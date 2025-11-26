الشيخ قاسم إلى "التعبويين المجاهدين": مهما اشتدت الأزمات ستنفرج وستنتهي جولة باطل العدوان الإسرائيليّ - الأميركيّ

وجه الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، رسالة بخط اليد، إلى "التعبويين المجاهدين"، ‏في يوم التعبئة السنويّ:



"طريقكم الإسلام، وعلو مقامكم بالتقوى، ونجاحكم بأن تكونوا الصادقين بإيمانكم، وحبل نجاتكم بالولاية، ‏وانتظاركم الفرج يكون على خط الإمام الخميني (قدس سره)، وقيادة الولي الإمام الخامنئي (دام ظله)، ونهج ‏سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رضوان الله عليه)، في مسار المقاومة. ‏



بسلوككم وأدائكم تصنعون حياتكم في اتجاهين متلازمين بفعالية وإتقان: ‏

‏1- تصنعون حياتكم المادية بالعلم والعمل المعيشي والزواج والتربية في إطار الحياة الطيبة. ‏

‏2- وتصنعون حياتكم المعنوية بالعبادة والجهاد وملازمة الجماعة وخدمة الناس. ‏



يا أبناء التعبئة المجاهدين...



هذه الطريق مفتوحة على الزيادة: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ونتيجتها إحدى الحسنين في ‏كل مواقع حضوركم، فكل حياة التعبوي مقاومة، وأينما تحرك وسعى فهو مقاومة. كل ساحات جهادكم ‏مقاومة في المدرسة والجامعة والمهنة والإدارة والحقل والميدان. ‏



مهما اشتدت الأزمات ستنفرج، وستنتهي جولة باطل العدوان الإسرائيليّ - الأميركيّ، قال رسول الله (صلى ‏الله عليه وآله وسلم): "إن النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا".‏



واعلموا أن النصر نصران: نصر في القلب، ونصر على الأعداء، فمن انصر في قلبه وإيمانه، انتصر حتما ‏على عدوه ولو بعد حين. ‏

ثابروا لتنالوا شرف العزة، "ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين". إن حزب الله ومقاومته الإسلامية وتعبئته حملة ‏راية الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) نحو العدل وربح الدارين. ‏



قال أمير المؤمنين علي (عليه السلام): "تزل الجبال ولا تزل، عض على ناجذك، أعر الله جمجمتك، تد في ‏الأرض قدمك، ارم ببصرك أقصى القوم، وغض بصرك، واعلم أن النصر من عند الله سبحانه".‏



هنيئا لكم يومكم أيها التعبويون وكل أيامكم تعبئة. والسلام".