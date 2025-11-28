الأخبار
قاسم: من حقّنا الردّ على استشهاد طبطبائي وسنحدّد التوقيت
أخبار لبنان
2025-11-28 | 12:30
مشاهدات عالية
قاسم: من حقّنا الردّ على استشهاد طبطبائي وسنحدّد التوقيت
قاسم: من حقّنا الردّ على استشهاد طبطبائي وسنحدّد التوقيت
شدّد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم على أنّ التهديدات الإسرائيلية بتوسيع العدوان تهدف إلى إرغام لبنان على الاستسلام، معتبراً أنّها "شكل من أشكال الضغط السياسي" ولن تحقق أهدافها.
وأكد أنّ الحزب منفتح على نقاش سياسي حول السلاح والاستراتيجية الدفاعية، لكن "ليس تحت الضغط الإسرائيلي ولا عبر إلغاء الاتفاقات القائمة". وأضاف أنّ "من يطالب بنزع السلاح وفق الرغبة الإسرائيلية إنما يخدم إسرائيل مباشرة".
ولفت قاسم إلى وجود وصاية أميركية تشكّل جزءاً من العدوان على لبنان، مشيراً إلى أنّ واشنطن "تروّج لإسرائيل وتستخدم الضغوط السياسية والإعلامية والاقتصادية لخدمتها". وقال: "لا تفويض لأحد في لبنان للتنازل عن قوة البلد أو أرضه أو كرامته".
وفي انتقاد لأداء الحكومة، سأل قاسم: "فلتُرِنا الحكومة كيف تردع العدو، فالمسؤولية تقع عليها بالدرجة الأولى لأنها وافقت على الاتفاق وأعلنت رغبتها في تولّي المبادرة".
وأشار إلى أنّ العدوان يستهدف كل لبنان، وليس المقاومة فقط، قائلاً: "هناك عدوان على الجيش والاقتصاد وحتى على رئاسة الجمهورية". وأكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي ووقف العدوان والإفراج عن الأسرى.
واعتبر أنّ وقف إطلاق النار يشكّل انتصاراً للبنان ولحزب الله وللناس، "لأننا منعنا العدو من تحقيق هدفه الأساسي وهو القضاء النهائي على المقاومة".
وفي سياق آخر، رحّب قاسم بزيارة البابا المرتقبة إلى لبنان، كاشفاً أنّ الحزب كلّف أعضاء من المجلس السياسي بزيارة السفارة البابوية وتقديم رسالة إلى الحبر الأعظم.
وحول اغتيال القيادي طبطبائي، وصف قاسم العملية بأنها "اعتداء سافر وجريمة موصوفة"، مؤكداً أنّ من "حقّ المقاومة الردّ" وأنّها ستحدّد التوقيت المناسب لذلك. وأشار إلى أنّ الهدف من الاغتيال كان ضرب المعنويات، "لكن هذا لن يتحقق، ونحن مستمرون على الخط".
واعترف قاسم بأنّ الحزب "لا يبرّئ نفسه من الأخطاء" وأنّ عليه "معالجة الأمور واستخلاص العبر". كما أقرّ بعدم وجود "توازن في القوة مع العدو الإسرائيلي لا عسكرياً ولا استخباراتياً"، لكنه شدد على أنّ المقاومة متماسكة ولها جذور وقادة وشهداء وتضحيات.
وكشف أنّ الشهيد طبطبائي كان من الذين يديرون ويبرمجون المعركة، خصوصاً في ملف اطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة.
