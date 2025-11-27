الأمن العام نفذ المرحلة الحادية عشرة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين عبر معبر المصنع

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي: "نظّمت المديرية العامة للأمن العام صباح اليوم ضمن خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين من لبنان الى سوريا وفي المرحلة الحادية عشرة من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين وبالتعاون مع منظمة UNHCR و IOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية، وذلك من منطقة تعنايل في البقاع عبر مركز الأمن العام الحدودي في المصنع، بالتنسيق مع السلطات الأمنية في الجانب السوري".