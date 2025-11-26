رجّي يرد على عراقجي: كنت أرغب بتصديق ما تفضّلتم به!

عزيزي وزير الخارجية الايراني @araghchi

— Youssef Raggi (@YoussefRaggi) November 26, 2025

كتب وزير الخارجيّة يوسف رجّي عبر حسابه على منصّة "أكس":"عزيزي وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي كنت فعلاً أرغب بتصديق ما تفضلّتم به من أنّ إيران لا تتدخّل بشؤون لبنان الداخلية، إلى أن خرج علينا مستشار مُرشدكم الأعلى ليرشدنا إلى ما هو مهمّ في لبنان وحذّرنا من عواقب نزع سلاح حزب الله. وهنا أوضح ما يلي: ما هو أهمّ من الماء والخبز بالنسبة إلينا هي سيادتنا وحريتنا واستقلال قرارنا الداخلي بعيداً عن الشعارات الايديولوجية والسياقات الاقليمية العابرة للحدود التي دمّرت بلدنا ولا زالت تمعن في أخذنا نحو الخراب".