الـLBCI على متن الطائرة التي ستنقل البابا إلى تركيا… إليكم المشهد الحصريّ 

أخبار لبنان
2025-11-27 | 01:31
مشاهدات عالية
الـLBCI على متن الطائرة التي ستنقل البابا إلى تركيا… إليكم المشهد الحصريّ 
0min
الـLBCI على متن الطائرة التي ستنقل البابا إلى تركيا… إليكم المشهد الحصريّ 

أخبار لبنان 

أخبار لبنان

استقرار في الأحوال الجوية لغاية السبت
الـLBCI حصرًا ترافق البابا في انطلاقته من الفاتيكان إلى تركيا
آخر الأخبار

LBCI
أخبار لبنان
04:19

المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان: لحوار بين الأطراف على جانبي الخط الأزرق

LBCI
أخبار دولية
03:44

البابا يستهل من تركيا أول جولة خارجية له

LBCI
أخبار لبنان
03:41

اختصاص علوم سياسية ميشال أبو عبود عن السياسة الخارجية للفاتيكان: ما يشكله هو بمثابة ضغط ديبلومايّ نحو السلام

LBCI
أخبار دولية
03:39

الحكم على رئيسة وزراء بنغلادش السابقة الشيخة حسينة بالسجن 21 عاما بتهمة الفساد

LBCI
أخبار لبنان
04:19

المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان: لحوار بين الأطراف على جانبي الخط الأزرق

LBCI
أخبار لبنان
03:41

اختصاص علوم سياسية ميشال أبو عبود عن السياسة الخارجية للفاتيكان: ما يشكله هو بمثابة ضغط ديبلومايّ نحو السلام

LBCI
أخبار لبنان
03:24

مخزومي: لا مستقبل للبنان ما لم تعد الدولة مرجعًا حصريًّا لقراري الحرب والسلم

LBCI
أخبار لبنان
03:19

الضابطة الجمركية في البقاع تضبط كميات من المعسّل المهرَّب بعد مطاردة وإطلاق نار

LBCI
أخبار لبنان
03:41

اختصاص علوم سياسية ميشال أبو عبود عن السياسة الخارجية للفاتيكان: ما يشكله هو بمثابة ضغط ديبلومايّ نحو السلام

LBCI
آخر الأخبار
00:01

وول ستريت جورنال عن مسؤولين ألمان: نتوقع أن تكون روسيا مستعدة وراغبة في مهاجمة حلف النيتو في عام 2029

LBCI
أخبار دولية
03:44

البابا يستهل من تركيا أول جولة خارجية له

LBCI
آخر الأخبار
14:56

الصايغ لـ #حوار_المرحلة: الدول تضغط على الدولة اللبنانية للضغط بطريقة غير مباشرة على "حزب الله" ونرفض اعتبار الدولة اللبنانية رديف للحزب فالحرب بين إسرائيل والحزب ونحن نتضامن مع أولاد بلدنا

LBCI
أخبار لبنان
03:41

اختصاص علوم سياسية ميشال أبو عبود عن السياسة الخارجية للفاتيكان: ما يشكله هو بمثابة ضغط ديبلومايّ نحو السلام

LBCI
أخبار دولية
02:09

مستشار سياسي وباحث في العلاقات الدولية طه عودة اوغلو: اختيار تركيا لما تؤديه من أدوار دولية اقليمية مهمة ولتعيد التذكير بأنها شرقية حاملة واجهة غربية

LBCI
أخبار لبنان
01:31

الـLBCI على متن الطائرة التي ستنقل البابا إلى تركيا… إليكم المشهد الحصريّ 

LBCI
أخبار لبنان
01:17

الـLBCI حصرًا ترافق البابا في انطلاقته من الفاتيكان إلى تركيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

عشية المواجهة الأولى أمام قطر… كيف هي أجواء منتخب لبنان لكرة السلة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

شو بيصير إذا وقفتوا تستعملوا انستا وتيك توك وغيرن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

تغطية الضمان "رجعت": 90٪ من كلفة المستلزمات على الضمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

سابقة قضائية: ديوان المحاسبة يطلب استرداد 38 مليون دولار من وزراء اتصالات سابقين في قضيّتَي مبنيَي تاتش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

من اتفاق مُجمَّد إلى توقيع تاريخي… بيروت ونيقوسيا ترسمان الخط البحري النهائي

LBCI
أخبار لبنان
08:09

المالية: رواتب العاملين في القطاع العام متاحة للسحب إعتبارًا من الخميس

LBCI
أخبار لبنان
23:56

حادث سير على اوتوستراد عمشيت

LBCI
صحة وتغذية
10:22

"علينا أن نقلق"... وفاة رجل بفيروس لا يصيب سوى الحيوانات وخبير يُحذّر: "قد يتحوّل إلى جائحة جديدة"

LBCI
منوعات
10:04

لغز الجثة المجهولة: أمّ تطالب بفحص DNA بعد اكتشاف صادم داخل متحف في لاس فيغاس: "إنه إبني!"

LBCI
اسرار
00:25

أسرار الصحف المحلية ٢٧-١١-٢٠٢٥

LBCI
خبر عاجل
04:44

القناة 7 الإسرائيلية عن كاتس: لا نثق بأن حزب الله سيتخلى عن سلاحه من تلقاء نفسه وواشنطن أمهلته حتى نهاية العام وإذا لم يتخل عن سلاحه حتى نهاية العام فسنعمل بقوة مرة أخرى في لبنان

LBCI
أمن وقضاء
11:33

أمن الدولة يوقف طبيبًا متورّطًا في الإتجار بالأطفال حديثي الولادة

LBCI
أخبار لبنان
06:48

حاكم مصرف لبنان يردّ على الشائعات: جميع نوّاب الحاكم أعضاء في فريق واحد

