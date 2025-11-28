الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
20
o
الجنوب
24
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
20
o
الجنوب
24
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
توضيح من "كهرباء لبنان" حول تطبيق قانون الإعفاء رقم 22 وآلية المعالجة
أخبار لبنان
2025-11-28 | 07:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
توضيح من "كهرباء لبنان" حول تطبيق قانون الإعفاء رقم 22 وآلية المعالجة
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنه حرصا منها على حماية حقوق المواطنين المتضررين جراء العدوان الإسرائيلي، وتوضيح آلية التعامل مع الفواتير والإعفاءات، تصدر المؤسسة هذا البيان لتوضيح الإجراءات المعتمدة حاليا.
وقالت في بيان، إنه "استنادا إلى قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 88-5/2025 تاريخ 27/02/2025، وبناء على المسح الميداني الذي قامت به المؤسسة وشركات مقدمي خدمات التوزيع، تم اعتماد آلية واضحة للتعامل مع واقع المباني التي تضررت جراء العدوان الإسرائيلي، توضح مؤسسة "كهرباء لبنان"، أن قانون الإعفاء رقم 22، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 31 بتاريخ 17/7/2025، نصّ على إعفاء المباني المهدّمة والمتضرّرة من رسوم الكهرباء اعتبارًا من 8/10/2023، كما يشمل القانون أيضًا استثناءً للأقضية التالية: حاصبيا، مرجعيون، بنت جبيل، صور وجزين، حيث تمّ إعفاؤها من رسوم الكهرباء عن عام 2024.
وأشارت إلى أن بعض الفواتير التي لا تزال قيد الجباية، نتيجة الآلية المعتمدة لإصدار الفواتير، تعود لاستهلاك سابق لشهر تشرين الأول 2023، لكون إصدار الفواتير ليس فوريا. وفي المقابل، سيتم جباية فواتير الكهرباء للفترات غير المشمولة بالإعفاء، بما في ذلك عام 2025.
كما لفتت المؤسسة إلى أنها بانتظار صدور المرسوم التطبيقي عن مجلس الوزراء، والذي سيحدد بصورة نهائية كيفية تطبيق الإعفاءات المنصوص عليها في القانون المذكور رقم 22، ولا سيّما لجهة ما إذا كان الإعفاء سيشمل: الرسوم فقط، أو الرسوم وبدل الاستهلاك معًا.
وأكدت مؤسسة كهرباء لبنان أنّه فور صدور هذا المرسوم، سيتمّ تطبيق أحكامه وفق الأصول، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الفواتير المعنية وردّ أي مبالغ تُحدَّد قانونًا على أنّها غير مستحقة.
وجددت المؤسسة دعوتها للمواطنين إلى مراجعة الدوائر المختصّة لأي استفسار أو تدقيق، كما تعتذر عن أي التباس أو تأخير ناتج عن انتظار صدور المرسوم التطبيقي اللازم من الجهات المختصة لتطبيق القانون بشكل كامل وواضح.
أخبار لبنان
"كهرباء
لبنان"
تطبيق
قانون
الإعفاء
وآلية
المعالجة
التالي
جولة إعلامية نظمها الجيش في جنوب الليطاني
تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي بيروت وجبل لبنان لمناسبة زيارة البابا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-02
توضيح من وزارة الإتصالات حول موضوع الترخيص لشركة "ستارلينك"
أخبار لبنان
2025-09-02
توضيح من وزارة الإتصالات حول موضوع الترخيص لشركة "ستارلينك"
0
خبر عاجل
2025-10-03
المجلس الدستوري يبطل جزئيا قانون "إصلاح وضع المصارف" رقم 23/2025
خبر عاجل
2025-10-03
المجلس الدستوري يبطل جزئيا قانون "إصلاح وضع المصارف" رقم 23/2025
0
أخبار لبنان
2025-10-28
"كهرباء لبنان" حذّرت من التعديات على الشبكة العامة وأكدت ملاحقة المخالفين قضائياً
أخبار لبنان
2025-10-28
"كهرباء لبنان" حذّرت من التعديات على الشبكة العامة وأكدت ملاحقة المخالفين قضائياً
0
صحف اليوم
2025-10-14
مصادر "النهار": آلية قضائية لتسليم عدد من الموقوفين الذين اعتُقلوا في لبنان
صحف اليوم
2025-10-14
مصادر "النهار": آلية قضائية لتسليم عدد من الموقوفين الذين اعتُقلوا في لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
08:24
قراران لمصرف لبنان متعلقان بتعديل التعميمين الاساسيين 158 و166...
اقتصاد
08:24
قراران لمصرف لبنان متعلقان بتعديل التعميمين الاساسيين 158 و166...
