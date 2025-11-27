الأخبار
بين الضبية والعمروسية... توقيف مروّجي مخدّرات ينشطون بترويج مادة السالفيا وغيرها من المواد المخدرة

أخبار لبنان
2025-11-27 | 10:56
بين الضبية والعمروسية... توقيف مروّجي مخدّرات ينشطون بترويج مادة السالفيا وغيرها من المواد المخدرة

بعد توافر معلومات حول قيام شخص بترويج المخدّرات في محلّة العمروسية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكنت إحدى دوريات المفرزة من توقيفه، ويدعى:

-ع. خ. س. (مواليد 1996، فلسطيني) بحسب أقواله.

وقد ضبط بحوزته /7/ طبّات بلاستيكية متوسّطة الحجم تحتوي على مادّة بيضاء اللون، بالإضافة إلى مبلغ مالي.

وفي سياق متصل، وبعد توافر معلومات عن قيام شخصين بترويج المخدّرات على متن درّاجة آليّة لون أزرق في محلّة ضبية، نفّذت مفرزة استقصاء جبل لبنان عملية نوعية، وتمكّنت من تحديد مكان تواجدهما وتوقيفهما في المحلة المذكورة، وهما:

-أ. ع. (مواليد 2000، سوري) بحسب أقواله

-ف. ع. (مواليد 2000، سوري) بحسب أقواله

وبتفتيشهما، ضبط بحوزتهما 35 ظرفًا من مادة السالفيا المخدّرة، وهاتفان يحتويان على شريحتين، بالإضافة إلى مبلغ مالي.

وتم تسليم جميع الموقوفين مع المضبوطات إلى القطعات المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.

أخبار لبنان

الضبية

والعمروسية...

توقيف

مروّجي

مخدّرات

ينشطون

بترويج

السالفيا

وغيرها

المواد

المخدرة

حادث سير على اوتوستراد عمشيت
الصايغ: جنوب الليطاني قد يتحول إلى أرض قاحلة وأمام حزب الله خياران...
مقالات ذات صلة

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-02

قوى الأمن: ضبط 628 كيسًا من مادة السالفيا وحبوب مخدّرة وتوقيف مروّجَين

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-20

شعبة المعلومات أوقفت شابًا وفتاة ينشطان بترويج المخدّرات في مناطق من كسروان وضبطت كميّة من المواد المخدّرة

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-12

توقيف مروّج مخدِرات ينشط في محلة طريق المطار القديمة

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-28

مروجا مخدرات ينشطان في محلة حي السلم في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

عن جولة البابا لاون من تركيا الى لبنان... هذا ما قاله المدبر العام للرهبانية المارونية المريمية الأب جان مارون الهاشم للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

من 1994 الى 2025... الـLBCI تكتب تاريخ النقل المباشر بين لبنان والفاتيكان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

شباب لبنان على وسائل التواصل يخبرونا عن البابا وزيارته الى لبنان!

LBCI
أخبار لبنان
13:16

رئيس الحكومة ترأس اجتماعا مع نواب ورؤساء بلديات بقاعية... وزير الأشغال: الأوتوستراد العربي أساسي وضروري

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-25

ديوانُ المحاسبة عن ملف "مبنى قصابيان": إعفاء حرب من العقوبات وتحميل صحناوي مسؤولية الأضرار اللاحقة بالخزينة العامة

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-25

وزارة الصحة في غزة: 93 شهيدًا و324 مصابًا وانتشال جثامين 464 شهيدًا منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-02

قوى الأمن: تفاصيل جريمة اغتصاب وقتل الطفلة في النّاعمة من قبل وحش بشري…

LBCI
فنّ
2025-10-28

إبنة بيونسيه تخطف الأنظار في حفل The Angel Ball... "صورة مصغرة لوالدتها"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

عن جولة البابا لاون من تركيا الى لبنان... هذا ما قاله المدبر العام للرهبانية المارونية المريمية الأب جان مارون الهاشم للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

من 1994 الى 2025... الـLBCI تكتب تاريخ النقل المباشر بين لبنان والفاتيكان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

شباب لبنان على وسائل التواصل يخبرونا عن البابا وزيارته الى لبنان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

في أول يوم من رحلته الرسولية: البابا عفوي بسلامه وتصرفاته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

فريق الـLBCI تفرّد لبنانياً بتغطية زيارة البابا ورافقه لحظة بلحظة من روما الى تركيا

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 27-11-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:23

تفاصيل الترتيبات اللوجيستية لتأمين وصول المؤمنين لاستقبال البابا في عنايا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:21

البابا في تركيا... إليكم المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
06:11

جابر ممثلا الرئيس عون في مؤتمر اتحاد المصارف العربية: نسعى إلى إعادة وضع لبنان على الخريطة الاقتصادية للمنطقة

LBCI
أخبار لبنان
23:56

حادث سير على اوتوستراد عمشيت

LBCI
اسرار
00:25

أسرار الصحف المحلية ٢٧-١١-٢٠٢٥

LBCI
آخر الأخبار
05:30

البابا لاوون يضع اكيلًا من الزهر على ضريح مصطفى كمال أتاتورك

LBCI
أخبار لبنان
03:19

الضابطة الجمركية في البقاع تضبط كميات من المعسّل المهرَّب بعد مطاردة وإطلاق نار

LBCI
خبر عاجل
11:49

انتهاء الجزء الأول بتقدم لبنان على قطر ٣٣-٢٦ في اطار المباراة الأولى للبنان في تصفيات كأس العالم بكرة السلة

LBCI
أخبار لبنان
07:27

الرئيس عون: نرحّب بأي دعم دولي لتثبيت الاستقرار جنوباً… والادعاءات الإسرائيلية بلا أي أساس

LBCI
خبر عاجل
09:27

الراعي للـLBCI: اذا كان قداسة البابا يريد أن يزور الجنوب فأي منطقة في الجنوب؟ وبرنامج البابا واسع وأوقاته محدّدة "ويمكن بزيارات أخرى للبنان يزور الجنوب"

LBCI
خبر عاجل
15:54

حاكم ويست فيرجينيا: نؤكد وفاة اثنين من أفراد الحرس الوطني لولايتنا أصيبا بالرصاص في واشنطن

Learn More