الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قاسم: من حقّنا الردّ على استشهاد طبطبائي وسنحدّد التوقيت

أخبار لبنان
2025-11-28 | 12:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قاسم: من حقّنا الردّ على استشهاد طبطبائي وسنحدّد التوقيت
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قاسم: من حقّنا الردّ على استشهاد طبطبائي وسنحدّد التوقيت

شدّد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم على أنّ التهديدات الإسرائيلية بتوسيع العدوان تهدف إلى إرغام لبنان على الاستسلام، معتبراً أنّها "شكل من أشكال الضغط السياسي" ولن تحقق أهدافها.

وأكد أنّ الحزب منفتح على نقاش سياسي حول السلاح والاستراتيجية الدفاعية، لكن "ليس تحت الضغط الإسرائيلي ولا عبر إلغاء الاتفاقات القائمة". وأضاف أنّ "من يطالب بنزع السلاح وفق الرغبة الإسرائيلية إنما يخدم إسرائيل مباشرة".

ولفت قاسم إلى وجود وصاية أميركية تشكّل جزءاً من العدوان على لبنان، مشيراً إلى أنّ واشنطن "تروّج لإسرائيل وتستخدم الضغوط السياسية والإعلامية والاقتصادية لخدمتها". وقال: "لا تفويض لأحد في لبنان للتنازل عن قوة البلد أو أرضه أو كرامته".

وفي انتقاد لأداء الحكومة، سأل قاسم: "فلتُرِنا الحكومة كيف تردع العدو، فالمسؤولية تقع عليها بالدرجة الأولى لأنها وافقت على الاتفاق وأعلنت رغبتها في تولّي المبادرة".

وأشار إلى أنّ العدوان يستهدف كل لبنان، وليس المقاومة فقط، قائلاً: "هناك عدوان على الجيش والاقتصاد وحتى على رئاسة الجمهورية". وأكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي ووقف العدوان والإفراج عن الأسرى.

واعتبر أنّ وقف إطلاق النار يشكّل انتصاراً للبنان ولحزب الله وللناس، "لأننا منعنا العدو من تحقيق هدفه الأساسي وهو القضاء النهائي على المقاومة".

وفي سياق آخر، رحّب قاسم بزيارة البابا المرتقبة إلى لبنان، كاشفاً أنّ الحزب كلّف أعضاء من المجلس السياسي بزيارة السفارة البابوية وتقديم رسالة إلى الحبر الأعظم.

وحول اغتيال القيادي طبطبائي، وصف قاسم العملية بأنها "اعتداء سافر وجريمة موصوفة"، مؤكداً أنّ من "حقّ المقاومة الردّ" وأنّها ستحدّد التوقيت المناسب لذلك. وأشار إلى أنّ الهدف من الاغتيال كان ضرب المعنويات، "لكن هذا لن يتحقق، ونحن مستمرون على الخط".

واعترف قاسم بأنّ الحزب "لا يبرّئ نفسه من الأخطاء" وأنّ عليه "معالجة الأمور واستخلاص العبر". كما أقرّ بعدم وجود "توازن في القوة مع العدو الإسرائيلي لا عسكرياً ولا استخباراتياً"، لكنه شدد على أنّ المقاومة متماسكة ولها جذور وقادة وشهداء وتضحيات.

وكشف أنّ الشهيد طبطبائي كان من الذين يديرون ويبرمجون المعركة، خصوصاً في ملف اطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة.

