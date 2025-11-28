الأخبار
سامي الجميل دعا الى استقبال البابا بكثافة: هدف لبنان العيش بسلام وطي صفحة الدماء والدموع

2025-11-28 | 06:28
سامي الجميل دعا الى استقبال البابا بكثافة: هدف لبنان العيش بسلام وطي صفحة الدماء والدموع

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، يرافقه النائب سليم الصايغ، وتم البحث في التطورات.

وبعد اللقاء، قال الجميل: "الزيارة لبكركي جميلة في هذا الجو الاحتفالي بزيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر. أتينا للاطمئنان الى التحضيرات ووضعنا أنفسنا والحزب بتصرف بكركي في هذه المناسبة".

ودعا الجميل جميع اللبنانيين الى المشاركة في استقبال البابا في زيارته التاريخية، معتبرا أن "لبنان، يجب أن يكون على الموعد وجميع المسيحيين واللبنانيين حاضرين لارسال رسالة انفتاح وسلام ومحبة واستقرار". 

وأكد أن "لبنان هدفه العيش بسلام وطي صفحة الدماء والدموع وبناء وطن ينعم به اللبنانيون بالاستقرار الذي يستحقونه بعد 60 عاما من الأزمات والحروب".

وأمل الجميل أن "تطوي الزيارة صفحة من التعب والحزن وأن تفتح صفحة مشرقة ليعود لبنان سويسرا الشرق والمثال في المنطقة". وقال: "نتطلع لزيارة البابا ولكلمته ورسالته وعلينا أن نتجهز لاستقباله ونكون بكثافة على الطرقات في عنايا وبكركي وفي بيروت وفي كل المناسبات التي سيتم تنظيمها، الوقت اليوم ليس للمشاركة عبر التلفزيونات، إنما يجب أن نكون على الطرقات في الأيام الـ3 لاستقباله ونبرهن للعالم كله أن في لبنان حضور مسيحي فاعل وفيه شعب ينبض بالحياة وهذا ما يجب أن يظهر على الطرقات".

وردا على سؤال، قال: "لن أتحدث في السياسة اليوم، فلنركز على إنجاح الزيارة وبعدها سنتحدث مليئا ولكن من لا يتخوف من الوضع هو ساذج".
 

 

أخبار لبنان

سامي الجميل

الراعي

البابا لاوون

لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-16

سامي الجميل من بعبدا: شكرنا الرئيس عون على الكلام الذي انتظرناه 35 سنة بمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل وكلام عون وسلام يؤكد أننا انتقلنا الى مرحلة جديدة في لبنان

LBCI
خبر عاجل
2025-11-10

النائب سامي الجميل من مجلس النواب: الصفحة الجديدة التي تفتح في لبنان فرصة وبناءً على كل التطورات نعلن اليوم تقديم إقتراح تعديل دستوري لإدخال الحياد إلى مقدمة الدستور اللبناني

LBCI
خبر عاجل
2025-10-17

النائب سامي الجميل لـ #جدل : أنا مع التفاوض المباشر مع إسرائيل وسوريا لتأمين استقرار لبنان وحمياته وازدهاره والتطبيع يأتي بعد السلام أي ليس السلام بحد ذاته

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-04

سامي الجميل إستقبل ديفيد هيل... وبحثٌ بموضوع حصر السلاح والخيارات التفاوضية أمام لبنان

LBCI
اقتصاد
08:24

قراران لمصرف لبنان متعلقان بتعديل التعميمين الاساسيين 158 و166...

LBCI
أخبار لبنان
07:37

رجي: لبنان دخل مرحلة إصلاح جدّية تقوم على احتكار السلاح وترسيخ السيادة

LBCI
أخبار لبنان
07:33

جولة إعلامية نظمها الجيش في جنوب الليطاني

LBCI
أخبار لبنان
07:26

توضيح من "كهرباء لبنان" حول تطبيق قانون الإعفاء رقم 22 وآلية المعالجة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-21

هكذا سقط نوح زعيتر في قبضة المخابرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

السحوبات المصرفية الشهرية الى ارتفاع

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-24

وزير الخارجية والمغتربين ردًا على كلام المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية: الجيش اللبنانيّ هو الباقي إلى الأبد والوحيد

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-20

الرئيس عون عرض التطورات مع سفير فرنسا ويوجه رسالة الاستقلال الثامنة من مساء غد

LBCI
أخبار لبنان
07:33

جولة إعلامية نظمها الجيش في جنوب الليطاني

LBCI
أخبار لبنان
06:33

توقيع إتفاقية بين المالية ومصارف لإستخدام بطاقات الإئتمان المصرفي في دفع متوجبات المكلفين

LBCI
أخبار دولية
06:10

اليوم الثاني من زيارة البابا لاون لتركيا... هذه تفاصيله

LBCI
أخبار لبنان
02:23

باسيل: إنهم يحولون بيروت الى مدينة تمارس فيها الأحكام والأساليب البوليسية فيلاحقون الأوادم ويعفون المرتكبين

LBCI
أخبار دولية
00:50

ترامب: أميركا طلبت المزيد من قاذفات بي-2

LBCI
رياضة
14:12

لبنان يفوز على قطر في انطلاق التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في كرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

"الجمال من أجل حياة أفضل": قصص نساء وجدْن فرصة غيّرت مصيرهن في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

من طبيب نسائي الى بائع أطفال... وأخيراً خلف القضبان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

السحوبات المصرفية الشهرية الى ارتفاع

LBCI
منوعات
13:03

رحيل مفجع للإعلامية المصرية هبة الزياد… توفيت أثناء نومها بعد أشهر من التعرّض للابتزاز

LBCI
اقتصاد
02:18

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
03:24

منخفض جوي يؤثر على لبنان الأحد... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
خبر عاجل
11:49

انتهاء الجزء الأول بتقدم لبنان على قطر ٣٣-٢٦ في اطار المباراة الأولى للبنان في تصفيات كأس العالم بكرة السلة

LBCI
خبر عاجل
09:27

الراعي للـLBCI: اذا كان قداسة البابا يريد أن يزور الجنوب فأي منطقة في الجنوب؟ وبرنامج البابا واسع وأوقاته محدّدة "ويمكن بزيارات أخرى للبنان يزور الجنوب"

LBCI
أخبار لبنان
03:22

وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة بشهر تشرين الثاني

LBCI
أخبار لبنان
15:51

رياض سلامة: حكومة الثنائي الشيعي والتيار العوني مسؤولة عن تبعات الانهيار المالي في لبنان

LBCI
أخبار دولية
08:56

تركيا: اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص ينتهك حقوق القبارصة الأتراك وغير مقبول

