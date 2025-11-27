الأخبار
جعجع استقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي
أخبار لبنان
2025-11-27 | 08:30
جعجع استقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي
التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب سفيرة الاتحاد الاوروبي ساندرا دو وال ترافقها مسؤولة برنامج النازحين لاڤينيا بريرا، في حضور عضو الهيئة التنفيذية النائب السابق إدي أبي اللمع ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان.
وتناول البحث المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، ولا سيّما موضوع تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية والوضع في الجنوب، إلى جانب استحقاق الإنتخابات النيابية ومسألة عودة النازحين السوريين، حيث شدد جعجع على "حتمية عودتهم جميعاً من دون تأخير أو انتظار وضرورة دعمهم في بلدهم، بعد مرور عام كامل على سقوط نظام الاسد واستقرار الأوضاع في سوريا".
أخبار لبنان
سمير جعجع
الاتحاد الأوروبي
ساندرا دو وال
النازحين السوريين
أخبار لبنان
2025-10-29
وزير العمل بحث مع سفيرة الإتحاد الأوروبي في دعم الوزارة وملف الضمان الإجتماعي
أخبار لبنان
2025-10-29
وزير العمل بحث مع سفيرة الإتحاد الأوروبي في دعم الوزارة وملف الضمان الإجتماعي
0
أخبار لبنان
2025-09-24
جعجع استقبل سفير بريطانيا : الشعب اللبناني بأكمله يقف وراء الجيش ولإلتزام قرار الحكومة حول حصرية السلاح
أخبار لبنان
2025-09-24
جعجع استقبل سفير بريطانيا : الشعب اللبناني بأكمله يقف وراء الجيش ولإلتزام قرار الحكومة حول حصرية السلاح
0
أخبار لبنان
2025-09-23
جعجع استقبل السفير الفرنسي: لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها من دون أي تأخير أو تأجيل
أخبار لبنان
2025-09-23
جعجع استقبل السفير الفرنسي: لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها من دون أي تأخير أو تأجيل
0
أخبار لبنان
2025-10-01
الحاج إستقبل وفدًا من الاتحاد الأوروبي :الهدف هو إعادة الودائع بقيمتها الحقيقية
أخبار لبنان
2025-10-01
الحاج إستقبل وفدًا من الاتحاد الأوروبي :الهدف هو إعادة الودائع بقيمتها الحقيقية
0
أخبار لبنان
10:56
بين الضبية والعمروسية... توقيف مروّجي مخدّرات ينشطون بترويج مادة السالفيا وغيرها من المواد المخدرة
أخبار لبنان
10:56
بين الضبية والعمروسية... توقيف مروّجي مخدّرات ينشطون بترويج مادة السالفيا وغيرها من المواد المخدرة
0
أخبار لبنان
10:50
بعد بيان مؤسسة كهرباء لبنان... شركة Middle East Power توضح
أخبار لبنان
10:50
بعد بيان مؤسسة كهرباء لبنان... شركة Middle East Power توضح
0
أخبار لبنان
10:35
كنعان: أموال الناس لم تتبخر من دون مسؤول بل بسبب الهدر الذي ارتبط بالمال العام
أخبار لبنان
10:35
كنعان: أموال الناس لم تتبخر من دون مسؤول بل بسبب الهدر الذي ارتبط بالمال العام
0
أخبار لبنان
10:31
رئيس التقدمي عرض مع محمد الجوزو العلاقة التاريخية المستمرة بين دار الإفتاء والمختارة
أخبار لبنان
10:31
رئيس التقدمي عرض مع محمد الجوزو العلاقة التاريخية المستمرة بين دار الإفتاء والمختارة
أخبار دولية
10:18
أوكرانيا تحث الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول الروسية لدعم قروض لكييف
أخبار دولية
10:18
أوكرانيا تحث الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول الروسية لدعم قروض لكييف
0
خبر عاجل
08:18
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أهدافا لحزب الله جنوبي لبنان
خبر عاجل
08:18
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أهدافا لحزب الله جنوبي لبنان
0
آخر الأخبار
09:21
البطريرك الراعي للـLBCI: البابا سيتطرق الى موضوع المجزرة الأرمنية ولكن لا أعلم كيف سيطرحه لأنه موضوع حساس جدا
آخر الأخبار
09:21
البطريرك الراعي للـLBCI: البابا سيتطرق الى موضوع المجزرة الأرمنية ولكن لا أعلم كيف سيطرحه لأنه موضوع حساس جدا
0
آخر الأخبار
08:21
البابا لاون: الهوية المسيحية هي جزء من الهوية التركية نحن اخوة مع جميع المؤمنين وغير المؤمنين ومع الكنائس الأرثوذكسية ومع اليهود وكل واحد منا يجب أن يسعى لأن يكون متضامنا مع أخيه الإنسان بغض النظر عن طائفته
