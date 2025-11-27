الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
15
o
الجنوب
21
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
15
o
الجنوب
21
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كهرباء لبنان: حملة التشهير التي يشنها خياط وشركة MEP غير جديرة بالرد
أخبار لبنان
2025-11-27 | 05:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
كهرباء لبنان: حملة التشهير التي يشنها خياط وشركة MEP غير جديرة بالرد
أسفت مؤسسة "كهرباء لبنان" ورئيس مجلس إدارتها مديرها العام المهندس كمال حايك، لـ"تعرّضهما لحملة تشهير شخصي، هدّد وتوعّد بها وأطلقها بالفعل الرئيس التنفيذي لشركة MEP كريم خياط، منذ مساء الخميس 20 الحالي، عبر قناته الإعلامية تلفزيون الجديد ومنصاتها الإلكترونية، وترتكز هذه الحملة على مواضيع متفرّقة، هي من صلب العمل الروتيني ضمن صلاحيات المديريات المعنية في المؤسسة وقرارات مجلس الإدارة ذات الصلة (كالتعرفة الصناعية وترابة سبلين وشراء الكهرباء من الأردن)، وهي غير جديرة بالرد عليها سوى بأنها تحتوي على مجرّد مغالطات ومحض افتراءات.
وإذ تؤكد المؤسسة، بيانها السابق تاريخ 21/11/2025، يهمها أن توضح أمام الرأي العام ما يلي:
"إن هذه الحملة لا تصب في غير المصلحة الشخصية للسيد كريم خياط وشركته MEP، إذ أن هدفها، كما أصبح معلوماً من الجميع، هو الضغط على مؤسسة كهرباء لبنان وذرّ الرماد في العيون للانحراف عن الإخبار الذي تقدّمت به المؤسسة، بواسطة وكيلها القانوني، أمام النيابة العامة التمييزية للتحقيق في شبهة تزوير واستعمال مزوّر في مستند مقدّم من شركة MEP ، يحمل اسم الشركة الصانعة الألمانية Everllence (MAN سابقاً) التي هي من أفادت برسالتها مرجع SMGH-OG تاريخ 6/10/2025 المؤسسة أن المستند المذكور هو غير موقّع من قبلها وغير معلوم من جانبها.
يُمكن لجميع وسائل الإعلام والإعلاميين، الحصول على المعلومات الصحيحة الموثقة بمستندات متوفرة لدى مؤسسة كهرباء لبنان، سواء حول المواضيع التي تناولتها القناة المذكورة أو أية مواضيع أخرى، وذلك عملاً بمبدأ الشفافية المنتهج من قبل المؤسسة وبحسب قانون الحق في الوصول إلى المعلومات الذي التزمت وتلتزم به مؤسسة كهرباء لبنان.
إنّ موضوع هذا الإخبار هو أيضاً محطّ رصد وتدقيق ومتابعة في أوروبا ومن المرتقب أن تتبيّن نتائجه قريباً. إن قيام شركة MEP باستعمال وسيلة التسجيل الصوتي سرّاً، سواء مباشرة من قبلها أو بِحضّ منها، وبصورة غير شرعية، لاجتماعات مؤسسة متعاقدة معها، بالخفاء عنها، ولغايات مشبوهة – وبغضّ النظر عن كون الصوت في التسجيل المجتزأ غير واضح وغير مفهوم وبالتالي مشكوكاً بصحته – هو تصرّف أقلّ ما يُقال عنه أنّه بدون أخلاق مهنية.
والسؤال الذي يُحذَّر منه: هل تعمد شركة MEP إلى تسجيل محادثات كل من تتعامل معهم من مسؤولين حكوميين، شركات، متعاقدين ومتعاقدين من الباطن، دون علمهم، في لبنان وفي الدول العربية و/أو الأجنبية، لاستعمالها بصورة منتقاة ومجتزأة؟
وإذ تنصح مؤسسة كهرباء لبنان مجدداً السيد كريم خياط وشركته MEP بالتوقّف عن استكمال تنفيذ تهديداته السابقة، باستعمال قناته الإعلامية تلفزيون الجديد، للضغط على موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم، ولعرقلة سير العدالة بطريقة غير مباشرة، وهو ما لم ولن يؤتي أية نتيجة، وخصوصاً أن الموضوع هو أساساً بعهدة القضاء المختص الذي له وحده أن يحكم من هو البريء ومن هو المذنب".
ودعت مؤسسة كهرباء لبنان، مرة أخرى، السيد كريم خياط وشركته MEP الى أن يضعوا أنفسهم بتصرّف القضاء، الذي نثق به ثقة كاملة ونحتكم له، كما وضعت المؤسسة نفسها بتصرّفه بالمطلق، ولم تلجأ إلى الإعلام سوى للرد، عملاً بحق الردّ المكرّس تطبيقاً لقانون المطبوعات، بهدف تبيان الحقيقة أمام الرأي العام، مع احتفاظ المؤسسة بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء".
