النائب فريد البستاني يعلن قرب افتتاح مركز للدوائر العقارية في دير القمر

أعلن النائب فريد البستاني قرب افتتاح مركز جديد للدوائر العقارية في قضاء الشوف – بلدة دير القمر، وذلك بعد مساعٍ حثيثة بذلها خلال الفترة الماضية، ولقيت تجاوباً كاملاً من وزير المالية ياسين جابر.



وأكد البستاني أنّ هذا الإنجاز يشكّل خطوة أساسية لتسهيل معاملات أهل الشوف، إذ سيوفّر عليهم عناء الانتقال إلى بعبدا لإتمام معاملاتهم العقارية، ويضع بين أيديهم مركزاً حديثاً ومجهّزاً لتلبية مختلف المراجعات والخدمات المطلوبة.



وأشار إلى أنّ أعمال التجهيز والصيانة في المركز قد بدأت بالفعل، على أن يتم افتتاحه رسمياً في القريب العاجل، مؤكداً استمرار جهوده لدعم كل ما يساهم في تعزيز الخدمات الإدارية والإنمائية لأهالي الشوف.