باسيل: إنهم يحولون بيروت الى مدينة تمارس فيها الأحكام والأساليب البوليسية فيلاحقون الأوادم ويعفون المرتكبين

أخبار لبنان
2025-11-28 | 02:23
مشاهدات عالية
باسيل: إنهم يحولون بيروت الى مدينة تمارس فيها الأحكام والأساليب البوليسية فيلاحقون الأوادم ويعفون المرتكبين

أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن "بيروت العاصمة التي قاومت الاحتلال الاسرائيلي والاحتلال السوري قدّمت مقاومين على رأسهم فخامة الرئيس بشير الجميل وفخامة الرئيس كميل شمعون والنمر الراحل داني شمعون والمناضل مسعود الأشقر والعديد غيرهم الذين تعلّم منهم التيار المقاومة النظيفة والشريفة"، مشيراً إلى أن "التيار لا ينسى مقاوميه الجدد مثل ادكار طرابلسي ونقولا صحناوي".

كلام باسيل أتى خلال العشاء السنوي لهيئتي قضاء بيروت الأولى والثانية الذي شارك فيه الرئيس السابق العماد ميشال عون والنائبان نقولا صحناوي وإدكار طرابلسي والنائب السابق أنطوان بانو وعدد من المخاتير وحشد من المناصرين.

وقال باسيل: "إنهم يحولون بيروت أم الشرائع الى مدينة تمارس فيها الأحكام والأساليب البوليسية، فيلاحقون الأوادم ويعفون المرتكبين ويصبّون كل اهتمامهم ليطلق رياض سلامة الذي سرق أموال اللبنانيين ليخرج ويتّهمنا. نحزن على القانون والشرائع في لبنان وأملنا ان نقول دائمًا كلمة الحق فننظر بإيجابية نحو المستقبل لأن إيماننا كبير ببيروت عاصمة لبنان التي تمثّل التعايش ولبنان المتنوّع ومهما فعلوا ستظّل هذه نظرتنا للبنان، ما مضى كان صعبًا والآتي أصعب ولكن التيار الوطني الحرّ لا يعيش ولا يولد ولا ينتصر إلا بالصعاب".

وأشار باسيل الى أن "مقاومة التيار بدأت عام ١٩٩٠  وقَد استمرت حتى العام ٢٠٠٥ فناضل التياريون حتى خروج المحتل". وقال: "منذ ذلك الوقت بدأت المقاومة السياسية والاضطهاد السياسي على كل المستويات فيما كنا نقوم باسترجاع حقوق الناس وعندما خرجنا من السلطة استبيحت حقوقهم من جديد".

واعتبر أن "التيار يعيش الآن مرحلة الاضطهاد القضائي"، داعياً الجميع الى "عدم الخوف". وأكد أن "ذلك وسام على صدر من يتعرض له".

وقال: "يختارون الأوادم ليضطهدوهم قضائيًّا، بداية مع رولان خوري ومن ثم بسكال بدري ضاهر. وقد سبق وقدّمنا لكم قانونًا يمكنكم من التمييز بين الشريف والفاسد وهو قانون الكشف عن أملاك وأموال القائمين بخدمة عامة ولم ولن تمرّروه".

وبالنسبة الى ما يحصل مع النائب نقولا صحناوي، اعتبر باسيل أنه "بمثابة خدمة كبيرة قُدمت للتيار بعدما قاموا باختيار ملف برّأوا فيه المذنب وأدانوا البريء". وأشار الى أن "التيار قدّم عام ٢٠٠٨ ملفًّا في الاتصالات يحتوي على إثباتات بسرقة وليس بهدر، بقيمة أكثر من مليار دولار وتوجه به الى القضاء في النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية وديوان المحاسبة ولم يتحرّك أحد".

وقال: "لقد تكلمت في مجلس النواب مؤخّرا وزودت اللجنة النيابية التي تحقق في الملف والكتب التي ارسلتها للقضاء، ولم ينظروا إلى تلك المليارات المسروقة بل ادانوا بما زعموا انه قرار خاطئ بهدر وهذا ما يؤكد أن القضاء مسيّس".

وأضاف: "بما يفعلونه اليوم بالتيار يقوونه وعليكم بالمتابعة حتى يتذكّر الناس من هو الآدمي الشريف في هذا البلد وخصوصًا قبل الانتخابات، وابحثوا عن دائرة أخرى لأنّ التيار يتجوهر بممارسات مماثلة". وتابع: "الجميع يعلم أنَّ درب التيار وعر وصعب ولم يختر يومًا الخيارات السهلة ومن يريد ان ينضم إليه يجب ان يكون ابن قضية ويتحمّل. والتيار لا يتخلّى عن أحد من صلبه ومخطئ من يظنّ أن نقولا صحناوي انتهى لأنه اليوم بدأ من جديد. اما من يتخلّى عن التيار فهذا خياره بالتخلّي عن القضية والمبادئ لأنه ليس ابن القضية من الاساس".

ولفت الى أن "التيار يقنص بالسياسة من أجل القضية وليس بالرصاص والسلاح"، قائلا: "الآدمي لا يطاله أحد والظلم يزول والحقيقة تنجلي، أما المرتكب وان كان بيننا فيستحق ما يحصل له ونحن نتبرّأ منه".

وفي الوضع العام، رأى باسيل أن "البلاد أمام تحديات ومخاطر كبيرة". وقال: "الذين وعدوا الناس بالإصلاح والسيادة لا ينفّذون شيئًا ولا احد يصدّقهم لا داخلًا ولا خارجًا". وأضاف: "بسياساتهم يعرّضون البلد لحرب كبيرة آتية لأنهم لا يصارحون الخارج بقدرتهم ولا يصارحون الداخل بوعودهم وسيدفع البلد ثمن وعودهم الكاذبة".

وسأل باسيل عن سبب وجود المقاتلين الأجانب على الحدود اللّبنانية وماذا ستفعل سوريا عندما يطلب اليها محاربة الإرهاب وداعش. وقال: "ما هو مصير هؤلاء المقاتلين وما هو دورهم؟". ووضع هذه الأسئلة "برسم المسؤولين الذين لم يحرّكوا ساكنًا تجاه هذا الوضع". 

وتطرق باسيل الى موضوع عبء النزوح السوري، لافتا الى أن "الولايات المتحدة بدأت بالترحيل وكذلك أوروبا وألمانيا على وجه الخصوص ومصر فيما السلطات اللبنانية الخاضعة والمتواطئة لم تفعل شيئًا بل "تهيّء لنا حملا أكبر وهو المقاتلون الأجانب في سوريا".

أخبار لبنان

باسيل

بيروت

نقولا صحناوي

التيار الوطني الحر

