رياض سلامة: حكومة الثنائي الشيعي والتيار العوني مسؤولة عن تبعات الانهيار المالي في لبنان

اعتبر حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، في أول إطلالة متلفزة له عقب خروجه من السجن، أن ما حدث معه من اتهامات هو مؤامرة بدأت عام 2015.

وأشار الى أن هذه المؤامرة كان هدفها انهيار القطاع المصرفي.



وأوضح سلامة في حديث لـ "العربية" أنه كان يمتلك أكثر من 20 مليون دولار عندما تولى منصبه.



وقال: "طلبت عام 2021 تدقيقًا بحساباتي ولم يثبت دخول أي أموال لحسابي".



في السياق، رأى سلامة أن حكومة الثنائي الشيعي والتيار العوني مسؤولة عن تبعات الانهيار المالي في لبنان، لافتًا الى أن كلفة الحرب السورية على لبنان تبلغ بين 25 و 30 مليار دولار.



وأكد أنه ليس متهمًا بخسارة اللبنانيين لأموالهم وأنه استخدم "كبش فداء" من دون معرفة سبب توقيفه.



كما ذكر أنه ليس مدانًا في لبنان أو فرنسا أو أي بلد أوروبي.