العادية الخامسة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، المنعقدة في مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بحضور الأمين العام المساعد السفير حسام زكي والقنصل اللبناني في القاهرة داني برباري.وقد وجّه أبو الغيط تحيّة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وجرى خلال اللقاء عرضٌ للتطورات في لبنان والمنطقة.وأجرى الوزير مرقص سلسلة اجتماعات مع وزراء الإعلام في كل من الكويت والإمارات ومصر والبحرين وفلسطين وليبيا، حيث جرى البحث في تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات بين الدول العربية.وأكد مرقص خلال لقاءاته أنّ "الاعتداءات الإسرائيلية المدانة على لبنان ما زالت مستمرة، رغم الترتيبات التي أُنجزت لوقف الأعمال العدائية في نوفمبر 2024، وما نتج عنها من سقوط شهداء وجرحى من المدنيين، ومن بينهم إعلاميون استُشهدوا أو تعرّضوا لإصابات أثناء قيامهم بواجبهم المهني".وطلب الوزير مرقص إضافة مجموعة من المواقف إلى الإعلان الختامي لمجلس وزراء الإعلام العرب، "بما يعكس دعم الدول العربية للبنان وحرصها على حماية الإعلاميين وتعزيز حرية العمل الإعلامي في ظل الاعتداءات الإسرائيلية".