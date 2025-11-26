رجّي يرد على عراقجي: كنت أرغب بتصديق ما تفضّلتم به!

عزيزي وزير الخارجية الايراني @araghchi
كنت فعلاً أرغب بتصديق ما تفضلّتم به من أنّ إيران لا تتدخّل بشؤون لبنان الداخلية، إلى أن خرج علينا مستشار مُرشدكم الأعلى ليرشدنا إلى ما هو مهمّ في لبنان وحذّرنا من عواقب نزع سلاح حزب الله. وهنا أوضح ما يلي: ما هو أهمّ من الماء والخبز بالنسبة… https://t.co/Q1PViFWzZD
