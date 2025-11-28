سامي الجميل دعا الى استقبال البابا بكثافة: هدف لبنان العيش بسلام وطي صفحة الدماء والدموع

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، يرافقه النائب سليم الصايغ، وتم البحث في التطورات.



وبعد اللقاء، قال الجميل: "الزيارة لبكركي جميلة في هذا الجو الاحتفالي بزيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر. أتينا للاطمئنان الى التحضيرات ووضعنا أنفسنا والحزب بتصرف بكركي في هذه المناسبة".



ودعا الجميل جميع اللبنانيين الى المشاركة في استقبال البابا في زيارته التاريخية، معتبرا أن "لبنان، يجب أن يكون على الموعد وجميع المسيحيين واللبنانيين حاضرين لارسال رسالة انفتاح وسلام ومحبة واستقرار".



وأكد أن "لبنان هدفه العيش بسلام وطي صفحة الدماء والدموع وبناء وطن ينعم به اللبنانيون بالاستقرار الذي يستحقونه بعد 60 عاما من الأزمات والحروب".



وأمل الجميل أن "تطوي الزيارة صفحة من التعب والحزن وأن تفتح صفحة مشرقة ليعود لبنان سويسرا الشرق والمثال في المنطقة". وقال: "نتطلع لزيارة البابا ولكلمته ورسالته وعلينا أن نتجهز لاستقباله ونكون بكثافة على الطرقات في عنايا وبكركي وفي بيروت وفي كل المناسبات التي سيتم تنظيمها، الوقت اليوم ليس للمشاركة عبر التلفزيونات، إنما يجب أن نكون على الطرقات في الأيام الـ3 لاستقباله ونبرهن للعالم كله أن في لبنان حضور مسيحي فاعل وفيه شعب ينبض بالحياة وهذا ما يجب أن يظهر على الطرقات".



وردا على سؤال، قال: "لن أتحدث في السياسة اليوم، فلنركز على إنجاح الزيارة وبعدها سنتحدث مليئا ولكن من لا يتخوف من الوضع هو ساذج".



