البابا لاوون الرابع عشر يدعو تركيا إلى أن تكون "عامل استقرار وتقارب بين الشعوب"

أخبار لبنان
2025-11-27 | 08:44
البابا لاوون الرابع عشر يدعو تركيا إلى أن تكون "عامل استقرار وتقارب بين الشعوب"

دعا البابا لاوون الرابع عشر تركيا إلى أن تكون "عامل استقرار وتقارب بين الشعوب"، محذرا في الوقت عينه من "طغيان اللون الواحد عليها"، وذلك خلال استقباله من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس في أنقرة.

وقال البابا "لتكن تركيا عامل استقرار وتقارب بين الشعوب، في خدمة سلام عادل ودائم"، مؤكدا أن البلاد تشكل أيضا "مفترق طرق للحساسيات، وبالتالي فإن طغيان اللون الواحد عليها سيمثل إفقارا لها".

