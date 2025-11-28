الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
20
o
الجنوب
24
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
20
o
الجنوب
24
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
باسيل: إنهم يحولون بيروت الى مدينة تمارس فيها الأحكام والأساليب البوليسية فيلاحقون الأوادم ويعفون المرتكبين
أخبار لبنان
2025-11-28 | 02:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
باسيل: إنهم يحولون بيروت الى مدينة تمارس فيها الأحكام والأساليب البوليسية فيلاحقون الأوادم ويعفون المرتكبين
5
min
باسيل: إنهم يحولون بيروت الى مدينة تمارس فيها الأحكام والأساليب البوليسية فيلاحقون الأوادم ويعفون المرتكبين
أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن "بيروت العاصمة التي قاومت الاحتلال الاسرائيلي والاحتلال السوري قدّمت مقاومين على رأسهم فخامة الرئيس بشير الجميل وفخامة الرئيس كميل شمعون والنمر الراحل داني شمعون والمناضل مسعود الأشقر والعديد غيرهم الذين تعلّم منهم التيار المقاومة النظيفة والشريفة"، مشيراً إلى أن "التيار لا ينسى مقاوميه الجدد مثل ادكار طرابلسي ونقولا صحناوي".
كلام باسيل أتى خلال العشاء السنوي لهيئتي قضاء بيروت الأولى والثانية الذي شارك فيه الرئيس السابق العماد ميشال عون والنائبان نقولا صحناوي وإدكار طرابلسي والنائب السابق أنطوان بانو وعدد من المخاتير وحشد من المناصرين.
وقال باسيل: "إنهم يحولون بيروت أم الشرائع الى مدينة تمارس فيها الأحكام والأساليب البوليسية، فيلاحقون الأوادم ويعفون المرتكبين ويصبّون كل اهتمامهم ليطلق رياض سلامة الذي سرق أموال اللبنانيين ليخرج ويتّهمنا. نحزن على القانون والشرائع في لبنان وأملنا ان نقول دائمًا كلمة الحق فننظر بإيجابية نحو المستقبل لأن إيماننا كبير ببيروت عاصمة لبنان التي تمثّل التعايش ولبنان المتنوّع ومهما فعلوا ستظّل هذه نظرتنا للبنان، ما مضى كان صعبًا والآتي أصعب ولكن التيار الوطني الحرّ لا يعيش ولا يولد ولا ينتصر إلا بالصعاب".
وأشار باسيل الى أن "مقاومة التيار بدأت عام ١٩٩٠ وقَد استمرت حتى العام ٢٠٠٥ فناضل التياريون حتى خروج المحتل". وقال: "منذ ذلك الوقت بدأت المقاومة السياسية والاضطهاد السياسي على كل المستويات فيما كنا نقوم باسترجاع حقوق الناس وعندما خرجنا من السلطة استبيحت حقوقهم من جديد".
واعتبر أن "التيار يعيش الآن مرحلة الاضطهاد القضائي"، داعياً الجميع الى "عدم الخوف". وأكد أن "ذلك وسام على صدر من يتعرض له".
وقال: "يختارون الأوادم ليضطهدوهم قضائيًّا، بداية مع رولان خوري ومن ثم بسكال بدري ضاهر. وقد سبق وقدّمنا لكم قانونًا يمكنكم من التمييز بين الشريف والفاسد وهو قانون الكشف عن أملاك وأموال القائمين بخدمة عامة ولم ولن تمرّروه".
وبالنسبة الى ما يحصل مع النائب نقولا صحناوي، اعتبر باسيل أنه "بمثابة خدمة كبيرة قُدمت للتيار بعدما قاموا باختيار ملف برّأوا فيه المذنب وأدانوا البريء". وأشار الى أن "التيار قدّم عام ٢٠٠٨ ملفًّا في الاتصالات يحتوي على إثباتات بسرقة وليس بهدر، بقيمة أكثر من مليار دولار وتوجه به الى القضاء في النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية وديوان المحاسبة ولم يتحرّك أحد".
