الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
15
o
الجنوب
21
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
15
o
الجنوب
21
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كركي: تفعيل الآليّة التطبيقيّة لتغطية المستلزمات الطبيّة .. و170 مليار ل.ل. للأطباء والمستشفيات
أخبار لبنان
2025-11-27 | 05:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
كركي: تفعيل الآليّة التطبيقيّة لتغطية المستلزمات الطبيّة .. و170 مليار ل.ل. للأطباء والمستشفيات
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه,"بعد إعلان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الإنجاز الكبير المتمثل برفع نسبة تغطية المستلزمات الطبية إلى 90 في المئة، كشف المدير العام للصندوق د. محمد كركي عن الآليّة العملية التي ستُتيح للمضمونين الاستفادة من هذه النقلة النوعية في التغطية الاستشفائيّة، سواء عبر الموافقات المسبقة أو في الحالات الطارئة داخل المستشفيات كالآتي:
أولا - في حالة الموافقات المسبقة للاستشفاء:أوضح الصندوق أن تنظيم الموافقات يتم وفق خطوات مبسّطة ،:يقوم الطبيب المعالج بإعداد تقرير طبي يذكر فيه حالة المريض وكافّة المعلومات المتعلّقة بالمستلزم المنوي غرسه أو استعماله ولا سّيما نوعه ورقمه المرجعي المعتمد في لوائح الضمان
- في حال كان سعر المستلزم تحت 1000 دولار: يعطي الطبيب المراقب في المركز موافقة على المستلزم مباشرة مع الموافقة الاستشفائيّة
في حال كان السعر فوق 1000 دولار: يُحوّل الطبيب المراقب في المركز الطلب إلى الوحدة المركزية المؤلفة من أطباء مراقبين، والتي تلتزم بإصدار الجواب خلال يومي عمل كحدّ أقصى.
ثانياً: في الحالات الطارئة داخل المستشفى
يقدّم الطبيب المعالج التقرير إلى الطبيب المراقب في المستشفى الذي يتبع الإجراء ذاته المعمول به في حالة الموافقات المسبقة. ولكن في هذه الحالة، تُلزم الوحدة المركزية بإعطاء الجواب خلال مهلة أقصاها 24 ساعة.
وفي حال عدم الرد خلال المهلة أو في الحالات التي تتطلب تدخلاً فورياً، يُصار إلى استعمال المستلزم الطبّي المناسب للحالة المرضيّة مباشرة، وإبلاغ الوحدة المركزيّة بذلك.
وتهدف هذه الآلية إلى تسهيل حصول المضمونين على المستلزمات الطبية بلا تأخير، وضمان الشفافية في التسعير، وتطبيق فعلي للتغطية الجديدة، وبالتالي عدم تحميل المضمونين أيّة فروقات ماليّة إضافيّة باستثناء مبلغ 10% المقرّة قانونًا.
ولم تقتصر خطوات الضمان على تطوير الآليات اللوجستية ورفع نسب التغطية، بل شملت أيضاً تعزيزاً مالياً مباشراً للقطاع الاستشفائي والطبّي، حيث أصدر د. كركي 3 قرارات بتاريخ 26/11/2025 حملت الأرقام 1067-1068-1069 قضى بموجبها دفع سلفات جديدة للمستشفيات والأطباء على الشكل التالي:
64 مليار ليرة لبنانية عن معاملات الطبابة داخل المستشفى.
106 مليارات ليرة لبنانية عن الأعمال الجراحية المقطوعة.
ويؤكد الصندوق أن هذه الخطوات تأتي في سياق خطّة متكاملة تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية والاستشفائيّة للمضمونين، دعم الاستشفاء، وتخفيف الأعباء المالية عن المرضى وعدم تحميلهم أيّة فروقات ماليّة تزيد عن ال 10 % من الكلفة الاستشفائيّة التي يتحمّلها المضمون".