أخبار لبنان
لبنان:
التشهير
يشنها
وشركة
جديرة
بالرد
التالي
ندوة تحت عنوان: "الكيانية اللبنانية: مسيرة نحو تحقيق الإنتماء" في جامعة سيدة اللويزة
كركي: تفعيل الآليّة التطبيقيّة لتغطية المستلزمات الطبيّة .. و170 مليار ل.ل. للأطباء والمستشفيات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-11-21
"كهرباء لبنان" : ليحتكم كريم خياط وشركة MEP للقضاء بدل القيام بحملات تشهير وافتراء
أخبار لبنان
2025-11-21
"كهرباء لبنان" : ليحتكم كريم خياط وشركة MEP للقضاء بدل القيام بحملات تشهير وافتراء
0
أمن وقضاء
2025-10-07
كهرباء لبنان تواصل حملتها لإزالة التعديات عن الشبكة في البربور وعرمون
أمن وقضاء
2025-10-07
كهرباء لبنان تواصل حملتها لإزالة التعديات عن الشبكة في البربور وعرمون
0
أخبار لبنان
2025-10-07
كهرباء لبنان تستكمل حملتها لإزالة التعديات عن الشبكة
أخبار لبنان
2025-10-07
كهرباء لبنان تستكمل حملتها لإزالة التعديات عن الشبكة
0
آخر الأخبار
2025-09-08
رئيس مجلس إدارة كهرباء زحلة أسعد نكد للـLBCI: شركة كهرباء لبنان استردّت امتياز كهرباء زحلة عام 2018 وأبرمت عقد تشغيل معها
آخر الأخبار
2025-09-08
رئيس مجلس إدارة كهرباء زحلة أسعد نكد للـLBCI: شركة كهرباء لبنان استردّت امتياز كهرباء زحلة عام 2018 وأبرمت عقد تشغيل معها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:56
بين الضبية والعمروسية... توقيف مروّجي مخدّرات ينشطون بترويج مادة السالفيا وغيرها من المواد المخدرة
أخبار لبنان
10:56
بين الضبية والعمروسية... توقيف مروّجي مخدّرات ينشطون بترويج مادة السالفيا وغيرها من المواد المخدرة
0
أخبار لبنان
10:50
بعد بيان مؤسسة كهرباء لبنان... شركة Middle East Power توضح
أخبار لبنان
10:50
بعد بيان مؤسسة كهرباء لبنان... شركة Middle East Power توضح
0
أخبار لبنان
10:35
كنعان: أموال الناس لم تتبخر من دون مسؤول بل بسبب الهدر الذي ارتبط بالمال العام
أخبار لبنان
10:35
كنعان: أموال الناس لم تتبخر من دون مسؤول بل بسبب الهدر الذي ارتبط بالمال العام
0
أخبار لبنان
10:31
رئيس التقدمي عرض مع محمد الجوزو العلاقة التاريخية المستمرة بين دار الإفتاء والمختارة
أخبار لبنان
10:31
رئيس التقدمي عرض مع محمد الجوزو العلاقة التاريخية المستمرة بين دار الإفتاء والمختارة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
01:40
استقرار في الأحوال الجوية لغاية السبت
حال الطقس
01:40
استقرار في الأحوال الجوية لغاية السبت
0
فنّ
2025-10-27
متألقةً بفستانٍ شبكي... نادين نسيب نجيم تنال جائزة في دبي (صور)
فنّ
2025-10-27
متألقةً بفستانٍ شبكي... نادين نسيب نجيم تنال جائزة في دبي (صور)
0
موضة وجمال
2025-10-04
إليكم الفائزة بجائزة أفضل ابتسامة في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
موضة وجمال
2025-10-04
إليكم الفائزة بجائزة أفضل ابتسامة في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
0
أخبار لبنان
07:07
وزارة الشؤون تبدأ الثلاثاء بتحويل مساعدات برنامج "أمان" لشهر تشرين الثاني لـ163 ألف أسرة لبنانية
أخبار لبنان
07:07
وزارة الشؤون تبدأ الثلاثاء بتحويل مساعدات برنامج "أمان" لشهر تشرين الثاني لـ163 ألف أسرة لبنانية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
06:23
تفاصيل الترتيبات اللوجيستية لتأمين وصول المؤمنين لاستقبال البابا في عنايا
تقارير نشرة الاخبار
06:23
تفاصيل الترتيبات اللوجيستية لتأمين وصول المؤمنين لاستقبال البابا في عنايا
0
تقارير نشرة الاخبار
06:21
البابا في تركيا... إليكم المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
