وزارة الزراعة أطلقت برنامج توزيع غراس الزيتون على المسجلين في السجل الزراعي
أخبار لبنان
2025-11-28 | 03:01
وزارة الزراعة أطلقت برنامج توزيع غراس الزيتون على المسجلين في السجل الزراعي
أطلقت وزارة الزراعة برنامجًا لتوزيع غراس الزيتون مجانًا على المزارعين المسجّلين في السجل الزراعي، ضمن خطتها لدعم قطاع الزيتون وتعزيز الإنتاج المحلي، وذلك ضمن آلية منظمة تضمن وصول الغراس الى اكبر عدد من المستفيدين في محافظة الجنوب، حيث يتيح البرنامج لكل مزارع مسجّل الاستفادة بما يصل إلى 20 غرسة، وفق الشروط والمعايير المعتمدة. وتشمل الغراس الموزّعة أصنافًا مناسبة للزراعة في مختلف المناطق، أبرزها: الصوري، القيسي والخضيري.
وفي هذا الإطار، باشرت مصلحة زراعة الجنوب عملية توزيع غراس الزيتون على المزارعين المستوفين للشروط، وذلك ضمن آلية منظمة تضمن وصول الغراس إلى أكبر عدد من المستفيدين في القضاء.
وأكدت الوزارة في بيان ان "هذا البرنامج يشكّل خطوة داعمة للمزارعين، ويساهم في توسيع المساحات المزروعة بالزيتون وتحسين جودة الإنتاج، بما يعزّز الأمن الغذائي ويقوّي الاقتصاد الريفي في لبنان".
أخبار لبنان
الزراعة
أطلقت
برنامج
توزيع
الزيتون
المسجلين
السجل
الزراعي