وقال: "لقد تكلمت في مجلس النواب مؤخّرا وزودت اللجنة النيابية التي تحقق في الملف والكتب التي ارسلتها للقضاء، ولم ينظروا إلى تلك المليارات المسروقة بل ادانوا بما زعموا انه قرار خاطئ بهدر وهذا ما يؤكد أن القضاء مسيّس".
وأضاف: "بما يفعلونه اليوم بالتيار يقوونه وعليكم بالمتابعة حتى يتذكّر الناس من هو الآدمي الشريف في هذا البلد وخصوصًا قبل الانتخابات، وابحثوا عن دائرة أخرى لأنّ التيار يتجوهر بممارسات مماثلة". وتابع: "الجميع يعلم أنَّ درب التيار وعر وصعب ولم يختر يومًا الخيارات السهلة ومن يريد ان ينضم إليه يجب ان يكون ابن قضية ويتحمّل. والتيار لا يتخلّى عن أحد من صلبه ومخطئ من يظنّ أن نقولا صحناوي انتهى لأنه اليوم بدأ من جديد. اما من يتخلّى عن التيار فهذا خياره بالتخلّي عن القضية والمبادئ لأنه ليس ابن القضية من الاساس".
ولفت الى أن "التيار يقنص بالسياسة من أجل القضية وليس بالرصاص والسلاح"، قائلا: "الآدمي لا يطاله أحد والظلم يزول والحقيقة تنجلي، أما المرتكب وان كان بيننا فيستحق ما يحصل له ونحن نتبرّأ منه".
وفي الوضع العام، رأى باسيل أن "البلاد أمام تحديات ومخاطر كبيرة". وقال: "الذين وعدوا الناس بالإصلاح والسيادة لا ينفّذون شيئًا ولا احد يصدّقهم لا داخلًا ولا خارجًا". وأضاف: "بسياساتهم يعرّضون البلد لحرب كبيرة آتية لأنهم لا يصارحون الخارج بقدرتهم ولا يصارحون الداخل بوعودهم وسيدفع البلد ثمن وعودهم الكاذبة".
وسأل باسيل عن سبب وجود المقاتلين الأجانب على الحدود اللّبنانية وماذا ستفعل سوريا عندما يطلب اليها محاربة الإرهاب وداعش. وقال: "ما هو مصير هؤلاء المقاتلين وما هو دورهم؟". ووضع هذه الأسئلة "برسم المسؤولين الذين لم يحرّكوا ساكنًا تجاه هذا الوضع".
وتطرق باسيل الى موضوع عبء النزوح السوري، لافتا الى أن "الولايات المتحدة بدأت بالترحيل وكذلك أوروبا وألمانيا على وجه الخصوص ومصر فيما السلطات اللبنانية الخاضعة والمتواطئة لم تفعل شيئًا بل "تهيّء لنا حملا أكبر وهو المقاتلون الأجانب في سوريا".
أخبار لبنان
باسيل
بيروت
نقولا صحناوي
التيار الوطني الحر
التالي
وزارة الزراعة أطلقت برنامج توزيع غراس الزيتون على المسجلين في السجل الزراعي
جدول جديد لأسعار المحروقات...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-11-12
مكتب الرئيس الإسرائيلي: هرتسوغ تلقى رسالة من ترامب يدعوه فيها للنظر في منح نتنياهو عفوًا
آخر الأخبار
2025-11-12
مكتب الرئيس الإسرائيلي: هرتسوغ تلقى رسالة من ترامب يدعوه فيها للنظر في منح نتنياهو عفوًا
0
أخبار لبنان
2025-10-01
جعجع استنكر توقيف الامن العام للشيخ يزبك: لتحقيق فوري لوقف "الممارسات البوليسية"
أخبار لبنان
2025-10-01
جعجع استنكر توقيف الامن العام للشيخ يزبك: لتحقيق فوري لوقف "الممارسات البوليسية"
0
أخبار لبنان
2025-09-24
إجتماع للامن الفرعي في مكتب الترك قرر ضبط المخالفات ملاحقة مرتكبي الحرائق ومؤازرة امنية لمواجهة الاعتداءات
أخبار لبنان
2025-09-24
إجتماع للامن الفرعي في مكتب الترك قرر ضبط المخالفات ملاحقة مرتكبي الحرائق ومؤازرة امنية لمواجهة الاعتداءات
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-20
تلاعب بعلامات طلاب في كلية الحقوق ورئاسة الجامعة تعفي المدير (بناءً لطلبه) وموظفين وأمين السر…
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-20
تلاعب بعلامات طلاب في كلية الحقوق ورئاسة الجامعة تعفي المدير (بناءً لطلبه) وموظفين وأمين السر…
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
08:24
قراران لمصرف لبنان متعلقان بتعديل التعميمين الاساسيين 158 و166...
