أبي المنى: زيارة البابا أكثر من مهمة
أخبار لبنان
2025-11-29 | 04:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أبي المنى: زيارة البابا أكثر من مهمة
رأى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى أنّ "لبنان اليوم في فرحٍ ورجاء وأملٍ كبير من جراء الزيارة المرتقبة لقداسة الحبر الأعظم في هذا الظرف الدقيق الذي نعيشه سواء على المستوى الأمني اوالاجتماعي او الاقتصادي"، مشددا على أنّ "لبنان بحاجة الى بارقة الأمل المتمثّلة بهذه الزيارة".
وقال عبر "صوت كل لبنان": "نحن كلبنانيين لا نفقد الأمل اطلاقا، وهذه الزيارة في توقيبتها وفي الأجواء المحيطة بها هي أكثر من مهمة وفيها نوع من التحدي للواقع الصعب والبابا لاون جدير بالقيام بهذا التحدي في حمل الرسالة لصناعة السلام، فطوبى لصانعي السلام ولنا جميعا اذا استطعنا أن نسير بهذه المبادرة ونتلقّف السلام".
ونوه "بأهمية لقاء الأديان في ساحة الشهداء الذي من شأنه أن يؤكد على التنوع في الوحدة الوطنية والانسانية إذ كلنا نحمل الرسالة، كلٌّ من موقعه والرسالة واحدة وهي الشراكة، وبقدر ما أنّ هذا اللقاء مشهديّ بقدر ما هو يحمّلنا مسؤولية".
وعن اللقاء في السفارة البابوية في حاريصا، أكد أنّه كان له دورٌ أساسي في تأكيد هذا اللقاء لما له من معنى، مشيرا الى أنه "سيحمل معه سلسلة عناوين اذ لا بد أن يرى قداسته أننا كلبنانيين قلب واحد ويد واحدة ونحن لا يمكن الا أن نعيش كإخوة مع بعضنا البعض".
وختم: "نحن أطلقنا عنوانا عريضا لهذه المرحلة وهو الشراكة الروحية الوطنية واعتبرنا أن هذه الشراكة هي مظلة الاصلاح، ونريد أن نثمّر هذه الشراكة بعمل اقتصادي تنموي على الأرض لكي نبني مؤسسات اقتصادية تعيد المُهَجَّر والمُهاجِر".
أخبار لبنان
المنى:
زيارة
البابا
