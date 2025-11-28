السفارة الأميركية تقفل أبوابها الإثنين والثلاثاء لمناسبة زيارة البابا

أعلنت السفارة الأميركية في بيروت عبر حسابها على "إكس" أنها "ستقفل ابوابها يومي الإثنين 1 كانون الأول والثلاثاء 2 كانون الأول، لمناسبة زيارة البابا لاوون الرابع عشر للبنان".