جابر ممثلا الرئيس عون في مؤتمر اتحاد المصارف العربية: نسعى إلى إعادة وضع لبنان على الخريطة الاقتصادية للمنطقة

أخبار لبنان
2025-11-27 | 06:11
جابر ممثلا الرئيس عون في مؤتمر اتحاد المصارف العربية: نسعى إلى إعادة وضع لبنان على الخريطة الاقتصادية للمنطقة
جابر ممثلا الرئيس عون في مؤتمر اتحاد المصارف العربية: نسعى إلى إعادة وضع لبنان على الخريطة الاقتصادية للمنطقة

 مثل وزير المالية ياسين جابر، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في افتتاح مؤتمر اتحاد المصارف العربية  2025- "الاستثمار في الاعمار و دور المصارف"، وألقى كلمة، قال فيها :"
 "يسعدني أن نلتقي اليوم مجددًا في بيروت، بعد أربع سنوات من التحديات غير المسبوقة التي عاشها عالمنا العربي ولبنان. فأهلاً بكم جميعًا، وأخص بالترحيب ضيوفنا العرب، متمنيًا لمؤتمركم النجاح ولزيارتكم لبيروت كل المتعة والتوفيق.

ويشرّفني أن أمثّل في هذا الجمع العربي الكريم، فخامة رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون ، ناقلًا إليكم تحيّاته وتمنياته الخالصة لنجاح أعمال هذا المؤتمر وتعزيز التعاون بين دولنا ومؤسساتنا المالية. كما أودّ أن أتوجه بالشكر إلى اتحاد المصارف العربية، رئيسًا وأمانة عامة ومجلس إدارة، على الجهد المتواصل في تطوير العمل المصرفي العربي ودعم التعاون بين مؤسساتنا المالية".

أضاف :"حين نتحدث عن تحديات الاستثمار والإعمار في منطقتنا، نجد أن تجربة لبنان تختصر الكثير: صدمات مالية واقتصادية، اضطرابات سياسية، واعتداءات مدمرة. ومع ذلك، ظلّ لبنان، كما عُرف دائمًا، طائر الفينيق الذي ينهض من الركام. هذه ليست مجرد صورة شعرية، بل حقيقة جسّدها اللبنانيون عبر إرادة استثنائية للبقاء والإنتاج وإعادة البناء.


منذ عام 2019، ولبنان يواجه ازمات شاملة من تراجع الناتج المحلي الى تدهور سعر الصرف و نسب تضخم تجاوزت 200 في المئة والى تخلف سيادي عن السداد وأزمة غير مسبوقة هزت ركائز القطاع المصرفي، فشكلت محطة مفصلية في مسارنا الاقتصادي، وتزامن كل ذلك مع أزمات سياسية، واعتداءات اسرائيلية وحرب أقليمية خلفت خسائر وتهجيرا واسعا ودمارا هائلا، حيث قدرت الخسائر في الممتلكات بما لا يقلّ عن سبع مليار دولار أميركي".
 
وقال :"لكن رغم عمق الأزمة، لم ينهَر لبنان. بقي بلدًا يعمل، يقاوم، ويبحث عن فرصة جديدة للنهوض. واليوم، نبدأ مرحلة مختلفة، عنوانها استعادة الثقة وبناء اقتصاد منتج ومستدام.
 
وقد وضعت الحكومة رؤية واضحة للتعافي تقوم على مرتكزين أساسيين، الأمن والاستقرار و تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية:
 
المحور الأول: إعادة هيكلة القطاع المصرفي واستعادة الثقة
تعمل الحكومة على إقرار الإطار القانوني لمعالجة أوضاع القطاع المصرفي، بما يرسّخ أفضل الممارسات الدولية ويؤمّن انطلاقة متينة لقطاعٍ تنافسي قادر على استقطاب أفضل الخدمات المصرفية. في هذا السياق، كما تعلمون أُعيد النظر بقانون السرية المصرفية لتعزيز صلاحيات الهيئات الرقابية، وأُقرّ قانون الإصلاح المصرفي، وتعمل الحكومة على استكمال التعديلات المطلوبة بالتنسيق مع المجلس الدستوري وصندوق النقد الدولي.

كما تعمل الحكومة على صياغة حلٍ متوازن وعادل للودائع العالقة منذ عام 2019، بما يحمي حقوق المودعين ويُعيد الثقة و الانتظام المالي، ويُهيّئ لعودة القطاع المصرفي إلى دوره الأساسي في تمويل الاقتصاد.
 
المحور الثاني يرتكز على إصلاح مالي ونقدي بالشراكة مع صندوق النقد الدولي
نلتزم ببرنامج إصلاحي يدعم الاستقرار المالي والنقدي، ويعزز مصداقية الدولة، ويُسهّل تعبئة التمويل الدولي الضروري للانتقال من مرحلة الصدمة إلى مرحلة الإعمار و الازدهار.