0
أخبار لبنان
07:37
رجي: لبنان دخل مرحلة إصلاح جدّية تقوم على احتكار السلاح وترسيخ السيادة
أخبار لبنان
07:37
رجي: لبنان دخل مرحلة إصلاح جدّية تقوم على احتكار السلاح وترسيخ السيادة
0
أخبار لبنان
07:33
جولة إعلامية نظمها الجيش في جنوب الليطاني
أخبار لبنان
07:33
جولة إعلامية نظمها الجيش في جنوب الليطاني
0
أخبار لبنان
07:25
تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي بيروت وجبل لبنان لمناسبة زيارة البابا
أخبار لبنان
07:25
تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي بيروت وجبل لبنان لمناسبة زيارة البابا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-21
هكذا سقط نوح زعيتر في قبضة المخابرات
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-21
هكذا سقط نوح زعيتر في قبضة المخابرات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
السحوبات المصرفية الشهرية الى ارتفاع
تقارير نشرة الاخبار
14:01
السحوبات المصرفية الشهرية الى ارتفاع
0
أخبار لبنان
2025-09-24
وزير الخارجية والمغتربين ردًا على كلام المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية: الجيش اللبنانيّ هو الباقي إلى الأبد والوحيد
أخبار لبنان
2025-09-24
وزير الخارجية والمغتربين ردًا على كلام المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية: الجيش اللبنانيّ هو الباقي إلى الأبد والوحيد
0
أخبار لبنان
2025-11-20
الرئيس عون عرض التطورات مع سفير فرنسا ويوجه رسالة الاستقلال الثامنة من مساء غد
أخبار لبنان
2025-11-20
الرئيس عون عرض التطورات مع سفير فرنسا ويوجه رسالة الاستقلال الثامنة من مساء غد
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:33
جولة إعلامية نظمها الجيش في جنوب الليطاني
أخبار لبنان
07:33
جولة إعلامية نظمها الجيش في جنوب الليطاني
0
أخبار لبنان
06:33
توقيع إتفاقية بين المالية ومصارف لإستخدام بطاقات الإئتمان المصرفي في دفع متوجبات المكلفين
أخبار لبنان
06:33
توقيع إتفاقية بين المالية ومصارف لإستخدام بطاقات الإئتمان المصرفي في دفع متوجبات المكلفين
0
أخبار دولية
06:10
اليوم الثاني من زيارة البابا لاون لتركيا... هذه تفاصيله
أخبار دولية
06:10
اليوم الثاني من زيارة البابا لاون لتركيا... هذه تفاصيله
0
أخبار لبنان
02:23
باسيل: إنهم يحولون بيروت الى مدينة تمارس فيها الأحكام والأساليب البوليسية فيلاحقون الأوادم ويعفون المرتكبين
أخبار لبنان
02:23
باسيل: إنهم يحولون بيروت الى مدينة تمارس فيها الأحكام والأساليب البوليسية فيلاحقون الأوادم ويعفون المرتكبين
0
أخبار دولية
00:50
ترامب: أميركا طلبت المزيد من قاذفات بي-2
أخبار دولية
00:50
ترامب: أميركا طلبت المزيد من قاذفات بي-2
0
رياضة
14:12
لبنان يفوز على قطر في انطلاق التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في كرة السلة
رياضة
14:12
لبنان يفوز على قطر في انطلاق التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في كرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
"الجمال من أجل حياة أفضل": قصص نساء وجدْن فرصة غيّرت مصيرهن في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:09
"الجمال من أجل حياة أفضل": قصص نساء وجدْن فرصة غيّرت مصيرهن في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
من طبيب نسائي الى بائع أطفال... وأخيراً خلف القضبان
تقارير نشرة الاخبار
14:03
من طبيب نسائي الى بائع أطفال... وأخيراً خلف القضبان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
السحوبات المصرفية الشهرية الى ارتفاع
تقارير نشرة الاخبار
14:01
السحوبات المصرفية الشهرية الى ارتفاع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
13:03
رحيل مفجع للإعلامية المصرية هبة الزياد… توفيت أثناء نومها بعد أشهر من التعرّض للابتزاز
منوعات
13:03
رحيل مفجع للإعلامية المصرية هبة الزياد… توفيت أثناء نومها بعد أشهر من التعرّض للابتزاز
2
اقتصاد
02:18
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:18
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
حال الطقس
03:24
منخفض جوي يؤثر على لبنان الأحد... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
03:24
منخفض جوي يؤثر على لبنان الأحد... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة
4
خبر عاجل
11:49
انتهاء الجزء الأول بتقدم لبنان على قطر ٣٣-٢٦ في اطار المباراة الأولى للبنان في تصفيات كأس العالم بكرة السلة
خبر عاجل
11:49
انتهاء الجزء الأول بتقدم لبنان على قطر ٣٣-٢٦ في اطار المباراة الأولى للبنان في تصفيات كأس العالم بكرة السلة
5
خبر عاجل
09:27
الراعي للـLBCI: اذا كان قداسة البابا يريد أن يزور الجنوب فأي منطقة في الجنوب؟ وبرنامج البابا واسع وأوقاته محدّدة "ويمكن بزيارات أخرى للبنان يزور الجنوب"
خبر عاجل
09:27
الراعي للـLBCI: اذا كان قداسة البابا يريد أن يزور الجنوب فأي منطقة في الجنوب؟ وبرنامج البابا واسع وأوقاته محدّدة "ويمكن بزيارات أخرى للبنان يزور الجنوب"
6
أخبار لبنان
03:22
وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة بشهر تشرين الثاني
أخبار لبنان
03:22
وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة بشهر تشرين الثاني
7
أخبار لبنان
15:51
رياض سلامة: حكومة الثنائي الشيعي والتيار العوني مسؤولة عن تبعات الانهيار المالي في لبنان
أخبار لبنان
15:51
رياض سلامة: حكومة الثنائي الشيعي والتيار العوني مسؤولة عن تبعات الانهيار المالي في لبنان
8
أخبار دولية
08:56
تركيا: اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص ينتهك حقوق القبارصة الأتراك وغير مقبول
أخبار دولية
08:56
تركيا: اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص ينتهك حقوق القبارصة الأتراك وغير مقبول
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More