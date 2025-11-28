الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تانغو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الراعي لـ"جدل": سأتّصل ببرّي لطرح قانون الانتخاب..وانزعجت من إلغاء زيارة قائد الجيش لواشنطن

أخبار لبنان
2025-11-28 | 14:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الراعي لـ&quot;جدل&quot;: سأتّصل ببرّي لطرح قانون الانتخاب..وانزعجت من إلغاء زيارة قائد الجيش لواشنطن
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الراعي لـ"جدل": سأتّصل ببرّي لطرح قانون الانتخاب..وانزعجت من إلغاء زيارة قائد الجيش لواشنطن

شدّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، على أنّ لبنان بطبيعته حيادي، مؤكداً أنّ هذا الطرح "ليس مطلباً شخصياً" بل حاجة وطنية تتطلّب اعترافاً من الأمم المتحدة، لافتاً إلى أنّ الحياد "لا يعني الاكتفاء بالمراقبة بل القيام بدور فاعل في الحوار". وكشف أنّه سيُصرّ على هذا المبدأ في رسالته المرتقبة إلى البابا لاوون، بعد أن سبق ووجّه رسائل للبابا بندكتوس السادس عشر وللبابا فرنسيس.

وحول زيارته الأخيرة، أوضح الراعي في حديثه ضمن برنامج "جدل" على شاشة الـLBCI، أنّه سيتوجّه برسالة جديدة إلى الفاتيكان، مشيراً إلى أهمية استمرار التنسيق مع الكرسي الرسولي. كما أعرب عن تقديره للشباب اللبناني واصفاً إيّاهم بأنهم "هدية كبيرة للوطن ولأهلهم" وأن الشبيبة "ممتازة".

وفي الشق السياسي، دعا الراعي إلى مصارحة إيران قائلاً: "يجب أن يُقال لإيران لماذا هذا التدخل بلبنان ولماذا التضحية بشبابه"، معتبراً أنّ أميركا وحدها قادرة على فتح حوار معها. وتوجّه إلى "حزب الله" بالقول: "أنتم لبنانيون… حرام الشباب يموتوا هيك".

وتطرّق البطريرك إلى ملف الجيش، معبّراً عن انزعاجه من إلغاء زيارة قائد الجيش الى واشنطن، ومتسائلاً: "على مين عم نتكل بهالموضوع؟ أكيد على أميركا. وإيران ترسل السلاح والمال للحزب".

ودعا الحكومة إلى الطلب من المجتمع الدولي التمديد للقوات الدولية قائلاً إنّ لبنان "لم يصل بعد إلى السلام". كما توجّه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري متمنياً إدراج مشروع قانون الانتخاب على جدول الأعمال، مؤكداً استعداده للتواصل معه لتحقيق ذلك.

وفي الملف السوري، حيّا الراعي الرئيس أحمد الشرع ودعاه إلى متابعة جهوده لـ"نزع الخوف من صدور السوريين حيال تقرير المصير"، مؤكداً أنّ المسيحيين يهاجرون رغم التطمينات، وأنّ الخوف ما زال قائماً، داعياً الشرع إلى العمل على "انتزاع هذا الخوف من قلوب السوريين".

وختم بالإشارة إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قائلاً: "ترامب رجل قرار، ونتمنى أن يكون رجل سلام، وأن تُنفّذ قراراته، وأن يصبر على اللبنانيين بعض الشيء".

أخبار لبنان

لـ"جدل":

سأتّصل

ببرّي

قانون

الانتخاب..وانزعجت

إلغاء

زيارة

الجيش

لواشنطن

LBCI التالي
باسيل: إنهم يحولون بيروت الى مدينة تمارس فيها الأحكام والأساليب البوليسية فيلاحقون الأوادم ويعفون المرتكبين
جدول جديد لأسعار المحروقات...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
14:15

البطريرك الراعي لـ"جدل": أتمنى من الرئيس برّي أن يضع قانون الانتخاب على جدول الأعمال وعلى النواب التصويت وبإمكاني ان اتصل به من أجل ذلك

