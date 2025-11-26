الأخبار
ممثل "اليونيسف" في لبنان : لإحترام اتفاقّية وقف إطلاق النار وإجراءات فورية لوضع حدّ للانتهاكات المرتكبة في حق الأطفال
أخبار لبنان
2025-11-26 | 08:01
ممثل "اليونيسف" في لبنان : لإحترام اتفاقّية وقف إطلاق النار وإجراءات فورية لوضع حدّ للانتهاكات المرتكبة في حق الأطفال
رأى ممثل " اليونيسيف" في لبنان ماركولويجي كورسي، في تصريح لمناسبة مرور عام على وقف إطلاق النار في لبنان أن الهجمات المميتة "لا تزال تهدد حياة الأطفال في لبنان، وتضيف هذه المآسي إلى الخسائر المدمّرة، إذ قُتل أكثر من 13 طفلاً وأُصيب 146 آخرون منذ إعلان وقف إطلاق النار قبل عام، وفقاً لبيانات وزارة الصحة العامة اللبنانية".
وقال: "لا يزال الأطفال، في جميع أنحاء لبنان، يعيشون في دائرة من الخوف والعنف، حتى خلال فترة وقف إطلاق النار. وهذا أمر غير مقبول إطلاقاً، فلكل طفل الحق في أن ينشأ في بيئة آمنة، محمية، وخالية من الأذى".
وأضاف: "تدعو "اليونيسف" جميع الأطراف إلى احترام اتفاقّية وقف إطلاق النار، واتخاذ إجراءات فورية لوضع حدّ للانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال ومنع تكرارها، وضمان حقوقهم، والامتثال الكامل لأحكام القانون الدولي الإنساني. كما تحثّ جميع الجهات المؤثّرة على أطراف النزاع على استخدام نفوذها لتعزيز حماية الأطفال".
وأكد كورسي "أن الأطفال في لبنان لا يزالون بعيدين عن العيش بأمان. هم لا يزالون بحاجة ماسة إلى الحماية، والدعم النفسي، وإلى بيئة تُحترم فيها حقوقهم، لا أن تكون مهددة".