06:21
البابا في تركيا... إليكم المستجدات
0
أخبار لبنان
06:11
جابر ممثلا الرئيس عون في مؤتمر اتحاد المصارف العربية: نسعى إلى إعادة وضع لبنان على الخريطة الاقتصادية للمنطقة
أخبار لبنان
06:11
جابر ممثلا الرئيس عون في مؤتمر اتحاد المصارف العربية: نسعى إلى إعادة وضع لبنان على الخريطة الاقتصادية للمنطقة
0
آخر الأخبار
05:30
البابا لاوون يضع اكيلًا من الزهر على ضريح مصطفى كمال أتاتورك
آخر الأخبار
05:30
البابا لاوون يضع اكيلًا من الزهر على ضريح مصطفى كمال أتاتورك
0
خبر عاجل
04:25
وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى مطار أنقرة في تركيا
خبر عاجل
04:25
وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى مطار أنقرة في تركيا
0
أخبار لبنان
03:41
اختصاص علوم سياسية ميشال أبو عبود عن السياسة الخارجية للفاتيكان: ما يشكله هو بمثابة ضغط ديبلومايّ نحو السلام
أخبار لبنان
03:41
اختصاص علوم سياسية ميشال أبو عبود عن السياسة الخارجية للفاتيكان: ما يشكله هو بمثابة ضغط ديبلومايّ نحو السلام
0
أخبار دولية
02:09
مستشار سياسي وباحث في العلاقات الدولية طه عودة اوغلو: اختيار تركيا لما تؤديه من أدوار دولية اقليمية مهمة ولتعيد التذكير بأنها شرقية حاملة واجهة غربية
أخبار دولية
02:09
مستشار سياسي وباحث في العلاقات الدولية طه عودة اوغلو: اختيار تركيا لما تؤديه من أدوار دولية اقليمية مهمة ولتعيد التذكير بأنها شرقية حاملة واجهة غربية
0
أخبار لبنان
01:43
معلومات الـLBCI: معبر المصنع يسجل مغادرة ما بين ٦٠٠ إلى ٦٥٠ لاجئ سوريّ
أخبار لبنان
01:43
معلومات الـLBCI: معبر المصنع يسجل مغادرة ما بين ٦٠٠ إلى ٦٥٠ لاجئ سوريّ
0
أخبار لبنان
01:31
الـLBCI على متن الطائرة التي ستنقل البابا إلى تركيا… إليكم المشهد الحصريّ
أخبار لبنان
01:31
الـLBCI على متن الطائرة التي ستنقل البابا إلى تركيا… إليكم المشهد الحصريّ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
23:56
حادث سير على اوتوستراد عمشيت
أخبار لبنان
23:56
حادث سير على اوتوستراد عمشيت
2
اسرار
00:25
أسرار الصحف المحلية ٢٧-١١-٢٠٢٥
اسرار
00:25
أسرار الصحف المحلية ٢٧-١١-٢٠٢٥
3
آخر الأخبار
05:30
البابا لاوون يضع اكيلًا من الزهر على ضريح مصطفى كمال أتاتورك
آخر الأخبار
05:30
البابا لاوون يضع اكيلًا من الزهر على ضريح مصطفى كمال أتاتورك
4
أخبار لبنان
03:19
الضابطة الجمركية في البقاع تضبط كميات من المعسّل المهرَّب بعد مطاردة وإطلاق نار
أخبار لبنان
03:19
الضابطة الجمركية في البقاع تضبط كميات من المعسّل المهرَّب بعد مطاردة وإطلاق نار
5
أمن وقضاء
11:33
أمن الدولة يوقف طبيبًا متورّطًا في الإتجار بالأطفال حديثي الولادة
أمن وقضاء
11:33
أمن الدولة يوقف طبيبًا متورّطًا في الإتجار بالأطفال حديثي الولادة
6
أخبار لبنان
07:27
الرئيس عون: نرحّب بأي دعم دولي لتثبيت الاستقرار جنوباً… والادعاءات الإسرائيلية بلا أي أساس
أخبار لبنان
07:27
الرئيس عون: نرحّب بأي دعم دولي لتثبيت الاستقرار جنوباً… والادعاءات الإسرائيلية بلا أي أساس
7
خبر عاجل
15:54
حاكم ويست فيرجينيا: نؤكد وفاة اثنين من أفراد الحرس الوطني لولايتنا أصيبا بالرصاص في واشنطن
خبر عاجل
15:54
حاكم ويست فيرجينيا: نؤكد وفاة اثنين من أفراد الحرس الوطني لولايتنا أصيبا بالرصاص في واشنطن
8
خبر عاجل
15:13
إيه.بي.سي نيوز: إطلاق نار على اثنين من العسكريين قرب البيت الأبيض
خبر عاجل
15:13
إيه.بي.سي نيوز: إطلاق نار على اثنين من العسكريين قرب البيت الأبيض
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More