LBCI
صحف اليوم
2025-11-21

مصادر وزارية لـ“الجمهورية”: الرئيس عون يجري مروحة من الاتصالات في شأن إلغاء زيارة قائد الجيش

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-24

جبيلي لـ #عشرين_30 : إلغاء زيارة قائد الجيش إلى واشنطن ردة فعل على اعتماده كلمة "عدو" لإسرائيل إضافة إلى أسباب تراكمية أخرى لكنه يقوم بواجبه فعلًا

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-06

مرقص: مجلس الوزراء قرّر إرسال مشروع قانون معجّل مكرّر حول قانون الانتخاب يقضي بتعليق المواد القانونية المتعلقّة باقتراع المغتربين للنواب الـ6 وإلغاء البطاقة الممغنطة واعتماد مراكز كبرى تسمح للمغتربين بالاقتراع

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:48

إن كنتم تبحثون عن مغامرة فدرب الملك تشارلز الثالث في الشوف بانتظاركم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

دفع الضرائب والرسوم بالبطاقات المصرفية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

الـLBCI في احد انفاق حزب الله: واحد من ١٧٧ في عهدة الجيش وخطة "درع الجنوب" مستمرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

هكذا يقرأ المدبر العام للرهبانية المارونية المريمية لقاءات البابا في اليوم الثاني على المستوى الشعبي...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-07

بوتين: روسيا سيطرت على ما يقارب خمسة آلاف كيلومتر مربع في أوكرانيا

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-27

لبنان يودع الإعلامي بسام برّاك... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي

LBCI
أمن وقضاء
09:06

الجيش ينفذ عمليات دهم واسعة في حي الشراونة - بعلبك ويوقف عددا من المطلوبين

LBCI
اخبار البرامج
2025-11-25

نوال الزغبي تفتتح "المسار" مع رودولف هلال: هذا ما كشفته عن حياتها الخاصة وما هو المفتاح لدخول قلبها؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:48

إن كنتم تبحثون عن مغامرة فدرب الملك تشارلز الثالث في الشوف بانتظاركم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

دفع الضرائب والرسوم بالبطاقات المصرفية

LBCI
أخبار دولية
13:33

من بيت جن إلى بيروت… تل أبيب تفتح باب المواجهة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

الـLBCI في احد انفاق حزب الله: واحد من ١٧٧ في عهدة الجيش وخطة "درع الجنوب" مستمرة

LBCI
رياضة
13:28

بشرى سارة لمحبي كرة السلة اللبنانية: مباراة قطر - لبنان الاحد حصريا على شاشة الـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

مجمع نيقيا… لحظة غيّرت المسيحية والبابا يستعيد صداها اليوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

هكذا يقرأ المدبر العام للرهبانية المارونية المريمية لقاءات البابا في اليوم الثاني على المستوى الشعبي...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

من إسطنبول إلى إزنيق: رحلة روحية تعيد وصل الماضي بالحاضر

LBCI
أخبار لبنان
13:15

قرى حدودية جنوبية بعد عام من الاتفاق: لاعودة ولا اعمار ونقاط محتلة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:18

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
03:24

منخفض جوي يؤثر على لبنان الأحد... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
أخبار لبنان
08:49

الـPopemobile المخصصة للبابا لاوون تصل الى مرفأ بيروت

LBCI
اقتصاد
08:24

قراران لمصرف لبنان متعلقان بتعديل التعميمين الاساسيين 158 و166...

LBCI
أخبار لبنان
03:22

وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة بشهر تشرين الثاني

LBCI
خبر عاجل
12:17

قاسم: حاضرون للنقاش السياسي بشأن السلاح والبحث باستراتيجية دفاعية ولكن ليس تحت الضغط الإسرائيلي وليس من خلال إلغاء الاتفاق الموجود

LBCI
أمن وقضاء
01:05

طوارئ الصحة: 335 شهيدًا و973 جريحًا منذ توقيع إتفاقية وقف الأعمال العدائية

LBCI
أخبار لبنان
07:25

تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي بيروت وجبل لبنان لمناسبة زيارة البابا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More