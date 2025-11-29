الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جعجع: خطر اندلاع حرب جديدة كبير جداً

أخبار لبنان
2025-11-29 | 04:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جعجع: خطر اندلاع حرب جديدة كبير جداً
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
جعجع: خطر اندلاع حرب جديدة كبير جداً

رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "خطر حملة جديدة من الضربات الإسرائيلية كبير جداً". وقال: "لقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق لأن حزب الله أراد إنهاء الحرب، فيما كانت إسرائيل من جهتها تريد تحقيق هدف نزع السلاح. لكن حزب الله اعتمد مقاربة على الطريقة اللبنانية ولم يلتزم بما تعهّد به. والمؤسف أكثر أنّ جميع أصدقاء لبنان التقليديين، أي فرنسا والولايات المتحدة والسعودية والدول العربية، يوضحون لنا أنهم غير قادرين على الضغط على إسرائيل ما دام حزب الله لم ينفّذ التزامه".

سئل في حوار أجرته معه صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن الانتهاكات الإسرائيلية أجاب: "إذا كانت إسرائيل ما تزال تحتلّ هذه النقاط الخمس، فذلك لأنها تريد نزع سلاح حزب الله. فبحسب الوقائع التاريخية، ليست لدينا مشكلة حدود مع إسرائيل. فبعد اتفاق الهدنة عام 1949، كان لبنان البلد العربي الوحيد الذي امتلك حدوداً دولية رسمية مستقرة مع إسرائيل. وفي ما بعد، فإن موقف لبنان انسجم مع موقف الإجماع العربي في ما خص التوصل إلى السلام المنشود".

سئل: الحكومة اللبنانية -التي يشارك فيها "حزب الله" كما يشارك فيها حزب "القوات اللبنانية"- اتخذت هذا الصيف قرار المضيّ في مسار نزع السلاح وتكليف الجيش بهذه المهمة. رئيس الجمهورية، جوزاف عون، القائد السابق للجيش، يؤكد أن هذا المسار يمرّ عبر الحوار. وفي حال تعذّر ذلك، فهل يملك الجيش القدرة على فرضه من دون الانزلاق إلى حمّام دم؟

أجاب: "الدولة اللبنانية عاجزة حتى اليوم لأنها غير قائمة فعلياً. فلا يمكن لدولة أن تقوم إذا كانت القرارات الاستراتيجية والعسكرية تُتّخذ خارج إطار مؤسساتها. والمشكلة سابقة للحرب الأخيرة. إنها مشكلة داخلية لا علاقة لها بإسرائيل. وهي مستمرة منذ أربعين عاماً، لأن اتفاق الطائف الذي أنهى حرب 1975 – 1990 ونصّ على حلّ الميليشيات لم يُطبّق. حزب الله الذي احتفظ بسلاحه بعد انسحاب العام 2000 يمضي وقته في التهرّب من هذا الاستحقاق عبر تحويل الأنظار نحو إسرائيل. وقد آن الأوان لوقف ذلك".

أضاف: "قرار الحكومة لا يكفي. يجب أن يرافقه حزم سياسي. فالمشكلة ليست عسكرية ولا عملياتية ولا لوجستية. وحتى الآن لا أرى إرادة عملية للسير نحو حل، بل مجرد «أدبيات» سياسية لا تؤدي إلى أي نتيجة. لا بد من البدء دائماً بالتفاوض والتفاوض والمحاولة مراراً. ولكن في نهاية المطاف، إذا لم تنجح المحاولات، فماذا نفعل؟ في مواجهة أطراف عقائديين، يجب التحرك وعدم الخشية من المواجهة – وأنا لا أقصد المواجهة العسكرية بل السياسية. التذرّع بخطر الحرب الأهلية هو نفي لشرعية الدولة. ونحن اليوم أمام خطر أكبر بكثير، يتمثّل في تهديد باندلاع حرب جديدة".

سئل: لتعزيز شرعية الدولة، هل حان الوقت لإعادة تعريف قواعد اللعبة السياسية والمؤسساتية بين اللبنانيين؟

أجاب: "نعم، يجب بالتأكيد إعادة النظر في البنية المؤسساتية والسياسية للدولة اللبنانية. فاستقرار البلاد يمرّ، من جملة أمور، عبر تطبيق اللامركزية الموسّعة. وهذا أحد الشروط أيضاً لطمأنة المسيحيين في لبنان والذين يهاجرون بأعداد كبيرة. لكنني أرفض رفضاً قاطعاً تحويل هذا الموضوع إلى مادة تفاوض مع حزب الله حول السلاح. فالملفّان منفصلان. نزع السلاح هو الشرط المسبق لتمكين الدولة من التقاط أنفاسها، ولا سيما أنّ شلل الدولة الناتج عن وجود «دويلة» داخل الدولة يشمل القطاعات كلها، ويمكن لمسه بوضوح في العجز عن حلّ الأزمة المالية التي تضرب لبنان منذ العام 2019".