اقتصاد
08:24
قراران لمصرف لبنان متعلقان بتعديل التعميمين الاساسيين 158 و166...
0
أخبار لبنان
07:37
رجي: لبنان دخل مرحلة إصلاح جدّية تقوم على احتكار السلاح وترسيخ السيادة
أخبار لبنان
07:37
رجي: لبنان دخل مرحلة إصلاح جدّية تقوم على احتكار السلاح وترسيخ السيادة
0
أخبار لبنان
07:33
جولة إعلامية نظمها الجيش في جنوب الليطاني
أخبار لبنان
07:33
جولة إعلامية نظمها الجيش في جنوب الليطاني
0
أخبار لبنان
07:26
توضيح من "كهرباء لبنان" حول تطبيق قانون الإعفاء رقم 22 وآلية المعالجة
أخبار لبنان
07:26
توضيح من "كهرباء لبنان" حول تطبيق قانون الإعفاء رقم 22 وآلية المعالجة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-10
النائب سعيد الاسمر لـ جدل: لا إعمار قبل تسليم السلاح وهذا ما يقوله المجتمع الدولي
أخبار لبنان
2025-10-10
النائب سعيد الاسمر لـ جدل: لا إعمار قبل تسليم السلاح وهذا ما يقوله المجتمع الدولي
0
موضة وجمال
2025-10-04
لأول مرة على مسرح ملكة جمال لبنان... مشتركتان تفاجئان الجمهور بالغناء مباشرة على الهواء (فيديو)
موضة وجمال
2025-10-04
لأول مرة على مسرح ملكة جمال لبنان... مشتركتان تفاجئان الجمهور بالغناء مباشرة على الهواء (فيديو)
0
موضة وجمال
15:00
ابنة كيم كارداشيان تنتقد والدتها بطريقة حادة: "يكرهون إطلالتك السنوية في حفل ميت غالا" (صور)
موضة وجمال
15:00
ابنة كيم كارداشيان تنتقد والدتها بطريقة حادة: "يكرهون إطلالتك السنوية في حفل ميت غالا" (صور)
0
أخبار لبنان
2025-11-12
وزير الثقافة تابع مشروع ترميم مقتنيات الوزارة واستقبل مؤسسة بيما لمعرض رسوم طلاب المدارس الرسمية
أخبار لبنان
2025-11-12
وزير الثقافة تابع مشروع ترميم مقتنيات الوزارة واستقبل مؤسسة بيما لمعرض رسوم طلاب المدارس الرسمية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:33
جولة إعلامية نظمها الجيش في جنوب الليطاني
أخبار لبنان
07:33
جولة إعلامية نظمها الجيش في جنوب الليطاني
0
أخبار لبنان
06:33
توقيع إتفاقية بين المالية ومصارف لإستخدام بطاقات الإئتمان المصرفي في دفع متوجبات المكلفين
أخبار لبنان
06:33
توقيع إتفاقية بين المالية ومصارف لإستخدام بطاقات الإئتمان المصرفي في دفع متوجبات المكلفين
0
أخبار دولية
06:10
اليوم الثاني من زيارة البابا لاون لتركيا... هذه تفاصيله
أخبار دولية
06:10
اليوم الثاني من زيارة البابا لاون لتركيا... هذه تفاصيله
0
أخبار لبنان
02:23
باسيل: إنهم يحولون بيروت الى مدينة تمارس فيها الأحكام والأساليب البوليسية فيلاحقون الأوادم ويعفون المرتكبين
أخبار لبنان
02:23
باسيل: إنهم يحولون بيروت الى مدينة تمارس فيها الأحكام والأساليب البوليسية فيلاحقون الأوادم ويعفون المرتكبين
0
أخبار دولية
00:50
ترامب: أميركا طلبت المزيد من قاذفات بي-2
أخبار دولية
00:50
ترامب: أميركا طلبت المزيد من قاذفات بي-2
0
رياضة
14:12
لبنان يفوز على قطر في انطلاق التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في كرة السلة
رياضة
