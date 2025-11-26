الأخبار
شحادة واصل لقاءاته في قطر في إطار مشاركته في "المؤتمر العالمي للجوال"
أخبار لبنان
2025-11-26 | 12:32
شحادة واصل لقاءاته في قطر في إطار مشاركته في "المؤتمر العالمي للجوال"
واصل وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، في إطار مشاركته في "المؤتمر العالمي للجوال" Mobile World Congress المنعقد في الدوحة، سلسلة لقاءاته وفعالياته الرسمية التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي ودعم الابتكار الرقمي اللبناني.
اذ بحث شحادة مع المدير العام لصندوق قطر للتنمية الدكتور فهد السليطي في مشاريع الصندوق في المجالات الرقمية، إضافة إلى مناقشة برامج خاصة بلبنان، تشمل مشاريع التحول الرقمي، دعم القدرات التقنية، وتعزيز البنية التكنولوجية.
كذلك، عرض شحادة مع الوكيل المساعد لشؤون الصناعة الرقمية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية ريم المنصوري سبل دعم قطر للشركات اللبنانية الناشئة وبرامج تدريب للشباب اللبناني في المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
وفي السياق، عقد شحادة اجتماعًا مع فريق قيادة "مايكروسوفت – قطر" بهدف تطوير شراكات استراتيجية تدعم الطموحات الرقمية اللبنانية.
وضمّ الوفد، مديرة القطاع الحكومي لانا خلف، المدير التنفيذي للحلول السحابية كريم تلحوق، المدير العام لمايكروسوفت – قطر أحمد الدندشي، مدير Cloud & AI شادي حداد، ومدير الشؤون الحكومية وفيق نقاش.
وتم الاتفاق على "التعاون في برامج تدريب تقنية ومبادرات لدعم رواد الأعمال والشركات اللبنانية الناشئة".
ولبى شحادة دعوة إلى عشاء في دارة آل حنين جمع أكثر من ثلاثين شخصية لبنانية بارزة، بمشاركة وزير الاتصالات شارل الحاج وممثلين عن &e، إلى جانب السفير بلال قبلان ونخبة من رجال الأعمال اللبنانيين في قطر.
وتخلل اللقاء نقاش حول آفاق الاقتصاد اللبناني، وسبل جذب الاستثمار، وخلق فرص العمل، إضافة إلى عرض خطط مجلس الوزراء لدعم الشباب وتطوير بيئة الأعمال.
وأعرب المضيف فيليب حنين عن تقديره للحضور والالتزام الواضح بمستقبل لبنان.
وضمن سلسلة لقاءاته شارك شحادة في إطار عمل السياسات الرقمية الذي نظمته الـUNDP وGSMA بمشاركة ممثلين من القطاعين العام والخاص.
وتحدّث عن "أهمية تطوير مفهوم سيادة البيانات، بما يتيح تعاونا رقميا أوسع بين الدول ويقلص الفجوة الرقمية، مع التركيز على التحول الرقمي العابر للحدود".
كما شارك شحادة في جلسة نقاشية حول بناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي، مؤكدا "ضرورة وضع سياسات تنظيمية مرنة تحفز الابتكار وتحمي المستخدمين، إضافة إلى إبراز دور لبنان في المبادرات الإقليمية الخاصة بالذكاء الاصطناعي".
