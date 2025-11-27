ناصر الدين لمناسبة اليوم العالمي للإيدز: الدواء موجود بدعم من الشركاء ونسعى تدريجيًا لشرائه على نفقة الوزارة

أعلن وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين ان الوزارة قررت تغطية كل المصابين بفيروس نقص المناعة HIV الموجودين على الأراضي اللبنانية من مواطنين ومقيمين لأن هذا المرض ينتقل بالعدوى وقد يصيب الجميع. وانتقد الوصمة مؤكدًا ألا حق لأي شخص في أن يحاسب شخصًا آخر، إنطلاقًا من مبدأ العدالة الصحية والاجتماعية.وطمأن ناصر الدين لمناسبة اليوم العالمي للإيدز أن الدواء موجود، وإن وزارة الصحة تسعى تدريجيًا لاستعادة قدرتها على شراء الدواء بعدما اعتمدت على الشركاء في هذا المجال. وقال "إن شركاءنا سيواصلون تقديم الدعم بنسبة 50% في العام 2026، أما في ما بعدها فستبدأ الوزارة بتأمين الدواء للجميع على نفقتها".وإذ أقرّ بوجود الكثير من المشاكل في تأمين الدواء والإستشفاء، اوضح ناصر الدين ان الخطوات الإصلاحية مستمرة بشكل تدريجي ولا بد أن يلمسها المواطن والمريض بحيث يتم تأمين حماية صحة المواطنين جميعًا.