14:12
لبنان يفوز على قطر في انطلاق التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في كرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
"الجمال من أجل حياة أفضل": قصص نساء وجدْن فرصة غيّرت مصيرهن في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:09
"الجمال من أجل حياة أفضل": قصص نساء وجدْن فرصة غيّرت مصيرهن في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
من طبيب نسائي الى بائع أطفال... وأخيراً خلف القضبان
تقارير نشرة الاخبار
14:03
من طبيب نسائي الى بائع أطفال... وأخيراً خلف القضبان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
السحوبات المصرفية الشهرية الى ارتفاع
تقارير نشرة الاخبار
14:01
السحوبات المصرفية الشهرية الى ارتفاع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
13:03
رحيل مفجع للإعلامية المصرية هبة الزياد… توفيت أثناء نومها بعد أشهر من التعرّض للابتزاز
منوعات
13:03
رحيل مفجع للإعلامية المصرية هبة الزياد… توفيت أثناء نومها بعد أشهر من التعرّض للابتزاز
2
اقتصاد
02:18
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:18
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
حال الطقس
03:24
منخفض جوي يؤثر على لبنان الأحد... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
03:24
منخفض جوي يؤثر على لبنان الأحد... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة
4
خبر عاجل
11:49
انتهاء الجزء الأول بتقدم لبنان على قطر ٣٣-٢٦ في اطار المباراة الأولى للبنان في تصفيات كأس العالم بكرة السلة
خبر عاجل
11:49
انتهاء الجزء الأول بتقدم لبنان على قطر ٣٣-٢٦ في اطار المباراة الأولى للبنان في تصفيات كأس العالم بكرة السلة
5
خبر عاجل
09:27
الراعي للـLBCI: اذا كان قداسة البابا يريد أن يزور الجنوب فأي منطقة في الجنوب؟ وبرنامج البابا واسع وأوقاته محدّدة "ويمكن بزيارات أخرى للبنان يزور الجنوب"
خبر عاجل
09:27
الراعي للـLBCI: اذا كان قداسة البابا يريد أن يزور الجنوب فأي منطقة في الجنوب؟ وبرنامج البابا واسع وأوقاته محدّدة "ويمكن بزيارات أخرى للبنان يزور الجنوب"
6
أخبار لبنان
03:22
وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة بشهر تشرين الثاني
أخبار لبنان
03:22
وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة بشهر تشرين الثاني
7
أخبار لبنان
15:51
رياض سلامة: حكومة الثنائي الشيعي والتيار العوني مسؤولة عن تبعات الانهيار المالي في لبنان
أخبار لبنان
15:51
رياض سلامة: حكومة الثنائي الشيعي والتيار العوني مسؤولة عن تبعات الانهيار المالي في لبنان
8
أخبار دولية
08:56
تركيا: اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص ينتهك حقوق القبارصة الأتراك وغير مقبول
أخبار دولية
08:56
تركيا: اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص ينتهك حقوق القبارصة الأتراك وغير مقبول
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More