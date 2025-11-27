رئيس التقدمي عرض مع محمد الجوزو العلاقة التاريخية المستمرة بين دار الإفتاء والمختارة

عرض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، مع القاضي محمد هاني الجوزو، ممثلًا والده مفتي جبل لبنان الشيخ محمد الجوزو، العلاقة التاريخية المستمرة التي تجمع دار الإفتاء بدارة المختارة.وأكد الطرفان ضرورة الاعتدال والانفتاح والعيش المشترك، والحرص المتبادل على الوحدة الوطنية وإنماء منطقة إقليم الخروب وتلبية حاجاتها بالتعاون والتضافر بين جميع أبنائها وقواها الحية على تنوعها.كما شهد الاجتماع، الذي حضره أعضاء "اللقاء الديمقراطي" النواب: بلال عبدالله ووائل أبو فاعور وفيصل الصايغ، مستشار النائب جنبلاط حسام حرب ووكيل داخلية إقليم الخروب ميلار السيد، نقاشا مفصلا حول الأوضاع السياسية الخطيرة التي يعيشها لبنان، وأهمية تغليب لغة العقل والحكمة في معالجة الأمور بما يحمي لبنان ويثبت سلطة الدولة على كامل أراضيها.