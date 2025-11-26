وزير الدفاع الإسرائيلي: لبنان لن ينعم بالهدوء دون ضمان أمن إسرائيل

حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أن لبنان لن ينعم بالهدوء في حال عدم ضمان أمن إسرائيل وذلك في وقت يشهد تصعيدًا على الرغم من مُضي عام على اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.وقال كاتس في كلمته أمام البرلمان الإسرائيلي "لن نسمح بأي تهديد ضد سكان الشمال، وسيستمر فرض إجراءات صارمة بل وستتصاعد".وأضاف "كما كنا مستعدين قبل عدة أيام لعملية التصفية، لن يكون هناك هدوء في بيروت، ولا نظام واستقرار في لبنان، حتى يتم ضمان أمن دولة إسرائيل"، مكررًا التأكيد على عزم إسرائيل نزع سلاح حزب الله.