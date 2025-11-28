رئيس اتحاد المصارف العربية من السراي: اليوم نؤكد ثقتنا بلبنان

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اليوم في السراي، رئيس اتحاد المصارف العربية محمد محمود الاتربي، في حضور رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية جوزيف طربيه، والأمين العام لاتحاد المصارف العربية في لبنان وسام فتوح وعدد من المشاركين في مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي يعقد في بيروت.



وبعد اللقاء، قال الاتربي: "أوضحنا للرئيس سلام أن اتحاد المصارف العربية أصر عقد مؤتمره في لبنان لأن الاوضاع مستقرة وآمنة. وقد شهد المؤتمر إقبالًا كبيرًا ودعمًا واسعًا للبنان، والحمد لله ظهر ذلك من خلال المشاركة القوية والحديث المتقدم حول إعادة إعمار لبنان وتعزيز العمل العربي المشترك، إضافة إلى دعم المصارف العربية للدول التي تمر بأزمات".



وأضاف: "نحن لدينا تفاؤل بهذه الحكومة". وتابع: "اليوم نؤكد ثقتنا بلبنان، وبعودته لدوره الطبيعي. وبإذن الله ستتجاوز البلاد هذه المرحلة، خصوصا بعد تشكيل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء، وبدء المباحثات مع الصناديق الأجنبية لدعم لبنان".