رئيس الحكومة ترأس اجتماعا مع نواب ورؤساء بلديات بقاعية... وزير الأشغال: الأوتوستراد العربي أساسي وضروري

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي، اجتماعا حضره وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، النواب: ميشال ضاهر، جورج عقيص، بلال الحشيمي، وسليم عون، رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني، رئيس بلدية الفرزل رئيس اتحاد بلديات قضاء زحلة ملحم الغصان، رئيس بلدية الناصرية رئيس اتحاد بلديات قرى شرق زحلة فواز الترشيشي، رئيس بلدية قب الياس رئيس اتحاد بلديات البقاع الأوسط صلاح طالب، ورؤساء بلديات: بر الياس رضى الميس، رعيت ضاهر قازان، مجدل عنجر جاد حمزة، تعلبايا أنطوان فياض، أبلح ربيع سمعان، وكفرزبد حسن شكر.



رسامني



وبعد الاجتماع، تحدث وزير الأشغال فقال: "كان الاجتماع مهما جدا مع نواب البقاع ورؤساء عدد من البلديات في البقاع، وتحدثنا عن المشاكل التي تواجهها المنطقة على أبواب فصل الشتاء. كما استمعنا إلى همومهم، خصوصا بالنسبة إلى الثلوج والحوادث التي تحصل، ولا سيما على طريق ضهر البيدر. لدينا مشاريع عدة يمكن تنفيذها في أسرع وقت ممكن، وطلبوا منا العمل على إنارة الطريق وإنشاء جدران دعم، أي الأمور التي لها علاقة بالسلامة من أجل تنفيذها قبل فصل الشتاء".



وأضاف: "تعهدنا ووعدنا اليوم بأن نقوم في أسرع وقت ممكن بوضع خطة عمل لتنفيذها خلال شهر أو شهرين، وأهمها الانارة، وأن تتوافر الأمور الضرورية من ملح والمازوت وانارة لطريق ضهر البيدر. كما لدينا مشاريع أخرى سنعمل لاحقاً على معالجتها".



وأشار رسامني إلى أن "الأوتوستراد العربي أساسي وضروري". وقال: "دائما، نتحدث عن أهمية وصل مرفأ بيروت بالمصنع، لأن الحركة الاقتصادية مطلوبة اليوم من خلال التواصل مع الدول العربية، فالامر موضوع دائما على الطاولة، ولكن موضوعه متشعب وهو في حاجة إلى تمويل كبير، كما هناك مشكلة في الاستملاكات، والدولة لا إمكانات لديها لذلك". وأضاف: "إن أولويتنا معالجة ما له علاقة بالسلامة".



الضاهر



من جهته، تحدث النائب الضاهر فقال: "أشكر الرئيس سلام والوزير رسامني ورئيس مجلس الانماء والعمل، فعقدنا اجتماع عمل لكي تصدر قرارات عنه. لقد وعدنا بأن تتم انارة طريق ضهر البيدر خلال ٦ اسابيع".



وأكد "ضرورة إجراء الأشغال اللازمة على الطريق من حواجز وغيرها". وقال: "سنضع مشروع الاوتوستراد العربي على السكة الصحيحة".



الحشيمي



بدوره، أكد النائب الحشيمي أن "الخطة ممتازة"، متمنيا "حل المشاكل الأساسية خلال الشهرين المقبلين". وجدد تأكيد "ضرورة فتح معبر المصنع، المنفذ الأساسي للدول العربية".