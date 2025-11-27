الأخبار
بعد بيان مؤسسة كهرباء لبنان... شركة Middle East Power توضح

أخبار لبنان
2025-11-27 | 10:50
مشاهدات عالية
3min
بعد بيان مؤسسة كهرباء لبنان... شركة Middle East Power توضح

أوضحت شركة Middle East Power رداً على ما ورد في بيان مؤسسة كهرباء لبنان للرأي العام النقاط التالية:

أولاً: إن ما صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان من اتهامات وتلميحات هو محاولة واضحة للتغطية على الإخفاقات الإدارية والفنية داخل المؤسسة، والتي يعلم الجميع أنها ترتبط بثغرات بنيوية وبغياب الرقابة وبأسلوب إدارة أدّى إلى تراجع القطاع وتركه رهيئة الارتجال والتسييس. إن زج اسم الشركة أو مسؤوليها في حملات تشويه إعلامية لن يغير شيئاً من واقع الأداء الداخلي للمؤسسة.

ثانياً: إن التقرير الذي استندت إليه المؤسسة، وما تبعه من روايات، لا يمت بصلة لعمل الشركة ولا لأي من اجتماعاتها، ولا يعكس أي واقع فعلي، فليس لشركة MEP علاقة بما بثته قناة الجديد وهي لم تسجل الأحد، ولم تحضر أي اجتماع من الاجتماعات المذكورة، وكان على المؤسسة مراجعة فريق عملها الداخلي بدلاً من توجيه الاتهامات العشوائية ومحاولة تحميل الآخرين مسؤولية قرارات لم يشاركوا فيها.

ثالثاً: إن شركة MEP ملتزمة التزاماً كاملاً بسرية التحقيق، وقد سلمت جميع المستندات المطلوبة للسلطات القضائية المختصة.

وبالتالي، ترفض بشكل قاطع استخدام الإعلام كمنصة لتوجيه الاتهامات أو محاولة التأثير على الرأي العام قبل انتهاء التحقيق والمؤسسة تعلم تماما أن الحكم يصدر في القضاء وليس على الشاشات.

رابعاً: إن الإخبار المقدم من قبل مؤسسة كهرباء لبنان هو اليوم بين يدي القضاء، والشركة وضعت نفسها في تصرف التحقيق منذ اليوم الأول.

وإذا كانت المؤسسة واثقة من معطياتها، فلم تلجأ إلى البيانات الإعلامية المتكررة بدل الاكتفاء بالمراجع القضائية المختصة؟

إن إصرارها على إطلاق الاتهامات عبر الإعلام يؤكد أن الهدف هو التغطية على مشكلاتها الداخلية، وليس إظهار الحقيقة.

خامساً: إن الشركة تحتفظ بحقها في اتخاذ كل الإجراءات القانونية المناسبة تجاه أي تشهير أو تضليل أو اتهامات لا تستند إلى أي دليل.

أما المكابرة ومحاولة تقديم إجتزاءات إعلامية كحقائق، فلن تغير من المسار القانوني بشيء.

وأكدت الشركة احترامها الكامل للقضاء اللبناني والتزامها الكلي بمسار التحقيق، وتدعو مؤسسة كهرباء لبنان إلى وقف حملاتها الإعلامية والتركيز على معالجة أزماتها الداخلية بدل محاولة تحميل الغير مسؤولية واقع تعيشه هي منذ سنوات.

أخبار لبنان

مؤسسة

كهرباء

لبنان...

Middle

Power