وتركز الحكومة على المسارات التالية:
1. ترسيخ الإدارة المالية الحكيمة عبر تحقيق فائض أولي في الموازنات، إذ تقوم الاستدامة المالية على تحسين كفاءة استخدام الموارد، وحسن توجيهها نحو الأولويات الوطنية، من خلال موازنات أكثر استراتيجية وفعالية
2. إعادة هيكلة الدين العام، وتسديد الالتزامات القائمة
3. تحسين الامتثال الضريبي والحد من التهرب، من خلال سياساتٍ ضريبية عادلة وهادفة. 
4. ضبط الاقتصاد غير النظامي، و محاربة الاقتصاد النقدي، وهنا يكتسب القطاع المصرفي دورًا جوهريًا وحيويًا.  لبنان اليوم يسعى للخروج من اللائحة الرمادية وإعادة الاندماج الكامل في الاقتصاديات وأسواق المال العالمية، بما يضمن الانفتاح دون قيود أو عوائق، ويعكس التزامه بأفضل المعايير الدولية
5. تعزيز التحول الرقمي في الإدارة المالية عبر نظم e-Taxation و e-Gov.
 
أما المحور الثالث، فعنوانه: إصلاح القطاع العام وتفعيل دور الدولة لتصبح محفِّزًا لاستثمارات القطاع الخاص".

وأردف جابر :"في هذا السياق، نسعى إلى ترسيخ عقد اجتماعي جديد يعيد التوازن بين الدولة والمواطن، ويضع العدالة ودولة القانون في صميم التحول المنشود. عقدٌ يقوم على شراكةٍ حقيقيةٍ بين الدولة والمواطن والقطاع الخاص، مبنيّة على الثقة، والمساءلة، والشفافية.
فلا يمكن لقطاع خاص أن يزدهر دون قطاع عام سليم.


لذلك، تتخذ الحكومة خطوات لتفعيل الحوكمة، وتطوير أنظمة حديثة، ومؤسسات موثوقة، وأطر قانونية سليمة، وتعزيز استقلالية القضاء وتفعيل الهيئات الرقابية وتعيين الهيئات الناظمة (للكهرباء والاتصالات والطيران المدني)، للمساعدة في إعادة هيكلة هذه القطاعات وتشكيل مجالس إدارة جديدة (المرافئ والمطار و مجلس الانماء و الاعمار) لتحسين وتفعيل ادارة هذه المرافق. كما تعمل الحكومة على وضع الخطط لإعادة اعمار ما تهدم وذلك بالتعاون مع البنك الدولي واصدقائنا في العالم على امل جذب الدعم المالي المطلوب لتنفيذ هذه الخطط لأنه من الصعب على لبنان القيام بذلك منفرداً ولا يسمح الوضع المالي والاقتصادي بذلك.
هذه الخطوات تُعيد للدولة دورها كمنظّم ومسهل للاستثمار، لا منافس له".
 
أَاف :"إنّ لبنان، بعد كل ما مرّ به، لا يزال بلدًا حرّ الاقتصاد، يحمي الملكية الفردية، ويؤمن بالمبادرة الخاصة. علّمتنا الأزمات أن في كل تحدٍّ فرصة، وأنّ ما يميّز لبنان هو قدرته الفريدة على النهوض، بفضل طاقاته البشرية، وقطاعه الخاص الديناميكي، وجالياته المنتشرة حول العالم.
نسعى اليوم إلى إعادة وضع لبنان على الخريطة الاقتصادية للمنطقة، عبر انخراطه في مشاريع البنية التحتية الكبرى، وبناء ممار للتجارة وتبادل المعرفة، وتحويل مرافئنا ومطاراتنا إلى مراكزٍ إقليمية للنقل والخدمات والابتكار. كما نتطلع إلى إعادة بناء قطاعٍ مصرفي قويّ وموثوق، قادرٍ على النهوض من جديد واستعادة دوره الريادي في المنطقة، كما عهدناه دائمًا، رافعةً للنمو والثقة".
 
وختاما، تمنى الوزير جابر للمؤتمرين التوفيق، و"لزيارتكم إلى بيروت كل النجاح والمتعة"، وشكر لاتحاد المصارف العربية على "ثقته ودعمه للبنان".