أخبار لبنان
حقّنا
الردّ
استشهاد
طبطبائي
وسنحدّد
التوقيت
مقالات ذات صلة
0
خبر عاجل
11:55
قاسم عن استشهاد طبطبائي: هذا اعتداء سافر وجريمة موصوفة من حقّنا الردّ وسنحدّد التوقيت
خبر عاجل
11:55
قاسم عن استشهاد طبطبائي: هذا اعتداء سافر وجريمة موصوفة من حقّنا الردّ وسنحدّد التوقيت
آخر الأخبار
11:45
قاسم: طبطبائي كان يدير ويبرمج المعركة خصوصاً على صعيد إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة
آخر الأخبار
11:45
قاسم: طبطبائي كان يدير ويبرمج المعركة خصوصاً على صعيد إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة
أخبار دولية
2025-10-29
ترامب: وقف إطلاق النار صامد ولإسرائيل الحق في الرد على أي هجوم
أخبار دولية
2025-10-29
ترامب: وقف إطلاق النار صامد ولإسرائيل الحق في الرد على أي هجوم
آخر الأخبار
2025-09-27
قاسم: نعيش زمن الانتصارات للمسيرة فهي ثبات واستمرار فإذا استُشهدنا انتصرنا
آخر الأخبار
2025-09-27
قاسم: نعيش زمن الانتصارات للمسيرة فهي ثبات واستمرار فإذا استُشهدنا انتصرنا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:48
إن كنتم تبحثون عن مغامرة فدرب الملك تشارلز الثالث في الشوف بانتظاركم
تقارير نشرة الاخبار
14:48
إن كنتم تبحثون عن مغامرة فدرب الملك تشارلز الثالث في الشوف بانتظاركم
0
أخبار لبنان
14:19
الراعي لـ"جدل": سأتّصل ببرّي لطرح قانون الانتخاب..وانزعجت من إلغاء زيارة قائد الجيش لواشنطن
أخبار لبنان
14:19
الراعي لـ"جدل": سأتّصل ببرّي لطرح قانون الانتخاب..وانزعجت من إلغاء زيارة قائد الجيش لواشنطن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
دفع الضرائب والرسوم بالبطاقات المصرفية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
دفع الضرائب والرسوم بالبطاقات المصرفية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الـLBCI في احد انفاق حزب الله: واحد من ١٧٧ في عهدة الجيش وخطة "درع الجنوب" مستمرة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الـLBCI في احد انفاق حزب الله: واحد من ١٧٧ في عهدة الجيش وخطة "درع الجنوب" مستمرة
زوارنا يقرأون الآن
0
أخبار لبنان
2025-11-07
فيصل الصايغ لـ"جدل": الأهم بموضوع التفاوض هو المضمون وليس الشكل
أخبار لبنان
2025-11-07
فيصل الصايغ لـ"جدل": الأهم بموضوع التفاوض هو المضمون وليس الشكل
خبر عاجل
04:23
قائد قطاع جنوب الليطاني العميد نقولا تابت: لا ننسق مع أي طرف محلي للقيام بعملياتنا سوى مع قيادة الجيش ولمسنا صفر اعتراض من قبل الأهالي على مهامنا في منطقة جنوب الليطاني
خبر عاجل
04:23
قائد قطاع جنوب الليطاني العميد نقولا تابت: لا ننسق مع أي طرف محلي للقيام بعملياتنا سوى مع قيادة الجيش ولمسنا صفر اعتراض من قبل الأهالي على مهامنا في منطقة جنوب الليطاني
آخر الأخبار
2025-10-15
بوتين للشرع: الإنتخابات البرلمانية هي نجاح كبير لكم
آخر الأخبار
2025-10-15
بوتين للشرع: الإنتخابات البرلمانية هي نجاح كبير لكم
آخر الأخبار
14:14
البطريرك الراعي لـ"جدل": على الحكومة أن تتمنى من المجتمع الدولي التمديد للقوات الدولية لأننا لم نصل بعد الى السلام
آخر الأخبار
14:14
البطريرك الراعي لـ"جدل": على الحكومة أن تتمنى من المجتمع الدولي التمديد للقوات الدولية لأننا لم نصل بعد الى السلام
0
تقارير نشرة الاخبار
14:48
إن كنتم تبحثون عن مغامرة فدرب الملك تشارلز الثالث في الشوف بانتظاركم
تقارير نشرة الاخبار
14:48
إن كنتم تبحثون عن مغامرة فدرب الملك تشارلز الثالث في الشوف بانتظاركم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