أخبار لبنان
تفعيل
الآليّة
التطبيقيّة
لتغطية
المستلزمات
الطبيّة
مليار
للأطباء
والمستشفيات
التالي
كهرباء لبنان: حملة التشهير التي يشنها خياط وشركة MEP غير جديرة بالرد
المالية بدات باستلام أوامر التحصيل المترتبة على اصحاب المقالع والكسارت والمرامل وصرفت منحة شهري ت2 وك 1 للمتقاعدين العسكريين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2025-11-13
كركي: تغطية المستلزمات الطبية بنسبة 90 في المئة دخلت حيز التطبيق
اقتصاد
2025-11-13
كركي: تغطية المستلزمات الطبية بنسبة 90 في المئة دخلت حيز التطبيق
0
اقتصاد
2025-09-29
كركي: 208 مليارات ل.ل. للمستشفيات والأطباء بعد أقل من 5 أيّام على الدفعة الأخيرة
اقتصاد
2025-09-29
كركي: 208 مليارات ل.ل. للمستشفيات والأطباء بعد أقل من 5 أيّام على الدفعة الأخيرة
0
اقتصاد
2025-10-06
كركي: التقديمات الصحيّة تزداد بشكل مضطرد تجاوزت الـ224% و105 مليار ل.ل دفعة جديدة للأطباء والمستشفيات
اقتصاد
2025-10-06
كركي: التقديمات الصحيّة تزداد بشكل مضطرد تجاوزت الـ224% و105 مليار ل.ل دفعة جديدة للأطباء والمستشفيات
0
أخبار لبنان
2025-10-17
كركي: زيادة تعرفة تنقية الدّم من الكوليسترول ودفعات جديدة للمستشفيات والأطباء بقيمة 113 مليار ليرة
أخبار لبنان
2025-10-17
كركي: زيادة تعرفة تنقية الدّم من الكوليسترول ودفعات جديدة للمستشفيات والأطباء بقيمة 113 مليار ليرة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:56
بين الضبية والعمروسية... توقيف مروّجي مخدّرات ينشطون بترويج مادة السالفيا وغيرها من المواد المخدرة
أخبار لبنان
10:56
بين الضبية والعمروسية... توقيف مروّجي مخدّرات ينشطون بترويج مادة السالفيا وغيرها من المواد المخدرة
0
أخبار لبنان
10:50
بعد بيان مؤسسة كهرباء لبنان... شركة Middle East Power توضح
أخبار لبنان
10:50
بعد بيان مؤسسة كهرباء لبنان... شركة Middle East Power توضح
0
أخبار لبنان
10:35
كنعان: أموال الناس لم تتبخر من دون مسؤول بل بسبب الهدر الذي ارتبط بالمال العام
أخبار لبنان
10:35
كنعان: أموال الناس لم تتبخر من دون مسؤول بل بسبب الهدر الذي ارتبط بالمال العام
0
أخبار لبنان
10:31
رئيس التقدمي عرض مع محمد الجوزو العلاقة التاريخية المستمرة بين دار الإفتاء والمختارة
أخبار لبنان
10:31
رئيس التقدمي عرض مع محمد الجوزو العلاقة التاريخية المستمرة بين دار الإفتاء والمختارة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
01:40
استقرار في الأحوال الجوية لغاية السبت
حال الطقس
01:40
استقرار في الأحوال الجوية لغاية السبت
0
فنّ
2025-10-27
متألقةً بفستانٍ شبكي... نادين نسيب نجيم تنال جائزة في دبي (صور)
فنّ
2025-10-27
متألقةً بفستانٍ شبكي... نادين نسيب نجيم تنال جائزة في دبي (صور)
0
موضة وجمال
2025-10-04
إليكم الفائزة بجائزة أفضل ابتسامة في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
موضة وجمال
2025-10-04
إليكم الفائزة بجائزة أفضل ابتسامة في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
0
أخبار لبنان
07:07
وزارة الشؤون تبدأ الثلاثاء بتحويل مساعدات برنامج "أمان" لشهر تشرين الثاني لـ163 ألف أسرة لبنانية
أخبار لبنان
07:07
وزارة الشؤون تبدأ الثلاثاء بتحويل مساعدات برنامج "أمان" لشهر تشرين الثاني لـ163 ألف أسرة لبنانية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
06:23
تفاصيل الترتيبات اللوجيستية لتأمين وصول المؤمنين لاستقبال البابا في عنايا
تقارير نشرة الاخبار
06:23
تفاصيل الترتيبات اللوجيستية لتأمين وصول المؤمنين لاستقبال البابا في عنايا
0
تقارير نشرة الاخبار
06:21