سئل: للبنان وسوريا تاريخ طويل من العلاقات المعقدة والصراع. فهل يوحي لكم الرئيس أحمد الشرع بالثقة؟

أجاب: "لا أعرفه شخصياً. لكن حتى الآن ليس لدي أي ملاحظة سلبية على مواقفه السياسية. منذ عام تقريباً، العلاقات مع سوريا باتت أفضل بكثير، وملفات كانت سابقاً من المحرّمات، كمسألة الحدود مثلاً، أصبحت مطروحة على الطاولة. الوضع بشكل عام يسير في الاتجاه الصحيح. لكن سوريا لم تستقر بعد، وهي لا تزال بعيدة عن حالة الاستقرار الثابت".

أخبار لبنان

اندلاع

جديدة

LBCI التالي
رسالة من "حزب الله" إلى البابا لاوون عشية زيارته لبنان... هذا ما جاء فيها
أبي المنى: زيارة البابا أكثر من مهمة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-11-24

اندلاع حريق كبير في معمل هوا شيكن في أنفه وفرق الدفاع المدني تعمل على إخماده

LBCI
خبر عاجل
2025-11-22

اندلاع حريق كبير في أحراج جبل بطرماز – الضنية والنيران تتمدّد بسبب الرياح

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-06

الوكالة الوطنية للإعلام: اندلاع حريق كبير جانب أوتوستراد صيدا - صور محلة الغازية والدفاع المدني يحاول اخماده

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-23

الوكالة الوطنية للإعلام: اندلاع حريق كبير في وادي قناريت وتعمل فرق الإطفاء على اخماده بصعوبة بسبب وعورة المكان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:51

عشية زيارة لبنان... رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل يصدر تعميما للحركيين والمحبين: لرفع العلم اللبناني تأكيدًا على وحدة الوطن وصورته الجامعة

LBCI
أخبار لبنان
05:53

حبيب يناشد مجلس الوزراء الموافقة على استخدام أجَراء للمؤسسة العامة للإسكان

LBCI
أخبار لبنان
05:19

عيسى الخوري: مستقبل لبنان يُبنى بالشراكة والمعرفة والتطوير

LBCI
أخبار لبنان
05:10

رسالة من "حزب الله" إلى البابا لاوون عشية زيارته لبنان... هذا ما جاء فيها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:07

طائرات مسيرة وصواريخ روسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وتصيب 6 وتسبب أضرارًا

LBCI
منوعات
2025-11-26

"العالم سينتهي هذا العام": نبوءة مرعبة تتوقّع اصطدام مذنّب بالأرض قبل نهاية 2025… وناسا تحسم الجدل!

LBCI
منوعات
2025-11-23

بعد انتقالهما إلى منزلهما الجديد... رسالة غامضة عمرها 132 عاما تثير قلق زوجين: هذا ما جاء فيها

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-09

سلام: حكومتي ملتزمة بحماية القطاع وتمويل التعليم الرسمي أولوية وطنية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:48

إن كنتم تبحثون عن مغامرة فدرب الملك تشارلز الثالث في الشوف بانتظاركم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

دفع الضرائب والرسوم بالبطاقات المصرفية

LBCI
أخبار دولية
13:33

من بيت جن إلى بيروت… تل أبيب تفتح باب المواجهة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

الـLBCI في احد انفاق حزب الله: واحد من ١٧٧ في عهدة الجيش وخطة "درع الجنوب" مستمرة

LBCI
رياضة
13:28

بشرى سارة لمحبي كرة السلة اللبنانية: مباراة قطر - لبنان الاحد حصريا على شاشة الـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

مجمع نيقيا… لحظة غيّرت المسيحية والبابا يستعيد صداها اليوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

هكذا يقرأ المدبر العام للرهبانية المارونية المريمية لقاءات البابا في اليوم الثاني على المستوى الشعبي...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

من إسطنبول إلى إزنيق: رحلة روحية تعيد وصل الماضي بالحاضر

LBCI
أخبار لبنان
13:15

قرى حدودية جنوبية بعد عام من الاتفاق: لاعودة ولا اعمار ونقاط محتلة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:49

الـPopemobile المخصصة للبابا لاوون تصل الى مرفأ بيروت

LBCI
اقتصاد
08:24

قراران لمصرف لبنان متعلقان بتعديل التعميمين الاساسيين 158 و166...

LBCI
أخبار لبنان
02:24

وزارة الداخلية: منع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان من الساعة 8:30 صباح الأحد وحتى الثلاثاء

LBCI
خبر عاجل
12:17

قاسم: حاضرون للنقاش السياسي بشأن السلاح والبحث باستراتيجية دفاعية ولكن ليس تحت الضغط الإسرائيلي وليس من خلال إلغاء الاتفاق الموجود

LBCI
خبر عاجل
14:21

مصادر غربية للـLBCI: الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس تتوجّه إلى تل أبيب الأسبوع المقبل قبل وصولها الى لبنان والمصادر تؤكد أن النقاش مع الجانب الاسرائيلي سيركّز على الشق العسكري

LBCI
أخبار لبنان
07:25

تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي بيروت وجبل لبنان لمناسبة زيارة البابا

LBCI
حال الطقس
00:53

لبنان يتأثر بمنخفص جوي غدًا...

LBCI
خبر عاجل
11:58

قاسم: أرحب بزيارة البابا إلى لبنان وكلفنا أشخاصاً من المجلس السياسي لزيارة السفارة البابوية وتقديم رسالة من "حزب الله" إلى البابا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More