دفع الضرائب والرسوم بالبطاقات المصرفية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
دفع الضرائب والرسوم بالبطاقات المصرفية
0
أخبار دولية
13:33
من بيت جن إلى بيروت… تل أبيب تفتح باب المواجهة
أخبار دولية
13:33
من بيت جن إلى بيروت… تل أبيب تفتح باب المواجهة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الـLBCI في احد انفاق حزب الله: واحد من ١٧٧ في عهدة الجيش وخطة "درع الجنوب" مستمرة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الـLBCI في احد انفاق حزب الله: واحد من ١٧٧ في عهدة الجيش وخطة "درع الجنوب" مستمرة
رياضة
13:28
بشرى سارة لمحبي كرة السلة اللبنانية: مباراة قطر - لبنان الاحد حصريا على شاشة الـLBCI
رياضة
13:28
بشرى سارة لمحبي كرة السلة اللبنانية: مباراة قطر - لبنان الاحد حصريا على شاشة الـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17
مجمع نيقيا… لحظة غيّرت المسيحية والبابا يستعيد صداها اليوم
تقارير نشرة الاخبار
13:17
مجمع نيقيا… لحظة غيّرت المسيحية والبابا يستعيد صداها اليوم
تقارير نشرة الاخبار
13:16
هكذا يقرأ المدبر العام للرهبانية المارونية المريمية لقاءات البابا في اليوم الثاني على المستوى الشعبي...
تقارير نشرة الاخبار
13:16
هكذا يقرأ المدبر العام للرهبانية المارونية المريمية لقاءات البابا في اليوم الثاني على المستوى الشعبي...
تقارير نشرة الاخبار
13:15
من إسطنبول إلى إزنيق: رحلة روحية تعيد وصل الماضي بالحاضر
تقارير نشرة الاخبار
13:15
من إسطنبول إلى إزنيق: رحلة روحية تعيد وصل الماضي بالحاضر
0
أخبار لبنان
13:15
قرى حدودية جنوبية بعد عام من الاتفاق: لاعودة ولا اعمار ونقاط محتلة
أخبار لبنان
13:15
قرى حدودية جنوبية بعد عام من الاتفاق: لاعودة ولا اعمار ونقاط محتلة
1
اقتصاد
02:18
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:18
جدول جديد لأسعار المحروقات...
حال الطقس
03:24
منخفض جوي يؤثر على لبنان الأحد... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
03:24
منخفض جوي يؤثر على لبنان الأحد... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة
أخبار لبنان
08:49
الـPopemobile المخصصة للبابا لاوون تصل الى مرفأ بيروت
أخبار لبنان
08:49
الـPopemobile المخصصة للبابا لاوون تصل الى مرفأ بيروت
أخبار لبنان
03:22
وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة بشهر تشرين الثاني
أخبار لبنان
03:22
وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة بشهر تشرين الثاني
اقتصاد
08:24
قراران لمصرف لبنان متعلقان بتعديل التعميمين الاساسيين 158 و166...
اقتصاد
08:24
قراران لمصرف لبنان متعلقان بتعديل التعميمين الاساسيين 158 و166...
أخبار لبنان
15:51
رياض سلامة: حكومة الثنائي الشيعي والتيار العوني مسؤولة عن تبعات الانهيار المالي في لبنان
أخبار لبنان
15:51
رياض سلامة: حكومة الثنائي الشيعي والتيار العوني مسؤولة عن تبعات الانهيار المالي في لبنان
خبر عاجل
12:17
قاسم: حاضرون للنقاش السياسي بشأن السلاح والبحث باستراتيجية دفاعية ولكن ليس تحت الضغط الإسرائيلي وليس من خلال إلغاء الاتفاق الموجود
خبر عاجل
12:17
قاسم: حاضرون للنقاش السياسي بشأن السلاح والبحث باستراتيجية دفاعية ولكن ليس تحت الضغط الإسرائيلي وليس من خلال إلغاء الاتفاق الموجود
أمن وقضاء
01:05
طوارئ الصحة: 335 شهيدًا و973 جريحًا منذ توقيع إتفاقية وقف الأعمال العدائية
أمن وقضاء
01:05
طوارئ الصحة: 335 شهيدًا و973 جريحًا منذ توقيع إتفاقية وقف الأعمال العدائية