البابا في تركيا... إليكم المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
06:21
البابا في تركيا... إليكم المستجدات
0
أخبار لبنان
06:11
جابر ممثلا الرئيس عون في مؤتمر اتحاد المصارف العربية: نسعى إلى إعادة وضع لبنان على الخريطة الاقتصادية للمنطقة
أخبار لبنان
06:11
جابر ممثلا الرئيس عون في مؤتمر اتحاد المصارف العربية: نسعى إلى إعادة وضع لبنان على الخريطة الاقتصادية للمنطقة
0
آخر الأخبار
05:30
البابا لاوون يضع اكيلًا من الزهر على ضريح مصطفى كمال أتاتورك
آخر الأخبار
05:30
البابا لاوون يضع اكيلًا من الزهر على ضريح مصطفى كمال أتاتورك
0
خبر عاجل
04:25
وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى مطار أنقرة في تركيا
خبر عاجل
04:25
وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى مطار أنقرة في تركيا
0
أخبار لبنان
03:41
اختصاص علوم سياسية ميشال أبو عبود عن السياسة الخارجية للفاتيكان: ما يشكله هو بمثابة ضغط ديبلومايّ نحو السلام
أخبار لبنان
03:41
اختصاص علوم سياسية ميشال أبو عبود عن السياسة الخارجية للفاتيكان: ما يشكله هو بمثابة ضغط ديبلومايّ نحو السلام
0
أخبار دولية
02:09
مستشار سياسي وباحث في العلاقات الدولية طه عودة اوغلو: اختيار تركيا لما تؤديه من أدوار دولية اقليمية مهمة ولتعيد التذكير بأنها شرقية حاملة واجهة غربية
أخبار دولية
02:09
مستشار سياسي وباحث في العلاقات الدولية طه عودة اوغلو: اختيار تركيا لما تؤديه من أدوار دولية اقليمية مهمة ولتعيد التذكير بأنها شرقية حاملة واجهة غربية
0
أخبار لبنان
01:43
معلومات الـLBCI: معبر المصنع يسجل مغادرة ما بين ٦٠٠ إلى ٦٥٠ لاجئ سوريّ
أخبار لبنان
01:43
معلومات الـLBCI: معبر المصنع يسجل مغادرة ما بين ٦٠٠ إلى ٦٥٠ لاجئ سوريّ
0
أخبار لبنان
01:31
الـLBCI على متن الطائرة التي ستنقل البابا إلى تركيا… إليكم المشهد الحصريّ
أخبار لبنان
01:31
الـLBCI على متن الطائرة التي ستنقل البابا إلى تركيا… إليكم المشهد الحصريّ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
23:56
حادث سير على اوتوستراد عمشيت
أخبار لبنان
23:56
حادث سير على اوتوستراد عمشيت
2
اسرار
00:25
أسرار الصحف المحلية ٢٧-١١-٢٠٢٥
اسرار
00:25
أسرار الصحف المحلية ٢٧-١١-٢٠٢٥
3
آخر الأخبار
05:30
البابا لاوون يضع اكيلًا من الزهر على ضريح مصطفى كمال أتاتورك
آخر الأخبار
05:30
البابا لاوون يضع اكيلًا من الزهر على ضريح مصطفى كمال أتاتورك
4
أخبار لبنان
03:19
الضابطة الجمركية في البقاع تضبط كميات من المعسّل المهرَّب بعد مطاردة وإطلاق نار
أخبار لبنان
03:19
الضابطة الجمركية في البقاع تضبط كميات من المعسّل المهرَّب بعد مطاردة وإطلاق نار
5
أمن وقضاء
11:33
أمن الدولة يوقف طبيبًا متورّطًا في الإتجار بالأطفال حديثي الولادة
أمن وقضاء
11:33
أمن الدولة يوقف طبيبًا متورّطًا في الإتجار بالأطفال حديثي الولادة
6
أخبار لبنان
07:27
الرئيس عون: نرحّب بأي دعم دولي لتثبيت الاستقرار جنوباً… والادعاءات الإسرائيلية بلا أي أساس
أخبار لبنان
07:27
الرئيس عون: نرحّب بأي دعم دولي لتثبيت الاستقرار جنوباً… والادعاءات الإسرائيلية بلا أي أساس
7
خبر عاجل
15:54
حاكم ويست فيرجينيا: نؤكد وفاة اثنين من أفراد الحرس الوطني لولايتنا أصيبا بالرصاص في واشنطن
خبر عاجل
15:54
حاكم ويست فيرجينيا: نؤكد وفاة اثنين من أفراد الحرس الوطني لولايتنا أصيبا بالرصاص في واشنطن
8
خبر عاجل
15:13
إيه.بي.سي نيوز: إطلاق نار على اثنين من العسكريين قرب البيت الأبيض
خبر عاجل
15:13
إيه.بي.سي نيوز: إطلاق نار على اثنين من العسكريين قرب البيت الأبيض
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More