قاسم: من حقّنا الردّ على استشهاد طبطبائي وسنحدّد التوقيت

شدّد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم على أنّ التهديدات الإسرائيلية بتوسيع العدوان تهدف إلى إرغام لبنان على الاستسلام، معتبراً أنّها "شكل من أشكال الضغط السياسي" ولن تحقق أهدافها.



وأكد أنّ الحزب منفتح على نقاش سياسي حول السلاح والاستراتيجية الدفاعية، لكن "ليس تحت الضغط الإسرائيلي ولا عبر إلغاء الاتفاقات القائمة". وأضاف أنّ "من يطالب بنزع السلاح وفق الرغبة الإسرائيلية إنما يخدم إسرائيل مباشرة".



ولفت قاسم إلى وجود وصاية أميركية تشكّل جزءاً من العدوان على لبنان، مشيراً إلى أنّ واشنطن "تروّج لإسرائيل وتستخدم الضغوط السياسية والإعلامية والاقتصادية لخدمتها". وقال: "لا تفويض لأحد في لبنان للتنازل عن قوة البلد أو أرضه أو كرامته".



وفي انتقاد لأداء الحكومة، سأل قاسم: "فلتُرِنا الحكومة كيف تردع العدو، فالمسؤولية تقع عليها بالدرجة الأولى لأنها وافقت على الاتفاق وأعلنت رغبتها في تولّي المبادرة".



وأشار إلى أنّ العدوان يستهدف كل لبنان، وليس المقاومة فقط، قائلاً: "هناك عدوان على الجيش والاقتصاد وحتى على رئاسة الجمهورية". وأكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي ووقف العدوان والإفراج عن الأسرى.



واعتبر أنّ وقف إطلاق النار يشكّل انتصاراً للبنان ولحزب الله وللناس، "لأننا منعنا العدو من تحقيق هدفه الأساسي وهو القضاء النهائي على المقاومة".



وفي سياق آخر، رحّب قاسم بزيارة البابا المرتقبة إلى لبنان، كاشفاً أنّ الحزب كلّف أعضاء من المجلس السياسي بزيارة السفارة البابوية وتقديم رسالة إلى الحبر الأعظم.



وحول اغتيال القيادي طبطبائي، وصف قاسم العملية بأنها "اعتداء سافر وجريمة موصوفة"، مؤكداً أنّ من "حقّ المقاومة الردّ" وأنّها ستحدّد التوقيت المناسب لذلك. وأشار إلى أنّ الهدف من الاغتيال كان ضرب المعنويات، "لكن هذا لن يتحقق، ونحن مستمرون على الخط".



واعترف قاسم بأنّ الحزب "لا يبرّئ نفسه من الأخطاء" وأنّ عليه "معالجة الأمور واستخلاص العبر". كما أقرّ بعدم وجود "توازن في القوة مع العدو الإسرائيلي لا عسكرياً ولا استخباراتياً"، لكنه شدد على أنّ المقاومة متماسكة ولها جذور وقادة وشهداء وتضحيات.



وكشف أنّ الشهيد طبطبائي كان من الذين يديرون ويبرمجون المعركة، خصوصاً في ملف اطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة.