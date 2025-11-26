سلام استقبل وزير الخارجية المصرية: الجيش يقوم بواجبه في تطبيق قرار حصر السلاح

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي والوفد المرافق، وتم خلال اللقاء متابعة الاتفاقيات التي جرى توقيعها بين الجانبين في اجتماع اللجنة العليا اللبنانية – المصرية، وسبل الإسراع في تفعيلها.



كما جرى استعراض التطوّرات في لبنان والمنطقة والوضع في غزة.



وأكد وزير الخارجية المصري مواصلة بلاده "بذل كل جهد ممكن لحماية لبنان"، وشدّد على أهمية "دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته للقيام بالمهام الموكلة إليه"، مجدّدًا "تأييد القاهرة لقرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة".



وأشار الرئيس سلام إلى أنّ "الجيش اللبناني يقوم بواجبه في تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ قرارات الحكومة، إلا أنّ إسرائيل تستمر في خرق الاتفاق من خلال الاعتداءات اليومية واحتلال عدد من النقاط في الجنوب". وثمّن "جميع الجهود التي تبذلها مصر لخفض التصعيد".