أخبار لبنان

ممثلا

الرئيس

مؤتمر

اتحاد

المصارف

العربية:

إعادة

لبنان

الخريطة

الاقتصادية

للمنطقة

تفاصيل الترتيبات اللوجيستية لتأمين وصول المؤمنين لاستقبال البابا في عنايا
ندوة تحت عنوان: "الكيانية اللبنانية: مسيرة نحو تحقيق الإنتماء" في جامعة سيدة اللويزة
LBCI
آخر الأخبار
2025-11-12

النائب أحمد الخير لـ"حوار المرحلة": هناك جهات دولية وعربية خاصة السعودية تعمل لإعادة وضع لبنان على الخريطة السياحية والاقتصادية

LBCI
اقتصاد
2025-09-15

جابر يفتتح أعمال المنتدى الإقليمي لاتحاد المصارف العربية الخميس: فرصة لإعادة تنشيط القطاع

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-15

الرئيس عون غادر إلى قطر لترؤس وفد لبنان إلى مؤتمر القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة

LBCI
اقتصاد
2025-09-26

نيويورك تحتضن أكبر مؤتمر لإتحاد المصارف العربية في ١٠ تشرين الأول المقبل

LBCI
أخبار لبنان
10:56

بين الضبية والعمروسية... توقيف مروّجي مخدّرات ينشطون بترويج مادة السالفيا وغيرها من المواد المخدرة

LBCI
أخبار لبنان
10:50

بعد بيان مؤسسة كهرباء لبنان... شركة Middle East Power توضح

LBCI
أخبار لبنان
10:35

كنعان: أموال الناس لم تتبخر من دون مسؤول بل بسبب الهدر الذي ارتبط بالمال العام

LBCI
أخبار لبنان
10:31

رئيس التقدمي عرض مع محمد الجوزو العلاقة التاريخية المستمرة بين دار الإفتاء والمختارة

LBCI
حال الطقس
01:40

استقرار في الأحوال الجوية لغاية السبت

LBCI
فنّ
2025-10-27

متألقةً بفستانٍ شبكي... نادين نسيب نجيم تنال جائزة في دبي (صور)

LBCI
موضة وجمال
2025-10-04

إليكم الفائزة بجائزة أفضل ابتسامة في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
07:07

وزارة الشؤون تبدأ الثلاثاء بتحويل مساعدات برنامج "أمان" لشهر تشرين الثاني لـ163 ألف أسرة لبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:23

تفاصيل الترتيبات اللوجيستية لتأمين وصول المؤمنين لاستقبال البابا في عنايا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:21

البابا في تركيا... إليكم المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
06:11

جابر ممثلا الرئيس عون في مؤتمر اتحاد المصارف العربية: نسعى إلى إعادة وضع لبنان على الخريطة الاقتصادية للمنطقة

LBCI
آخر الأخبار
05:30

البابا لاوون يضع اكيلًا من الزهر على ضريح مصطفى كمال أتاتورك

LBCI
خبر عاجل
04:25

وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى مطار أنقرة في تركيا

LBCI
أخبار لبنان
03:41

اختصاص علوم سياسية ميشال أبو عبود عن السياسة الخارجية للفاتيكان: ما يشكله هو بمثابة ضغط ديبلومايّ نحو السلام

LBCI
أخبار دولية
02:09

مستشار سياسي وباحث في العلاقات الدولية طه عودة اوغلو: اختيار تركيا لما تؤديه من أدوار دولية اقليمية مهمة ولتعيد التذكير بأنها شرقية حاملة واجهة غربية

LBCI
أخبار لبنان
01:43

معلومات الـLBCI: معبر المصنع يسجل مغادرة ما بين ٦٠٠ إلى ٦٥٠ لاجئ سوريّ

LBCI
أخبار لبنان
01:31

الـLBCI على متن الطائرة التي ستنقل البابا إلى تركيا… إليكم المشهد الحصريّ 

LBCI
أخبار لبنان
23:56

حادث سير على اوتوستراد عمشيت

LBCI
اسرار
00:25

أسرار الصحف المحلية ٢٧-١١-٢٠٢٥

LBCI
آخر الأخبار
05:30

البابا لاوون يضع اكيلًا من الزهر على ضريح مصطفى كمال أتاتورك

LBCI
أخبار لبنان
03:19

الضابطة الجمركية في البقاع تضبط كميات من المعسّل المهرَّب بعد مطاردة وإطلاق نار

LBCI
أمن وقضاء
11:33

أمن الدولة يوقف طبيبًا متورّطًا في الإتجار بالأطفال حديثي الولادة

LBCI
أخبار لبنان
07:27

الرئيس عون: نرحّب بأي دعم دولي لتثبيت الاستقرار جنوباً… والادعاءات الإسرائيلية بلا أي أساس

LBCI
خبر عاجل
15:54

حاكم ويست فيرجينيا: نؤكد وفاة اثنين من أفراد الحرس الوطني لولايتنا أصيبا بالرصاص في واشنطن

LBCI
خبر عاجل
15:13

إيه.بي.سي نيوز: إطلاق نار على اثنين من العسكريين قرب البيت الأبيض

