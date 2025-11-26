الأخبار
مستشار قائد الثورة الإيرانية للشؤون الدولية: إيران ستواصل دعم "حزب الله" وجبهة المقاومة
أخبار لبنان
2025-11-26 | 07:55
مشاهدات عالية
مستشار قائد الثورة الإيرانية للشؤون الدولية: إيران ستواصل دعم "حزب الله" وجبهة المقاومة
رأى مستشار قائد الثورة الإيرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أنّ خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان أثبت للجميع ما الذي يمكن أن يعنيه نزع سلاح "حزب الله" بالنسبة للبنان.
وأكّد لوكالة تسنيم، أنّ إيران دعمت وستواصل دعم "حزب الله" وجبهة المقاومة.
وقال إنّ إسرائيل لم تلتزم بتعهداتها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشار إلى أنّ اغتيال هيثم طباطبائي جرى عبر انتهاك السيادة اللبنانية.
واعتبر أنّ إسرائيل تحاول من خلال اغتيال قادة "حزب الله" تحقيق أهدافها غير المشروعة عبر بثّ الرعب في لبنان، "إلا أنّ لبنان أثبت أنّه قادر على الصمود أمام هذه الاعتداءات".
أخبار لبنان
ممثل "اليونيسف" في لبنان : لإحترام اتفاقّية وقف إطلاق النار وإجراءات فورية لوضع حدّ للانتهاكات المرتكبة في حق الأطفال
الصدي بحث مع بلديات الشويفات والجاهلية والضبية في تطوير مشاريع بيئية ومسارات مشي شاملة
Learn More