آخر الأخبار
08:21
البابا لاون: الهوية المسيحية هي جزء من الهوية التركية نحن اخوة مع جميع المؤمنين وغير المؤمنين ومع الكنائس الأرثوذكسية ومع اليهود وكل واحد منا يجب أن يسعى لأن يكون متضامنا مع أخيه الإنسان بغض النظر عن طائفته
تقارير نشرة الاخبار
06:23
تفاصيل الترتيبات اللوجيستية لتأمين وصول المؤمنين لاستقبال البابا في عنايا
تقارير نشرة الاخبار
06:23
تفاصيل الترتيبات اللوجيستية لتأمين وصول المؤمنين لاستقبال البابا في عنايا
0
تقارير نشرة الاخبار
06:21
البابا في تركيا... إليكم المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
06:21
البابا في تركيا... إليكم المستجدات
0
أخبار لبنان
06:11
جابر ممثلا الرئيس عون في مؤتمر اتحاد المصارف العربية: نسعى إلى إعادة وضع لبنان على الخريطة الاقتصادية للمنطقة
أخبار لبنان
06:11
جابر ممثلا الرئيس عون في مؤتمر اتحاد المصارف العربية: نسعى إلى إعادة وضع لبنان على الخريطة الاقتصادية للمنطقة
0
آخر الأخبار
05:30
البابا لاوون يضع اكيلًا من الزهر على ضريح مصطفى كمال أتاتورك
آخر الأخبار
05:30
البابا لاوون يضع اكيلًا من الزهر على ضريح مصطفى كمال أتاتورك
0
خبر عاجل
04:25
وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى مطار أنقرة في تركيا
خبر عاجل
04:25
وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى مطار أنقرة في تركيا
0
أخبار لبنان
03:41
اختصاص علوم سياسية ميشال أبو عبود عن السياسة الخارجية للفاتيكان: ما يشكله هو بمثابة ضغط ديبلومايّ نحو السلام
أخبار لبنان
03:41
اختصاص علوم سياسية ميشال أبو عبود عن السياسة الخارجية للفاتيكان: ما يشكله هو بمثابة ضغط ديبلومايّ نحو السلام
0
أخبار دولية
02:09
مستشار سياسي وباحث في العلاقات الدولية طه عودة اوغلو: اختيار تركيا لما تؤديه من أدوار دولية اقليمية مهمة ولتعيد التذكير بأنها شرقية حاملة واجهة غربية
أخبار دولية
02:09
مستشار سياسي وباحث في العلاقات الدولية طه عودة اوغلو: اختيار تركيا لما تؤديه من أدوار دولية اقليمية مهمة ولتعيد التذكير بأنها شرقية حاملة واجهة غربية
0
أخبار لبنان
01:43
معلومات الـLBCI: معبر المصنع يسجل مغادرة ما بين ٦٠٠ إلى ٦٥٠ لاجئ سوريّ
أخبار لبنان
01:43
معلومات الـLBCI: معبر المصنع يسجل مغادرة ما بين ٦٠٠ إلى ٦٥٠ لاجئ سوريّ
0
أخبار لبنان
01:31
الـLBCI على متن الطائرة التي ستنقل البابا إلى تركيا… إليكم المشهد الحصريّ
أخبار لبنان
01:31
الـLBCI على متن الطائرة التي ستنقل البابا إلى تركيا… إليكم المشهد الحصريّ
1
أخبار لبنان
23:56
حادث سير على اوتوستراد عمشيت
أخبار لبنان
23:56
حادث سير على اوتوستراد عمشيت
2
اسرار
00:25
أسرار الصحف المحلية ٢٧-١١-٢٠٢٥
اسرار
00:25
أسرار الصحف المحلية ٢٧-١١-٢٠٢٥
3
آخر الأخبار
05:30
البابا لاوون يضع اكيلًا من الزهر على ضريح مصطفى كمال أتاتورك
آخر الأخبار
05:30
البابا لاوون يضع اكيلًا من الزهر على ضريح مصطفى كمال أتاتورك
4
أخبار لبنان
03:19
الضابطة الجمركية في البقاع تضبط كميات من المعسّل المهرَّب بعد مطاردة وإطلاق نار
أخبار لبنان
03:19
الضابطة الجمركية في البقاع تضبط كميات من المعسّل المهرَّب بعد مطاردة وإطلاق نار
5
أمن وقضاء
11:33
أمن الدولة يوقف طبيبًا متورّطًا في الإتجار بالأطفال حديثي الولادة
أمن وقضاء
11:33
أمن الدولة يوقف طبيبًا متورّطًا في الإتجار بالأطفال حديثي الولادة
6
أخبار لبنان
07:27
الرئيس عون: نرحّب بأي دعم دولي لتثبيت الاستقرار جنوباً… والادعاءات الإسرائيلية بلا أي أساس
أخبار لبنان
07:27
الرئيس عون: نرحّب بأي دعم دولي لتثبيت الاستقرار جنوباً… والادعاءات الإسرائيلية بلا أي أساس
7
خبر عاجل
15:54
حاكم ويست فيرجينيا: نؤكد وفاة اثنين من أفراد الحرس الوطني لولايتنا أصيبا بالرصاص في واشنطن
خبر عاجل
15:54
حاكم ويست فيرجينيا: نؤكد وفاة اثنين من أفراد الحرس الوطني لولايتنا أصيبا بالرصاص في واشنطن
8
خبر عاجل
15:13
إيه.بي.سي نيوز: إطلاق نار على اثنين من العسكريين قرب البيت الأبيض
خبر عاجل
15:13
إيه.بي.سي نيوز: إطلاق نار على اثنين من العسكريين قرب البيت الأبيض