أخبار لبنان

حقّنا

الردّ

استشهاد

طبطبائي

وسنحدّد

التوقيت

LBCI التالي
طوارئ الصحة: 335 شهيدًا و973 جريحًا منذ توقيع إتفاقية وقف الأعمال العدائية
إسرائيل عرقلت ذهاب البابا إلى قطاع غزة (الأنباء الإلكترونية)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
11:55

قاسم عن استشهاد طبطبائي: هذا اعتداء سافر وجريمة موصوفة من حقّنا الردّ وسنحدّد التوقيت

LBCI
آخر الأخبار
11:45

قاسم: طبطبائي كان يدير ويبرمج المعركة خصوصاً على صعيد إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة

LBCI
أخبار دولية
2025-10-29

ترامب: وقف إطلاق النار صامد ولإسرائيل الحق في الرد على أي هجوم

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-27

قاسم: نعيش زمن الانتصارات للمسيرة فهي ثبات واستمرار فإذا استُشهدنا انتصرنا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:48

إن كنتم تبحثون عن مغامرة فدرب الملك تشارلز الثالث في الشوف بانتظاركم

LBCI
أخبار لبنان
14:19

الراعي لـ"جدل": سأتّصل ببرّي لطرح قانون الانتخاب..وانزعجت من إلغاء زيارة قائد الجيش لواشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

دفع الضرائب والرسوم بالبطاقات المصرفية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

الـLBCI في احد انفاق حزب الله: واحد من ١٧٧ في عهدة الجيش وخطة "درع الجنوب" مستمرة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-07

فيصل الصايغ لـ"جدل": الأهم بموضوع التفاوض هو المضمون وليس الشكل

LBCI
خبر عاجل
04:23

قائد قطاع جنوب الليطاني العميد نقولا تابت: لا ننسق مع أي طرف محلي للقيام بعملياتنا سوى مع قيادة الجيش ولمسنا صفر اعتراض من قبل الأهالي على مهامنا في منطقة جنوب الليطاني

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-15

بوتين للشرع: الإنتخابات البرلمانية هي نجاح كبير لكم

LBCI
آخر الأخبار
14:14

البطريرك الراعي لـ"جدل": على الحكومة أن تتمنى من المجتمع الدولي التمديد للقوات الدولية لأننا لم نصل بعد الى السلام

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:48

إن كنتم تبحثون عن مغامرة فدرب الملك تشارلز الثالث في الشوف بانتظاركم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

دفع الضرائب والرسوم بالبطاقات المصرفية

LBCI
أخبار دولية
13:33

من بيت جن إلى بيروت… تل أبيب تفتح باب المواجهة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

الـLBCI في احد انفاق حزب الله: واحد من ١٧٧ في عهدة الجيش وخطة "درع الجنوب" مستمرة

LBCI
رياضة
13:28

بشرى سارة لمحبي كرة السلة اللبنانية: مباراة قطر - لبنان الاحد حصريا على شاشة الـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

مجمع نيقيا… لحظة غيّرت المسيحية والبابا يستعيد صداها اليوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

هكذا يقرأ المدبر العام للرهبانية المارونية المريمية لقاءات البابا في اليوم الثاني على المستوى الشعبي...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

من إسطنبول إلى إزنيق: رحلة روحية تعيد وصل الماضي بالحاضر

LBCI
أخبار لبنان
13:15

قرى حدودية جنوبية بعد عام من الاتفاق: لاعودة ولا اعمار ونقاط محتلة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:18

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
03:24

منخفض جوي يؤثر على لبنان الأحد... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
أخبار لبنان
08:49

الـPopemobile المخصصة للبابا لاوون تصل الى مرفأ بيروت

LBCI
أخبار لبنان
03:22

وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة بشهر تشرين الثاني

LBCI
اقتصاد
08:24

قراران لمصرف لبنان متعلقان بتعديل التعميمين الاساسيين 158 و166...

LBCI
أخبار لبنان
15:51

رياض سلامة: حكومة الثنائي الشيعي والتيار العوني مسؤولة عن تبعات الانهيار المالي في لبنان

LBCI
خبر عاجل
12:17

قاسم: حاضرون للنقاش السياسي بشأن السلاح والبحث باستراتيجية دفاعية ولكن ليس تحت الضغط الإسرائيلي وليس من خلال إلغاء الاتفاق الموجود

LBCI
أمن وقضاء
01:05

طوارئ الصحة: 335 شهيدًا و973 جريحًا منذ توقيع إتفاقية وقف الأعمال العدائية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More