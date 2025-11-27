البطريرك الراعي استقبل سفير كندا والنائب عبد المسيح وزيارة البابا لاوون الرابع عشر محور اللقاءين

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، سفير كندا في لبنان غريغوري غاليغان الذي أعرب بعد اللقاء عن" سعادته بلقاء صاحب الغبطة عشية زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان"، معتبرا أن هذه الزيارة "منتظرة ليس فقط في لبنان، بل في كل أنحاء العالم، لأن قداسته سيحمل رسالة سلام للبنان المتعب في السنوات الأخيرة".كما رحب غريغوري باسم السفارة الكندية في لبنان بزيارة البابا متمنّياً نجاح الزيارة.بعدها استقبل النائب أديب عبد المسيح الذي تمنى نجاح زيارة قداسة البابا الى لبنان، وهنّأ البطريرك معتبراً أنه" دخل التاريخ بإستقباله بابا في خلال عهده".وقال بعد اللقاء: "أتذكر زيارة قداسة البابا القديس يوحنا بولس الثاني الى لبنان عام 1997 وما حملته من نتائج إيجابية على لبنان من ناحية الاحتلالات التي عانى منها بلدنا، واليوم نعوّل على زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر عسى أن تحمل الأمل والسلام الى لبنان وندخل مرحلة جديدة".وأضاف عبد المسيح: "تحدثت مع غبطته عن مواقفه الأخيرة خصوصاً فيما يتعلق بالسلام وحل النزاعات الذي لا يكون الا بالديبلوماسية، مشدداً على أنه ضد إراقة الدماء في الشارع اللبناني وضد الهيمنة وتغييب الآخر، بل مع منطق العقل الذي دعا له صاحب الغبطة".وختم عبد المسيح مشيداً بالتحضيرات التي تجري في الصرح البطريركي لزيارة الحبر الأعظم.